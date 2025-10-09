Akava ry

Muistutuskutsu: Yritystukien tulevaisuus – Akavan seminaari yritystukien uudistamisesta

15.10.2025 13:11:20 EEST | Akava ry | Kutsu

Järjestämme 21.10 seminaarin yritystukien tulevaisuudesta. Seminaarissa julkaistaan taloustieteen professori Timo Kuosmasen Akava Worksille laatima raportti Yritystuet ja yritystukijärjestelmän uudistaminen.

Kuvassa teksti Yritystukien tulevaisuus Akavan seminaari yritystukien uudistamisesta

Aika: Tiistaina 21.10.2025 kello 8.30
Paikka: Musiikkitalo, terassilämpiö (Mannerheimintie 13A)

Ohjelma

8.00 Aamiaista tarjolla

8.30 Tervetuloa ja avaussanat, Maria Löfgren, Akavan puheenjohtaja

8.45 Yritystukiraportin julkistus, Timo Kuosmanen, taloustieteen professori

9.05 Kommenttipuheenvuoro, Ari Hyytinen, taloustieteen professori

9.15 Paneelikeskustelu: Kohti kasvua ja uudistumista

  • Pauli Aalto-Setälä, kansanedustaja (kok)
  • Timo Harakka, kansanedustaja (sd)
  • Markus Lohi, kansanedustaja (kesk)
  • Täydentyy, kansanedustaja (vihr)

9.45 Keskustelu ja kysymykset

10.00 Tilaisuus päättyy

Seminaarin juontavat Uuden Jutun toimittaja Eeva Lehtimäki ja Akavan viestintäjohtaja Jyrki Kemppainen. 

Pyydämme mediaa ilmoittamaan osallistumisestaan Jyrki Kemppaiselle (jyrki.kemppainen@akava.fi). Seminaaria voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä tästä linkistä.

Tervetuloa!

