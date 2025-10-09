Muistutuskutsu: Yritystukien tulevaisuus – Akavan seminaari yritystukien uudistamisesta
Järjestämme 21.10 seminaarin yritystukien tulevaisuudesta. Seminaarissa julkaistaan taloustieteen professori Timo Kuosmasen Akava Worksille laatima raportti Yritystuet ja yritystukijärjestelmän uudistaminen.
Aika: Tiistaina 21.10.2025 kello 8.30
Paikka: Musiikkitalo, terassilämpiö (Mannerheimintie 13A)
Ohjelma
8.00 Aamiaista tarjolla
8.30 Tervetuloa ja avaussanat, Maria Löfgren, Akavan puheenjohtaja
8.45 Yritystukiraportin julkistus, Timo Kuosmanen, taloustieteen professori
9.05 Kommenttipuheenvuoro, Ari Hyytinen, taloustieteen professori
9.15 Paneelikeskustelu: Kohti kasvua ja uudistumista
- Pauli Aalto-Setälä, kansanedustaja (kok)
- Timo Harakka, kansanedustaja (sd)
- Markus Lohi, kansanedustaja (kesk)
- Täydentyy, kansanedustaja (vihr)
9.45 Keskustelu ja kysymykset
10.00 Tilaisuus päättyy
Seminaarin juontavat Uuden Jutun toimittaja Eeva Lehtimäki ja Akavan viestintäjohtaja Jyrki Kemppainen.
Pyydämme mediaa ilmoittamaan osallistumisestaan Jyrki Kemppaiselle (jyrki.kemppainen@akava.fi). Seminaaria voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä tästä linkistä.
Tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jyrki KemppainenviestintäjohtajaPuh:+358405597196jyrki.kemppainen@akava.fi
Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella.
