Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 15.10.2025
Ihmisen pelastaminen puristuksista, Jyväskylä, Kalarintie
Keski-suomen pelastuslaitos sai tehtävän koodilla ihmisen pelastaminen puristuksista klo: 10:38. Henkilön raaja jäänyt työvaiheessa puristuksiin työkoneen väliin. Paikalla olleet työntekijät olivat aloittaneet onnettomuuteen joutuneen työntekijän auttamisen. Henkilö saatiin pelastettua puristuksista nopeasti pelastuslaitoksen ja työntekijöiden yhteistyöllä.
Tehtävälle hälytettiin 3 pelastuslaitoksen yksikköä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Sairaala Novan synnytysyksikössä todettu MRSA-bakteerin aiheuttama epidemia on päättynyt14.10.2025 15:30:12 EEST | Tiedote
Heinäkuussa todettu MRSA-bakteerin aiheuttama epidemia on saatu tehostettujen infektiotorjuntatoimien avulla päättymään. Heinäkuun lopusta lähtien syntyneille lapsille ja keisarinleikkauksella synnyttäneille äideille on suositeltu MRSA-testiä sairaalasta kotiutuessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.10.2025 15:14:49 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.10.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Parantolantie, Muurame Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon Parantolantielle. Kohteessa palovaroitin soinut kerrostalon huoneistossa ja ovea ei aukaista. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saavuttua kohteeseen, todettiin hälytyksen aiheutuneen ruoan laitosta. Huoneistossa ei ollut paikalla ketään. Kohteessa ei paloa. Pelastuslaitokselta hälytettiin 7 yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.10.2025 12:56:43 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.10.2024 Ihmisen pelastaminen vedestä, Pitkämäentie, Äänekoski Veneilijä oli vesillä ja tuntemattomasta syystä joutui veden varaan. Omainen avusti veneen avulla henkilön rantaan. Kohteessa ei pelastustehtävää eikä tarvetta pelastukselle. Avustettu henkilö hyvävointinen.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote9.10.2025 12:26:20 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 9.10.2025 Ihmisen pelastaminen vedestä, Mansikkaniemen uimaranta, Saarijärvi Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin ihmisen pelastamiseen vedestä- tehtävälle. Ilmoituksen mukaan uimarannalta löytyi ajelehtiva vene, jossa oli kalastusvälineitä kyydissä. Kohteessa selvisi, että vene oli karannut omistajalta. Omistaja tavoitettiin puhelimitse. Pelastustoimella ei tehtävää. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Kannanotto: Hyvinvointialueiden rahoitusmallin toteutus vaarantaa palvelujen yhdenvertaisuuden9.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteisen selvitystyön mukaan valtion nykyinen sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusmallin toteutus ei toimi toivotulla tavalla, eikä siten kohtele alueita yhdenvertaisesti. Diagnoositiedot ovat osoittautunut puutteelliseksi ja alueittain suuresti vaihtelevaksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme