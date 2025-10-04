Puumalan kunta

Viljakansaarentien maantien parantaminen on valmistunut

15.10.2025 12:18:39 EEST | Puumalan kunta | Tiedote

Maantien 15169 parantaminen Viljakansaarella Puumalassa on valmistunut. Rakennusurakan kokonaiskustannukset olivat noin 2,5 miljoonaa euroa. Urakassa parannettiin Viljakansaarentietä noin 16 kilometrin matkalla, alkaen Imatrantien (kantatie 62) liittymästä ja päättyen Kietävälänvirran liittymään. "Tien kunnostaminen parantaa konkreettisella tavalla elinkeinojen toimintaympäristöä. Yritysten kuljetukset hoituvat nyt turvallisesti ja samoin koulukyydit ja muu henkilöliikenne. Itäisen Puumalan saavutettavuus päivitettiin nykyaikaan tieinfran osalta."

Maantien 15169 parantaminen Viljakansaarella Puumalassa on valmistunut. Rakennusurakan kokonaiskustannukset olivat noin 2,5 miljoonaa euroa. Kohteen rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus, Puumalan kunta ja EAKR (Euroopan unionin osarahoittama). Puumalan kunnan osuus tiehankkeesta oli 400 000 e (alv 0 %).  Keski-Suomen ELY-keskus toimi hankkeen rakennuttajana ja urakoitsijana toimi Asfalttikallio Oy.

Urakassa parannettiin Viljakansaarentietä noin 16 kilometrin matkalla, alkaen Imatrantien (kantatie 62) liittymästä ja päättyen Kietävälänvirran liittymään. Urakkaan sisältyi tierakenteen parantaminen sekä päällystäminen koko kohteen pituudelta. Rakenteen parantamista tehtiin mm. maakiviä poistamalla, nykyisen rakenteen sekoitusjyrsinnällä ja uudella lisämurskekerroksella. Tien kuivatusta parannettiin ojia perkaamalla, rumpuja uusimalla sekä louhimalla tien viereisiä kallio-osuuksia. Edellisen kerran tieosuudella on toteutettu kunnostustoimenpiteitä vuosina 1998–1999. Urakka alkoi valmistelevilla töillä, kuten maakivien poistolla ja tienvarsipuuston raivauksella syksyllä 2024 ja varsinaiset työt alkoivat 5.5.2025.

  • "Tien kunnostaminen parantaa konkreettisella tavalla elinkeinojen toimintaympäristöä. Yritysten kuljetukset hoituvat nyt turvallisesti ja samoin koulukyydit ja muu henkilöliikenne. Itäisen Puumalan saavutettavuus päivitettiin nykyaikaan tieinfran osalta. Seuraavaksi sama tulee tehdä valokuidun ja säävarman sähköverkon näkökulmista. Kiitämme rahoittajakumppaneita sekä tieurakan toteuttajia ensiluokkaisesta tekemisestä", kiittää kunnanjohtaja Niina Kuuva.

Viljakansaarella toteutetaan lisäksi erillisenä urakkana Leukoinsalmen sillankorjausurakka, jonka urakoitsijana toimii Kreate Oy.

Viljakansaaren tiejuhlaa vietetään torstaina 30.10.2025 klo 17 kakkukahvien merkeissä osoitteessa Ylävaltolantie 20, 52200 Puumala (Arilahti Ky:n pihapiiri). Tilaisuus on avoin kaikille.

Lisätiedot:

kunnanjohtaja Niina Kuuva, niina.kuuva@puumala.fi, 050 375 8541

Saimaan Puumala - 3000 kilometriä vettä ja rantaa! Lähes 4000 vapaa-ajan asunnon ja 2000 asukkaan ketterä matkailukunta, jossa on laaja palveluvalikoima, toimivat kunnalliset peruspalvelut ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.

