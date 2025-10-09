Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Svenska nu -verkoston uudeksi puheenjohtajaksi Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen

15.10.2025 10:09:53 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote

Hanaholmenin Svenska nu -verkoston valtuuskunta kokoontuu vuosikokoukseensa 17.10.2025. Kokouksessa puheenjohtajan nuija siirtyy Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timoselle toimitusjohtaja Minna Arvelta, joka on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2022.

Kuva: Sakari Manninen / Vantaa

Svenska nu -verkoston valtuuskuntaan kuuluu viitisenkymmentä merkittävää henkilöä eri yhteiskuntasektoreilta Suomessa. Valtuuskunnan jäsenet osallistuvat verkoston vaikuttamistyöhön ja toimivat elävän ruotsin kielen lähettiläinä.

Kokous aloitetaan valtuuskunnan nykyisen puheenjohtajan Minna Arven tervehdyssanoilla, jonka jälkeen hän luovuttaa puheenjohtajan nuijan Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timoselle. Timonen johtaa valtuuskunnan työtä vuoteen 2028 asti.

Valtuuskunnan kokouksen ohjelmaan kuuluu myös Svenska nu -verkoston vt. projektipäällikkö Liisa Suomelan esitys, jossa hän kertoo I Språkets hav -nimisestä Nordplus-hankkeesta. Hanke kokoaa yhteen ruotsinopettajia Suomesta, Ruotsista ja Virosta vaihtamaan ajatuksia ja ideoita ruotsin kielen kulttuurisesta merkityksestä sekä lisäämään tietämystä elämästä Itämeren ympäristössä ja kestävyyskysymyksistä.

Sen jälkeen on vuorossa kaksi paneelikeskustelua Kielisaarekkeiden merkityksestä Suomen kaksikielisyydelle sekä Suomen kielellisestä yhteydestä muuhun Pohjolaan. 

Musiikista vastaavat Daniela Fogelholm ja Juha Kujanpää. Seremoniamestarina toimii Mikael Hiltunen.

Lue lisää oheisesta ohjelmasta.

Aika: 17.10.2025 klo 12–15. Lounas ja mahdollisuus haastatteluihin klo 12–13.

Paikka: Vantaan valtuustosali, Asematie 7, Vantaa

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset: Mikael Hiltunen, mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi puh. +358 40 620 60 06

Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

