SSO:n parturi-kampaamopalveluihin suunnitteilla muutoksia
SSO aloittaa muutosneuvottelut kaikissa kolmessa Prisman parturi-kampaamossa – Halikossa, Lohjalla ja Nummelassa. Neuvottelujen taustalla on parturi-kampaamopalveluiden kannattavuuden arviointi muuttuvassa markkinassa. Tavoitteena on parantaa kannattavuutta ja turvata palveluiden elinvoimaisuus pitkällä aikavälillä.
– Uudistuminen tarkoittaa toisinaan myös vaikeita päätöksiä – kuten nyt Lohjan parturi-kampaamon osalta suunnitteilla on toiminnan lopettaminen. Toimipiste ei lähtenyt toivottuun lentoon alusta alkaen, ja kannattavuus on jäänyt tavoitteista. Sen sijaan Halikossa ja Nummelassa tilanne on ollut parempi ja niiden osalta on tarkoitus tehostaa toimintaa ja jatkaa niiden kehittämistä, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.
Kannattavuuteen ovat vaikuttaneet erityisesti kasvaneet kustannukset – kuten inflaatio ja henkilöstökulut – mutta hintoja ei ole haluttu nostaa samassa suhteessa. Samalla arvonlisäveron korotus on tuonut lisäpainetta hintojen nostamiseen. Lisähaasteena on eksklusiivisten kampaamotuotteiden myynnin vapautuminen, joka on siirtänyt merkittävästi myyntiä verkkokauppoihin ja marketeihin. Tämä kehitys näyttää jatkuvan ja jopa kiihtyvän tulevaisuudessa.
– Meillä on parturi-kampaamoissa upea ja ammattitaitoinen henkilökunta, ja uskomme, että yhdessä voimme rakentaa kestävää ja kilpailukykyistä palvelua myös jatkossa, jatkaa Finér.
Lisätiedot:
SSO, toimitusjohtaja Tapio Finér, p. 040 540 2006
SSO, henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo, p. 044 7705 175
SSO, toimialajohtaja Heikki Vottonen, p. 044 3205 600
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
