Muistutuskutsu: Yritystukien tulevaisuus – Akavan seminaari yritystukien uudistamisesta

Akavalle uusi organisaatio 3.10.2025 14:00:22 EEST | Tiedote

Palkansaajakeskusjärjestö Akava uudistaa organisaatiotaan ja toimintaansa uuden strategiansa pohjalta. Jatkossa toiminta on jaettu neljään kokonaisuuteen: kasvu ja työllisyys, työelämä ja työmarkkinat, viestintä ja tiedontuotanto (Akava Works) sekä kehittäminen, hallinto ja talous.