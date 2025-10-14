Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 12.10.2025 15:14:49 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.10.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Parantolantie, Muurame Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon Parantolantielle. Kohteessa palovaroitin soinut kerrostalon huoneistossa ja ovea ei aukaista. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saavuttua kohteeseen, todettiin hälytyksen aiheutuneen ruoan laitosta. Huoneistossa ei ollut paikalla ketään. Kohteessa ei paloa. Pelastuslaitokselta hälytettiin 7 yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112