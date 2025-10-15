Keski-Suomen maaseudun kehittämiseen 2,9 miljoonaa euroa kesällä

Yhdistysten ja yhteisöjen kehittämishankkeisiin myönnettiin 1.7.–30.9.2025 lähes 2,6 miljoonaa euroa maaseuturahoitusta. Tukea sai yhteensä 27 hanketta.

Maaseudun mikro- ja pk-yrityksille myönnettiin rahoitusta 0,3 miljoonaa euroa. Yritystukia myönnettiin yhteensä 52 kohteeseen; tuet olivat enimmäkseen pieniä käynnistämis- ja kehittämistukia.

Tuettujen toimenpiteiden kokonaisrahoitus Keski-Suomessa on viisi miljoonaa euroa, eli saamansa tuen lisäksi kehittämishankkeet ja yritykset laittavat niihin yli kaksi miljoonaa euroa muuta rahaa. Kaikki rahoituspäätöksen saaneet toimenpiteet eivät välttämättä toteudu täysimääräisinä: rahaliikenteen lopullinen toteuma saadaan vasta myönteisten maksupäätösten kautta.

EU:n maaseuturahoitusta myöntävät Keski-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Viisari. Osan tuesta rahoittaa EU ja osan Suomen valtio.

ELY-keskus rahoittaa laajakaistoja

Keski-Suomen ELY-keskus myönsi heinä-syyskuussa yhdistysten ja yhteisöjen kehittämishankkeille 1,9 miljoonaa euroa maaseuturahoitusta. Yli puolet ELY-keskuksen hankerahoituksesta suuntautui maaseudun tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen.

Yli miljoonan euron hankerahoituksen sai Karelnet Oy, joka rakentaa tuen turvin valokuituverkon Viitasaaren lounaisiin kyliin. Valokuitunen Oy sai rahoituksen tuodakseen avoimen valokuituverkon Jämsän Kattilamäki-Tervala-Haavisto-alueelle.

Maaseudun kehittämisen asiantuntija Leena Koponen Keski-Suomen ELY-keskuksesta toteaa, että laajakaistojen rakentamisessa maaseudulle on nyt meneillään jonkinasteinen buumi.

– Keski-Suomessa on syksyllä jätetty neljä uutta laajakaistojen rahoitushakemusta, ja niiden haku on ollut vilkasta myös valtakunnallisesti, hän perustelee.

Koponen pitää tilannetta tervetulleena, sillä digiyhteiskunnassa nopeat tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömiä sekä maaseudun asukkaille että yrityksille.

Maaseudun yritystukien kysyntä oli kesällä hyvin vähäistä, ja yritystukia päästiin myöntämään vain yksi: Saarijärvellä toimiva StarCruise Oy sai rahoitusta loka-auton säiliön ja painepumpun hankintaan. Laitteistolla voidaan huoltaa mm. viemäreitä, kaivoja ja erilaisia putkistoja.

Leader-ryhmät tukevat yhteisiä ponnisteluja ja yrittäjyyttä

Keski-Suomen Leader-ryhmät myönsivät heinä-syyskuussa tukea kehittämishankkeille lähes 0,7 miljoonaa euroa ja rahoittivat maaseudun mikroyrityksiä lähes 0,3 miljoonalla eurolla. Kehittämishankkeiden Leader-rahoitukseen sisältyy myös kunnilta saatua rahoitusta.

Rahoitusta sai muun muassa laukaalainen Pernasaaren Kalastuskunta teettääkseen Likosalmen niittosuunnitelman. Sen pohjalta voidaan myöhemmin hakea luvat, kilpailuttaa urakoitsija ja hakea tukea varsinaiseen niittoon. Joutsassa toimiva Leivonmäki-Seura ry kunnostaa rahoituksen turvin kulttuurihistoriallisesti arvokasta Kotiseututalo Simolaa.

Saarijärvellä toimiva Kyläyhdistys Pyhä-Häkki ry hankkii maaseuturahoituksen tuella kylätuvan ulkoseinälle defibrillaattorin. Laite auttaa tarvittaessa kyläläisiä, lomalaisia tai vaikka Pyhä-Häkin kansallispuiston vierailijoita.

Jämsäläinen Himoksen alueyhdistys ry toteuttaa yhteistyöhankkeen, joka kokoaa alueen kylät, yritykset ja yhdistykset kehittämään palveluita yhdessä. Hanke edistää mm. digitaalisia palveluja, kiertotalouden ratkaisuja ja kestävää liikkumista. Kuhmoislainen Haukkasalon Uuras ry poraa kyläkaivon Haukkasalon urheilukentän läheisyyteen. Kaivo vahvistaa alueen huoltovarmuutta.

Yritystukea paikalliselta Leader-ryhmältä saivat mm. Ruusulan tila Laukaasta uuden lähiruokaboxi-konseptinsa koemarkkinointiin ja Pihtiputaalla toimiva sisutusrakentamisalan yritys saviPinnoittaja luonnonmukaisten ja ympäristöystävällisten materiaalien käytön kehittämiseen.

Musiikin masterointiin erikoistunut Virtalähde Analog Audio Kuhmoisissa sai investointitukea studiokaluston hankintaan. Keskiajankylä-yritys sai käynnistystukea perustaakseen interaktiivisen matkailukohteen Konneveden Hänniskylälle.

Keski-Suomen maaseuturahoituksen kaikki tuensaajat 1.7.–30.9.2025 on listattu oheiseen pdf-tiedostoon.