Keski-Suomen maaseudun kehittämiseen 2,9 miljoonaa euroa kesällä
Keski-Suomen maaseudun kehittämiseen myönnettiin 2,9 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoitusta heinä-syyskuussa 2025. Suurimman yksittäisen rahoituksen sai laajakaistahanke Viitasaarella.
Yhdistysten ja yhteisöjen kehittämishankkeisiin myönnettiin 1.7.–30.9.2025 lähes 2,6 miljoonaa euroa maaseuturahoitusta. Tukea sai yhteensä 27 hanketta.
Maaseudun mikro- ja pk-yrityksille myönnettiin rahoitusta 0,3 miljoonaa euroa. Yritystukia myönnettiin yhteensä 52 kohteeseen; tuet olivat enimmäkseen pieniä käynnistämis- ja kehittämistukia.
Tuettujen toimenpiteiden kokonaisrahoitus Keski-Suomessa on viisi miljoonaa euroa, eli saamansa tuen lisäksi kehittämishankkeet ja yritykset laittavat niihin yli kaksi miljoonaa euroa muuta rahaa. Kaikki rahoituspäätöksen saaneet toimenpiteet eivät välttämättä toteudu täysimääräisinä: rahaliikenteen lopullinen toteuma saadaan vasta myönteisten maksupäätösten kautta.
EU:n maaseuturahoitusta myöntävät Keski-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Viisari. Osan tuesta rahoittaa EU ja osan Suomen valtio.
ELY-keskus rahoittaa laajakaistoja
Keski-Suomen ELY-keskus myönsi heinä-syyskuussa yhdistysten ja yhteisöjen kehittämishankkeille 1,9 miljoonaa euroa maaseuturahoitusta. Yli puolet ELY-keskuksen hankerahoituksesta suuntautui maaseudun tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen.
Yli miljoonan euron hankerahoituksen sai Karelnet Oy, joka rakentaa tuen turvin valokuituverkon Viitasaaren lounaisiin kyliin. Valokuitunen Oy sai rahoituksen tuodakseen avoimen valokuituverkon Jämsän Kattilamäki-Tervala-Haavisto-alueelle.
Maaseudun kehittämisen asiantuntija Leena Koponen Keski-Suomen ELY-keskuksesta toteaa, että laajakaistojen rakentamisessa maaseudulle on nyt meneillään jonkinasteinen buumi.
– Keski-Suomessa on syksyllä jätetty neljä uutta laajakaistojen rahoitushakemusta, ja niiden haku on ollut vilkasta myös valtakunnallisesti, hän perustelee.
Koponen pitää tilannetta tervetulleena, sillä digiyhteiskunnassa nopeat tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömiä sekä maaseudun asukkaille että yrityksille.
Maaseudun yritystukien kysyntä oli kesällä hyvin vähäistä, ja yritystukia päästiin myöntämään vain yksi: Saarijärvellä toimiva StarCruise Oy sai rahoitusta loka-auton säiliön ja painepumpun hankintaan. Laitteistolla voidaan huoltaa mm. viemäreitä, kaivoja ja erilaisia putkistoja.
Leader-ryhmät tukevat yhteisiä ponnisteluja ja yrittäjyyttä
Keski-Suomen Leader-ryhmät myönsivät heinä-syyskuussa tukea kehittämishankkeille lähes 0,7 miljoonaa euroa ja rahoittivat maaseudun mikroyrityksiä lähes 0,3 miljoonalla eurolla. Kehittämishankkeiden Leader-rahoitukseen sisältyy myös kunnilta saatua rahoitusta.
Rahoitusta sai muun muassa laukaalainen Pernasaaren Kalastuskunta teettääkseen Likosalmen niittosuunnitelman. Sen pohjalta voidaan myöhemmin hakea luvat, kilpailuttaa urakoitsija ja hakea tukea varsinaiseen niittoon. Joutsassa toimiva Leivonmäki-Seura ry kunnostaa rahoituksen turvin kulttuurihistoriallisesti arvokasta Kotiseututalo Simolaa.
Saarijärvellä toimiva Kyläyhdistys Pyhä-Häkki ry hankkii maaseuturahoituksen tuella kylätuvan ulkoseinälle defibrillaattorin. Laite auttaa tarvittaessa kyläläisiä, lomalaisia tai vaikka Pyhä-Häkin kansallispuiston vierailijoita.
Jämsäläinen Himoksen alueyhdistys ry toteuttaa yhteistyöhankkeen, joka kokoaa alueen kylät, yritykset ja yhdistykset kehittämään palveluita yhdessä. Hanke edistää mm. digitaalisia palveluja, kiertotalouden ratkaisuja ja kestävää liikkumista. Kuhmoislainen Haukkasalon Uuras ry poraa kyläkaivon Haukkasalon urheilukentän läheisyyteen. Kaivo vahvistaa alueen huoltovarmuutta.
Yritystukea paikalliselta Leader-ryhmältä saivat mm. Ruusulan tila Laukaasta uuden lähiruokaboxi-konseptinsa koemarkkinointiin ja Pihtiputaalla toimiva sisutusrakentamisalan yritys saviPinnoittaja luonnonmukaisten ja ympäristöystävällisten materiaalien käytön kehittämiseen.
Musiikin masterointiin erikoistunut Virtalähde Analog Audio Kuhmoisissa sai investointitukea studiokaluston hankintaan. Keskiajankylä-yritys sai käynnistystukea perustaakseen interaktiivisen matkailukohteen Konneveden Hänniskylälle.
Keski-Suomen maaseuturahoituksen kaikki tuensaajat 1.7.–30.9.2025 on listattu oheiseen pdf-tiedostoon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena Koponenmaaseudun kehittämisen asiantuntijaKeski-Suomen ELY-keskusPuh:0295 026 043leena.koponen@ely-keskus.fi
Kuvat
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen ELY-keskus
Valtatien 9 parantaminen välillä Korpilahti-Keljonkangas, Jyväskylä ja Muurame — tervetuloa työpajaan Muurameen 22.10.202515.10.2025 07:46:09 EEST | Tiedote
Ympäristövaikutusten arviointi etenee tiehankkeessa valtatien 9 parantaminen välillä Korpilahti-Keljonkangas, YVA ja yleissuunnitelma, Jyväskylä ja Muurame. YVA-ohjelmasta on saatu yhteysviranomaisen lausunto, jonka pohjalta työstetään YVA-selostusta. Lokakuussa järjestetään kaikille avoin työpaja, jossa esitellään arvioitavat vaihtoehdot ja kuullaan paikallisten näkemyksiä niiden jatkojalostamiseksi.
Hankasalmen kunta palkittiin Liikenneturvallisuusfoorumissa Jyväskylässä9.10.2025 12:09:46 EEST | Tiedote
Vuosittaisessa Keski-Suomen Liikenneturvallisuusfoorumissa myönnettiin ensimmäistä kertaa kunniakirja esimerkillisestä työstä liikenneturvallisuuden eteen. Voittajan valitsi Keski-Suomen maakunnallinen liikenneturvallisuuden työryhmä.
Valtatie 23 siltaremontin vuoksi kiertoreitille Keuruulla30.9.2025 10:40:38 EEST | Tiedote
Elämäistenjoen sillan korjaustöiden vuoksi valtatien 23 läpiajoliikenne ohjataan kiertoreitille 3.-22.10.2025 väliseksi ajaksi.
Työttömyys elokuussa 13,4 prosenttia23.9.2025 08:00:52 EEST | Tiedote
Keski-Suomessa oli elokuun lopussa yhteensä 16 934 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 356 (8,7 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli elokuussa kokoaikaisesti lomautettuja 692, joka on 205 vähemmän kuin heinäkuussa. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli 569, joka on 331 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
185 kilometriä uutta päällystettä - panostusta erityisesti keskivilkkaiden maanteiden kuntoon17.9.2025 08:49:14 EEST | Tiedote
Maanteiden päällystystyöt kääntyvät Keski-Suomessa loppusuoralle vilkkaan kesän jälkeen. Kauden 2025 aikana tullaan päällystämään yhteensä noin 175 kilometriä maanteitä sekä 10 kilometriä jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Syksyn aikana työstetään vielä useita kohteita muun muassa Jyväskylässä, Laukaassa ja Jämsässä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme