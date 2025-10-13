Korkean tason kisamenestys Kainuuseen – Hapanjuurenlumoa palkittiin artesaaniruoan SM-kilpailuissa
Kemiönsaarella 9. –11.10.2025 järjestetyt Artesaaniruoan SM-kilpailut kokosivat yhteen Suomen taitavimmat pienruoan valmistajat. Kilpailu tunnetaan vaativasta arviointiprosessistaan ja korkeasta tasostaan. Se on kotimaisen artesaaniruoan arvostetuin näyttämö, jossa palkinnot ansaitaan vain poikkeuksellisella laadulla, maulla ja omaperäisyydellä. Artesaaniruoka on aitoa, pienimuotoista ja käsityönä tehtyä elintarvikkeiden jalostusta, joka vaalii paikallisia raaka-aineita ja perinteitä.
Kilpailu käsittää useita tuotekategorioita kuten leipomo-, kala- ja lihatuotteet, juomat, marja- ja hedelmätuotteet, sienet ja vihannekset sekä innovatiiviset artesaaniratkaisut. Tänä vuonna kilpailuun osallistui useita kymmeniä tuottajia eri puolilta Suomea. Jokainen tuote arvioitiin perusteellisesti ammattituomariston toimesta. Pisteitä jaettiin raaka-aineiden alkuperän, käsityötaidon, maun, rakenteen, innovatiivisuuden ja kokonaisvaikutelman perusteella.
Kainuulaiselle Tanja Nurmesniemelle ja hänen yritykselleen Hapanjuurenlumoa kilpailu toi upean menestyksen. Nurmesniemen valmistamat Tervalastut palkittiin pronssilla artesaaniruoan välipalat & snack -kategoriassa, mikä on merkittävä saavutus valtakunnallisessa kilpailussa, jossa jokainen osallistuja edustaa oman alansa huippua.
Nurmesniemen hapanjuureen leivotut tuotteet edustavat aitoa kainuulaista osaamista. Ne valmistetaan mahdollisimman pitkälle paikallisista raaka-aineista ja useimmille tuotteille on myönnetty Kainuussa tuotettu -merkki, joka kertoo tuotteiden alkuperästä ja vastuullisesta valmistuksesta.
Hapanjuurenlumoan Tervalastut matkasivat Kainuusta Kemiönsaareen Parasta paikallista pöytiin -hankkeen toimijoiden mukana. Hankkeesta myös kannustettiin osallistumaan kilpailuun ja sparrattiin hakemuksen viimeistelyssä ennen kisaa.
"Kilpailuun osallistuminen vaatii huolellista valmistautumista. Hakemuksessa piti tuoda esiin paitsi tuotteen vahvuudet myös sen tarina ja tekijän filosofia. Oli hienoa saada rohkaisua kilpailuun osallistumisen tueksi", Nurmesniemi kertoo.
Artesaaniruoan SM-kilpailussa menestyminen merkitsee yrittäjälle paljon. Se ei ole pelkästään tunnustus laadusta, se on myös avain uusille markkinoille ja näkyvyydelle.
"SM-kilpailussa palkittu tuote kertoo kuluttajille ja jälleenmyyjille, että tämä tuote on huolella tehty, testattu ja arvostettu", summaa Nurmesniemi.
"Kainuun näkökulmasta Tanjan menestys on inspiroiva esimerkki siitä, mitä syntyy, kun paikallinen osaaminen, laadukkaat raaka-aineet ja yhteistyö kohtaavat. Kainuussa on potentiaalia ja osaamista, joka ansaitsee tulla näkyväksi valtakunnallisesti. Ensi vuonna kisat ovat Oulussa ja toivottavasti Kainuusta innostutaan osallistumaan rohkeasti kilpailuun", Parasta paikallista pöytiin- hankkeesta Kirsi Sahrman-Hauhia kertoo.
Hapanjuurenlumoa T:mi Tanja Nurmesniemi
Artesaanileipomo Kajaanin Vuoreslahdessa. Päätuotteena hapanjuurella (ilman teollista hiivaa) käsityönä valmistetut hapanjuurileivät, juurileivistä valmistetut suolaiset lastut sekä herkutteluhillot paikallisista marjoista. Tuotteita voi tilata lähiruokarinki REKO:sta Kajaani–Sotkamo-alueelta sekä viikoittain suoraan artesaanileipomosta. Tuotteilla on muutama jälleenmyyntipaikka ja niitä hyödynnetään muutamissa kainuulaisissa kahviloissa ja ravintoloissa kahviotuotteissa, catering- ja menukokonaisuuksissa. Tuotteiden valmistuksessa käytetään laadukkaita mahdollisimman pitkälle lähi- ja kotimaisia raaka-aineita.
Artesaaniruoan SM-kilpailut
Artesaaniruoan SM-kilpailut on tarkoitettu pienille ruoka- ja elintarvikealan yrityksille, jotka jatkojalostavat elintarvikkeita paikallisista, kotimaisista raaka-aineista, käsityömäisesti, ilman lisäaineita.
Kilpailu lisää artesaaniruokatuotteiden tunnettavuutta ja vauhdittaa tuotteiden markkinointia ja myyntiä. Kilpailu toimii yrityksille myös tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämisen työkaluna.
Parasta paikallista pöytiin -hanke
Parasta paikallista pöytiin -hankkeessa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat tekevat yhteistyötä elintarvikealan vahvistamiseen, tiedonvälityksen lisäämiseen, ylimaakunnallisuuden edistämiseen ja kansainvälisyyden kasvattamiseen liittyen.
Päätoteuttajat: Oulun Maa- ja kotitalousnaiset (ProAgria Oulu ry) ja ltä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset (ProAgria ltä-Suomi ry)
Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueet, tehden ylimaakunnallista verkosto- ja tiedotustyötä myös muiden maakuntien kanssa.
Kainuussa tuotettu -merkki
Kainuussa tuotettu -merkin ja sen verkoston tavoitteena on tukea paikallisten raaka-aineiden käyttöä, lisätä alueella tuotetun ruoan/juoman ja alueen ruokakulttuuriperinnön tunnettuutta ja arvostusta sekä kehittää alan toimintaa. Kainuussa tuotettu -merkkiä hallinnoi ja käytännön toimenpiteitä koordinoi MKN ltä-Suomi/ProAgria ltä-Suomi.
www.facebook.com/kainuussatuotettu
Lisätietoja
Tanja Nurmesniemi, Hapanjuurenlumoa
p. 044 204 0302
tannur338@gmail.com
Kirsi Sahrman-Hauhia, MKN lta-Suomi, ruoka- ja luonnontuoteasiantuntija
p. 050 570 3039
kirsi.sahrman-hauhia@mkn.fi
Avainsanat
Kuvat
