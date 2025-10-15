Aluehallitus päätti yhteisöllisen asumisen hankinnasta

Aluehallitus päätti ikäihmisten yhteisöllisen asumisen hankinnasta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on kilpailuttanut ikäihmisten yhteisöllisen asumisen palvelut. Kilpailutukseen kuuluivat asiakkaan palvelutarpeeseen perustuva yhteisöllinen asuminen ja kotihoidon välittömän asiakastyön tunnit eli kilpailutettiin palvelukokonaisuutta. Tavoitteena on tukea yhteisöllistä asumista tarvitsevien asiakkaiden mahdollisuutta elää ja asua kodikkaassa ympäristössä, jossa tarvittava hoito ja huolenpito sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta on turvattu.

Pohteella on nykytilanteessa omissa yksiköissään 292 asiakaspaikkaa yhteisöllisessä asumisessa. Yhteisöllistä asumista on ollut tarve lisätä, joten nyt yhteisöllisen asumisen palveluita kilpailutettiin myös yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kilpailutus toteutettiin osallistavalla tarjouskilpailulla, jossa palvelun laatuvaatimukset olivat kaikille osallistuville yrityksille, yhteisöille ja muille toimijoille samat. Osallistavalla tarjouskilpailulla tarkoitetaan hankintalain mukaista menettelyä.

Tekniseltä osuudeltaan hankinta toteutettiin sähköiseksi huutokaupaksi kutsuttua toiminnallisuutta käyttäen. Pohde oli määritellyt palvelulle enimmäishinnan. Tarjouskilpailun aikana palveluntuottaja näki reaaliaikaisesti sijoituksensa tarjousvertailussa ja pystyi halutessaan päivittämään hintaansa haluamallaan tavalla. Osallistavan tarjouskilpailun aikana palveluntuottajat näkivät tarjotun alimman hinnan ja oman tarjoamansa hinnan sekä sijoituksensa.

− Julkisessa keskustelussa hankinnan toteuttaminen sähköisellä huutokaupalla on aiheuttanut virheellisiä tulkintoja. Kyseessä on uudenlainen tapa ostaa palveluja ennalta määriteltyjen kriteerien mukaan. Kaikki osallistavaan tarjouskilpailuun osallistuvat palveluntuottajat sitoutuvat toimimaan palvelukuvauksen ehtojen ja laatuvaatimusten mukaisesti. Ainoastaan hinta joustaa – ei palvelun laatu. On myös hyvä huomioida, että ennen kuin asiakkaalle tarjotaan paikkaa yhteisöllisessä asumisessa, Pohteen asiantuntijat arvioivat asiakkaan tarpeen, hänelle parhaiten soveltuvan paikan ja tarvittavat lisäpalvelut. Jokaiselle tehdään yksilöllinen asiakassuunnitelma, kertoo ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Mervi Koski.

Pohde asetti hankinnalle tiukat laatuvaatimukset, joiden toteutumista Pohde myös valvoo. Palvelun laatuvaatimuksissa oli määritelty muun muassa seuraavia asioita: lainsäädännön vaatimukset palvelulle, asiakas- ja potilasturvallisuuden toteuttaminen, viranomaismääräysten mukaiset ja voimassa olevat suunnitelmat (esimerkiksi omavalvonta- ja lääkehoitosuunnitelma), henkilöstön koulutusten vähimmäisvaatimukset, asiakkaan itsemääräämisoikeuden, osallistumisen, tukemisen ja kuntoutuksen kriteerit, tiloihin liittyvät vaatimukset sekä raportointivaatimukset.

Kilpailutuksen perusteella solmittavien sopimuksien kesto on 1.12.2025−30.11.2027. Varsinaisen sopimuskauden lisäksi sopimuksella on optiot ajalle 1.12.2027−30.11.2028 ja 1.12.2028−30.11.2029.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 40 miljoonaa euroa.

Muita päätöksiä

Aluehallitus teki teknisen tarkennuksen vuoden 2025 käyttösuunnitelmaan.

Sosiaalihuollon ohjaus- ja avustajapalvelujen sekä työtoiminnan palvelujen palveluntuottajarekisterin sisäinen hankinta hyväksyttiin ja valittiin palveluntuottajat etusijajärjestyksessä.

Oikaisuvaatimus palvelualuejohtajan 4.9.2025 tekemästä päätöksestä hylättiin.

Oikaisuvaatimus koulutuskustannusten takaisinperinnästä hylättiin.

Johtamisjärjestelmään liittyvien uusien virkojen perustaminen ja vanhojen lakkauttaminen terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen toimialueella hyväksyttiin.

