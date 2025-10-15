SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa suurtyöttömyydestä

Arvoisa puhemies,

Jokainen alkava työttömyysjakso on aina inhimillinen tragedia. Niin yksilölle kuin hänen perheelleen.

Pääministeri Orpon hallituksen ohjelmassa luvattiin mahtipontisesti satatuhatta uutta työllistä. Satatuhatta uutta työllistä.

Nyt olemme tilanteessa, jossa työttömyys on lisääntynyt lähes 80 000 hengellä. Työttömyys lisääntyy ja työttömyysjaksot pidentyvät.

Työllisyys on ollut joka kuukausi heikompaa kuin vuotta aikaisemmin. Suomi on työttömyydessä jo Euroopan kärkimaita.

Hallituksen tekemättömyys ja ylimielinen ote näkyvät erityisesti pitkäaikaistyöttömyydessä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut viime kuukausina rakettimaisesti. Nyt se on kasvanut jo ennätyssuureksi, 129 000 henkeen. Kuntien työttömyysturvamenoista jo 80 prosenttia aiheutuu pitkäaikaistyöttömyydestä.

Kunnilla ei ole enää rahaa työllisyyttä edistäviin palveluihin, mikä näkyy suoraan aktivointiasteen laskuna.

Hallitus on niin ikään päästänyt nuorisotyöttömyyden räjähtämään käsiinsä. Elokuussa oli lähes 70 000 alle 30-vuotiasta työtöntä nuorta, joista lähes 37 000 alle 25-vuotiaita ja 8 700 alle 20-vuotiasta. Tämä on lukusarja, joka vetää hiljaiseksi.

Tähän kun lisätään STM:n tieto lapsiköyhyyden lisääntymisestä 31 000 lapsella ja nuorella hallituksen toimien takia, ei voida puhua enää suurtyöttömyyden kriisistä - vaan käsillä on välinpitämättömyyden katastrofi.

Työministeri Marttinen on nyt esittänyt nuorisotyöttömyyden ratkaisuksi 30 miljoonan euron kertapanostusta ensi vuodelle alle 30-vuotiaiden nuorten työllistämiseksi. Teko on oikeansuuntainen, mutta rahoitus ei läheskään riittävää. Määrärahalla työllistetään vain noin 4000 nuorta eli noin 6 prosenttia nuorista työttömistä. Miten käy lopuille 94 %:lle nuorista?

On pakko kysyä: Tässäkö kaikki, Orpon-Purran hallitus?

Arvoisa puhemies,

Hallitus on ummistanut silmänsä tosiasioilta, joista niin monet varoittivat.

Valtiovarainministeriön virkamiehet varoittivat jo hyvissä ajoin, ettei hallituksen asettama työllisyystavoite tule toteutumaan. Silti hallitus härkäpäisesti jatkoi leikkauslinjaansa, lietsoi eripuraa työmarkkinoille ja omilla toimillaan pahensi tilannetta kerta toisensa jälkeen.

Myös rakennusalan romahdus on konkreettinen seuraus hallituksen toimettomuudesta, josta hyvissä ajoin varoitettiin.

Arvoisa puhemies,

Tulostaulu ei valehtele.

Oikeistohallitus on epäonnistunut kasvun luomisessa – ja sitä myötä kaikessa toteuttamalla omaa työttömyyspolitiikkaansa.

SDP tarjoaa nyt viisi nopeavaikutteista kasvu- ja työllisyyskeinoa, joilla Suomen suunta voidaan vielä kääntää.

Ensinnäkin työn vastaanottamisesta on tehtävä kannattavaa ja osaamisen kehittämisestä mahdollisuus, ei este. Siksi SDP esittää suhdanteisiin reagoivaa suojaosaa työttömyysturvaan, opiskelun sallimista työttömyysturvalla vuoden 2026 loppuun sekä lisärahoitusta nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.

Toiseksi rakennusala on polkaistava käyntiin uudelleen. Lisätään korjausrakentamisen valtuuksia. Annetaan nuorille mahdollisuus omaan kotiin ottamalla käyttöön ensiasunnonostajien varainsiirtoveron vapaus ja määräaikainen korkovähennysoikeus ensiasunnon ostajille.

Näin tuetaan työllisyyttä, asumista ja uskoa tulevaisuuteen.

Kolmanneksi pienten yritysten kasvuvoima on valjastettava käyttöön.

Nostetaan arvonlisäveron alarajaa ja annetaan mikroyrityksille määräaikainen verohyvitys ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta.

Jokainen uusi työntekijä on askel pois työttömyydestä.

Neljänneksi vihreitä investointeja on vauhditettava – ei jarrutettava tuulivoiman etäisyyssääntelyn kaltaisilla esteillä.

Investointikannustimen alarajaa on laskettava ja T&K-huojennus laajennettava TKI-huojennukseksi. Vihreä siirtymä on Suomen seuraava kasvumoottori, pidetään tuo moottori hyrräämässä.

Ja viidenneksi kasvurahoitukseen tarvitaan rohkea leijonan loikka.

Valtion omistuksia on suunnattava listaamattomiin kasvuyrityksiin, ja Teollisuussijoitus eli Tesi pääomitettava 200 miljoonalla eurolla vuodessa vuoteen 2030 asti – jotta suomalaiset innovaatiot eivät valu liian aikaisin ulkomaille.

Arvoisa puhemies,

Nämä viisi kokonaisuutta eivät ole korulauseita.

Ne ovat realistisia, nopeavaikutteisia ratkaisuja, joilla palautetaan usko työhön, kasvuun ja oikeudenmukaisuuteen.

Suomi ei nouse pelkästään saksimalla.

Suomi nousee tekemällä, investoimalla – ja pitämällä kaikki mukana.

SDP on valmis tähän työhön. Me tahdomme ja olemme valmiita kääntämään Suomen suunnan.

Arvoisa puhemies,

Koska hallitus ei ole osoittanut samaa tahtoa ja vakavuutta, jota jo Suomen perustuslain 18. pykälä – oikeus työhön – edellyttää.

Arvoisa puhemies,

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää hallitukselle epäluottamuslausetta.