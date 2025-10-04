Viljakansaarentien maantien parantaminen on valmistunut

Puumalassa harjoitellaan häiriötilannekeskuksen perustamista 4.10.2025 11.9.2025 11:50:36 EEST | Tiedote

Puumalan kunta järjestää yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa valmiusharjoituksen Puumalassa 4.10.2025. Harjoituksessa testataan häiriötilannekeskuksen perustamista Puumalan yhtenäiskoululle avunsaanti- ja tukipisteeksi Puumalan asukkaille sekä etsintäoperaation joukoille kuvitteellisen laajan sähkökatkotilanteen ja sen aiheuttaman etsintätilanteen vuoksi. Harjoitus ei aiheuta haittaa asukkaille.