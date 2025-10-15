Aluehallitus päätti yhteisöllisen asumisen hankinnasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 14.10.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus hyväksyi yhteisöllisen asumisen hankinnan ja palveluntuottajien etusijajärjestyksen.
Aluehallitus päätti ikäihmisten yhteisöllisen asumisen hankinnasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on kilpailuttanut ikäihmisten yhteisöllisen asumisen palvelut. Kilpailutukseen kuuluivat asiakkaan palvelutarpeeseen perustuva yhteisöllinen asuminen ja kotihoidon välittömän asiakastyön tunnit eli kilpailutettiin palvelukokonaisuutta. Tavoitteena on tukea yhteisöllistä asumista tarvitsevien asiakkaiden mahdollisuutta elää ja asua kodikkaassa ympäristössä, jossa tarvittava hoito ja huolenpito sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta on turvattu.
Pohteella on nykytilanteessa omissa yksiköissään 292 asiakaspaikkaa yhteisöllisessä asumisessa. Yhteisöllistä asumista on ollut tarve lisätä, joten nyt yhteisöllisen asumisen palveluita kilpailutettiin myös yksityisiltä palveluntuottajilta.
Kilpailutus toteutettiin osallistavalla tarjouskilpailulla, jossa palvelun laatuvaatimukset olivat kaikille osallistuville yrityksille, yhteisöille ja muille toimijoille samat. Osallistavalla tarjouskilpailulla tarkoitetaan hankintalain mukaista menettelyä.
Tekniseltä osuudeltaan hankinta toteutettiin sähköiseksi huutokaupaksi kutsuttua toiminnallisuutta käyttäen. Pohde oli määritellyt palvelulle enimmäishinnan. Tarjouskilpailun aikana palveluntuottaja näki reaaliaikaisesti sijoituksensa tarjousvertailussa ja pystyi halutessaan päivittämään hintaansa haluamallaan tavalla. Osallistavan tarjouskilpailun aikana palveluntuottajat näkivät tarjotun alimman hinnan ja oman tarjoamansa hinnan sekä sijoituksensa.
− Julkisessa keskustelussa hankinnan toteuttaminen sähköisellä huutokaupalla on aiheuttanut virheellisiä tulkintoja. Kyseessä on uudenlainen tapa ostaa palveluja ennalta määriteltyjen kriteerien mukaan. Kaikki osallistavaan tarjouskilpailuun osallistuvat palveluntuottajat sitoutuvat toimimaan palvelukuvauksen ehtojen ja laatuvaatimusten mukaisesti. Ainoastaan hinta joustaa – ei palvelun laatu. On myös hyvä huomioida, että ennen kuin asiakkaalle tarjotaan paikkaa yhteisöllisessä asumisessa, Pohteen asiantuntijat arvioivat asiakkaan tarpeen, hänelle parhaiten soveltuvan paikan ja tarvittavat lisäpalvelut. Jokaiselle tehdään yksilöllinen asiakassuunnitelma, kertoo ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Mervi Koski.
Pohde asetti hankinnalle tiukat laatuvaatimukset, joiden toteutumista Pohde myös valvoo. Palvelun laatuvaatimuksissa oli määritelty muun muassa seuraavia asioita: lainsäädännön vaatimukset palvelulle, asiakas- ja potilasturvallisuuden toteuttaminen, viranomaismääräysten mukaiset ja voimassa olevat suunnitelmat (esimerkiksi omavalvonta- ja lääkehoitosuunnitelma), henkilöstön koulutusten vähimmäisvaatimukset, asiakkaan itsemääräämisoikeuden, osallistumisen, tukemisen ja kuntoutuksen kriteerit, tiloihin liittyvät vaatimukset sekä raportointivaatimukset.
Kilpailutuksen perusteella solmittavien sopimuksien kesto on 1.12.2025−30.11.2027. Varsinaisen sopimuskauden lisäksi sopimuksella on optiot ajalle 1.12.2027−30.11.2028 ja 1.12.2028−30.11.2029.
Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 40 miljoonaa euroa.
Muita päätöksiä
Aluehallitus teki teknisen tarkennuksen vuoden 2025 käyttösuunnitelmaan.
Sosiaalihuollon ohjaus- ja avustajapalvelujen sekä työtoiminnan palvelujen palveluntuottajarekisterin sisäinen hankinta hyväksyttiin ja valittiin palveluntuottajat etusijajärjestyksessä.
Oikaisuvaatimus palvelualuejohtajan 4.9.2025 tekemästä päätöksestä hylättiin.
Oikaisuvaatimus koulutuskustannusten takaisinperinnästä hylättiin.
Johtamisjärjestelmään liittyvien uusien virkojen perustaminen ja vanhojen lakkauttaminen terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen toimialueella hyväksyttiin.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 28.10.2025. Syyskaudella aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi seuraavina päivinä: 26.8., 21.10., 23.12. ja 30.12.2025.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Pohde osallistuu asunnottomien yöhön Oulussa15.10.2025 08:02:44 EEST | Tiedote
Asunnottomien yö on kansalaisliike, joka tukee jokaisen oikeutta omaan kotiin eli vakinaiseen asuntoon. Asunnottomien yö järjestetään 17. lokakuuta, joka on Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi. Oulussa asunnottomien yön tapahtuma järjestetään Rotuaarilla perjantaina 17.10.2024 kello 14 alkaen.
Pohde ja THL selvittävät epäselvyyksiä diagnoositiedoissa14.10.2025 11:41:24 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL selvittävät yhteistyössä poikkeavia diagnoositietoja. Virhelähteeksi epäillään käyntisyiden ja oikein kirjattujen diagnoosien sekoittumista.
Pohteen vanhusneuvosto sai uuden puheenjohtajan13.10.2025 08:45:16 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen vanhusneuvosto kokoontui perjantaina 10.10.2025.
Lainsäädäntö Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksestä jää voimaan – kiireelliset palvelut turvataan10.10.2025 14:58:05 EEST | Tiedote
Eduskunta käsitteli Oulaskankaan sairaalaan liittyvää kansalaisaloitetta täysistunnossaan 10.10.2025. Kansalaisaloite hylättiin, ja näin ollen voimassa olevaan lainsäädäntöön ei tule muutoksia. Pohde on tehnyt toiminnassaan järjestelyjä, joiden avulla päivystyksellinen hoito turvataan kaikissa tilanteissa.
Tulevaisuuslautakunta päivitti myöntämisen perusteita mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ryhmämuotoiseen tuettuun asumiseen10.10.2025 08:42:19 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta päivitti myöntämisen perusteita mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kotiin annettaville ja asumispalveluille. Lisäksi lautakunta päätti hankinnan strategisista periaatteista seulontamammografian, vartalon alueen tietokonetomografian ja natiiviröntgentutkimusten lausuntopalvelulle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme