Kilpailuta yrityslaina ajoissa - Kasvu jatkuu epävarmuudesta huolimatta

Yritysrahoitus 2025: Suunnitelmallisuus ratkaisee, kun tuet vähenevät ja epävarmuus jatkuu 10.10.2025 13:39:26 EEST | Tiedote

Pk-yritykset tarvitsevat rahoitusta kasvuun, investointeihin ja kassavirran hallintaan tilanteessa, jossa julkiset tukimuodot vähenevät ja talouden epävarmuus jatkuu. Suunnitelmallinen rahoitus, vastuullinen rahankäyttö ja ennakoiva talousajattelu ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan – erityisesti niille yrityksille, jotka haluavat vahvistaa asemiaan ja varautua tulevaan.