Viljakansaarentien maantien parantaminen on valmistunut
Maantien 15169 parantaminen Viljakansaarella Puumalassa on valmistunut. Rakennusurakan kokonaiskustannukset olivat noin 2,5 miljoonaa euroa. Urakassa parannettiin Viljakansaarentietä noin 16 kilometrin matkalla, alkaen Imatrantien (kantatie 62) liittymästä ja päättyen Kietävälänvirran liittymään. "Tien kunnostaminen parantaa konkreettisella tavalla elinkeinojen toimintaympäristöä. Yritysten kuljetukset hoituvat nyt turvallisesti ja samoin koulukyydit ja muu henkilöliikenne. Itäisen Puumalan saavutettavuus päivitettiin nykyaikaan tieinfran osalta."
Viljakansaarentien maantien parantaminen on valmistunut
Maantien 15169 parantaminen Viljakansaarella Puumalassa on valmistunut. Rakennusurakan kokonaiskustannukset olivat noin 2,5 miljoonaa euroa. Kohteen rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus, Puumalan kunta ja EAKR (Euroopan unionin osarahoittama). Puumalan kunnan osuus tiehankkeesta oli 400 000 e (alv 0 %). Keski-Suomen ELY-keskus toimi hankkeen rakennuttajana ja urakoitsijana toimi Asfalttikallio Oy.
Urakassa parannettiin Viljakansaarentietä noin 16 kilometrin matkalla, alkaen Imatrantien (kantatie 62) liittymästä ja päättyen Kietävälänvirran liittymään. Urakkaan sisältyi tierakenteen parantaminen sekä päällystäminen koko kohteen pituudelta. Rakenteen parantamista tehtiin mm. maakiviä poistamalla, nykyisen rakenteen sekoitusjyrsinnällä ja uudella lisämurskekerroksella. Tien kuivatusta parannettiin ojia perkaamalla, rumpuja uusimalla sekä louhimalla tien viereisiä kallio-osuuksia. Edellisen kerran tieosuudella on toteutettu kunnostustoimenpiteitä vuosina 1998–1999. Urakka alkoi valmistelevilla töillä, kuten maakivien poistolla ja tienvarsipuuston raivauksella syksyllä 2024 ja varsinaiset työt alkoivat 5.5.2025.
- "Tien kunnostaminen parantaa konkreettisella tavalla elinkeinojen toimintaympäristöä. Yritysten kuljetukset hoituvat nyt turvallisesti ja samoin koulukyydit ja muu henkilöliikenne. Itäisen Puumalan saavutettavuus päivitettiin nykyaikaan tieinfran osalta. Seuraavaksi sama tulee tehdä valokuidun ja säävarman sähköverkon näkökulmista. Kiitämme rahoittajakumppaneita sekä tieurakan toteuttajia ensiluokkaisesta tekemisestä", kiittää kunnanjohtaja Niina Kuuva.
Viljakansaarella toteutetaan lisäksi erillisenä urakkana Leukoinsalmen sillankorjausurakka, jonka urakoitsijana toimii Kreate Oy.
Viljakansaaren tiejuhlaa vietetään torstaina 30.10.2025 klo 17 kakkukahvien merkeissä osoitteessa Ylävaltolantie 20, 52200 Puumala (Arilahti Ky:n pihapiiri). Tilaisuus on avoin kaikille.
Viljakansaarentien parantamisen hankesivut (vayla.fi)
Lisätiedot:
kunnanjohtaja Niina Kuuva, niina.kuuva@puumala.fi, 050 375 8541
Yhteyshenkilöt
Niina KuuvaPuumalan kunta, kunnanjohtajaPuh:050 375 8541niina.kuuva@puumala.fi
Kuvat
Lisätietoa julkaisijasta
Saimaan Puumala - 3000 kilometriä vettä ja rantaa! Lähes 4000 vapaa-ajan asunnon ja 2000 asukkaan ketterä matkailukunta, jossa on laaja palveluvalikoima, toimivat kunnalliset peruspalvelut ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Puumalan kunta
130 henkeä osallistui Puumalan häiriötilannekeskuksen harjoitukseen4.10.2025 16:56:15 EEST | Tiedote
Laaja ja monialainen toimijoiden joukko kokoontui häiriötilannekeskuksen harjoitukseen lauantaina 4.10.2025 Puumalan yhtenäiskoululle. Harjoituksessa harjoiteltiin tilannetta, jossa myrsky on aiheuttanut laajamittaisen sähkönjakelukatkon. Katkosta aiheutui myös etsintätilanne.
Puumalassa harjoitellaan häiriötilannekeskuksen perustamista 4.10.202511.9.2025 11:50:36 EEST | Tiedote
Puumalan kunta järjestää yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa valmiusharjoituksen Puumalassa 4.10.2025. Harjoituksessa testataan häiriötilannekeskuksen perustamista Puumalan yhtenäiskoululle avunsaanti- ja tukipisteeksi Puumalan asukkaille sekä etsintäoperaation joukoille kuvitteellisen laajan sähkökatkotilanteen ja sen aiheuttaman etsintätilanteen vuoksi. Harjoitus ei aiheuta haittaa asukkaille.
Saimaa Swimrun kisataan 23.8. Puumalassa15.8.2025 19:41:50 EEST | Tiedote
Uutuutena myös MiniSwimrun perheille ja kuntoilijoille! Sport JR ja Puumalan kunta järjestävät vauhdikkaan ja ainutlaatuisen Saimaa Swimrun -kilpailun lauantaina 23.8.2025. Reitti kulkee kauniissa saaristomaisemassa Norppapolun tuntumassa, jossa vesi on läsnä koko matkan ajan. Lähtö ja maali sijaitsevat Puumalan satamassa, Saimaan vesistön vilkkaassa solmukohdassa.
Muinaismuistoa siirtämässä - 1300–1400-luvun vene Puumalassa15.8.2025 19:23:05 EEST | Tiedote
Puumalan Sahan museon kokoelmiin kuuluvan ommellun veneen jäännökset 1300–1400-luvulta siirrettiin uuteen säilytyspaikkaan. Pohjoismaista tunnetaan n. 70 kappaletta tällä tekniikalla tehtyä venettä, joista 21 on löydetty Suomesta. Aikoinaan vene löydettiin Puumalan Mammosenjärveltä.
Pistohiekalle avautuu frisbeegolfrata12.6.2025 14:30:42 EEST | Tiedote
Tällä radalla voit nähdä saimaannorpan! Legendaariselle Pistohiekan matkailualueelle Puumalassa avautuu lauantaina 14.6. uusi 18-väyläinen frisbeegolfrata. Rata kulkee Pistohiekan mäntykankailla ja päättyy aivan hiekkarannan tuntumaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme