Olli Heikkosen Hallitut vallat -runoteos peilaa aikamme mullistuksia historiaa vasten

Olli Heikkosen seitsemännen runokokoelman Hallitut vallat runot kuljettavat lukijan historiallisiin hetkiin: Hangon neuvotteölupöytiin ja Karjalan kannakselle.

Suomen ja Neuvostoliiton suhteet heijastuvat nykyhetken levottomaan geopoliittiseen tilanteeseen. Ihminen piirtää rajoja kartalle, pirstoo maata ja hamuaa lisää tilaa. Valtakunnat päättyvät ääriviivoihin.

Mutta eläimet, kuten teoksen läpi kulkeva hirvi, ylittävät rajat vaivattomasti kuin myyttien olennot. Ja aika, siitä ei voi neuvotella. Sitä ei ihminen hallitse.

Hallitut vallat on kunnianhimoinen ja moniulotteinen teos, jossa Heikkonen jatkaa omaa tunnistettavaa, vahvasti soivaa linjaansa – yhdistäen mytologian, luonnon, historian ja ajan kysymykset väkeväksi kokonaisuudeksi.

Kirjailijasta

Olli Heikkonen (s. 1965) on Suomen arvostetuimpia runoilijoita. Hallitut vallat on hänen seitsemäs teoksensa. Hän on myös toimittanut liiviläisen nykyrunouden antologian Kerran olin taivaan suolajärvi (Aviador, 2022).

Hallitut vallat on heti arvosteluvapaa.

