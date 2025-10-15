Minesec ja BookIT saivat turva- ja viestintäsovelluksen jatkokehityshankkeeseen EU:n hankerahoituksen

Hankerahoituksella jatkokehitetään jo KEHA-keskukselle 2022 toteutettua 7 500 työntekijän henkilöturvan viestintäjärjestelmään. Rahoituksella laajennetaan toimintaympäristöä siviiliviestintään, prosessiteollisuuteen ja automatisoidaan digitaalisesti huollon ja ylläpidon kriittiset prosessit.

Hankerahoitus on merkittävä Pohjois-Suomen pk-yrityksille. Nyt pienetkin toimijat pääsevät osaksi verkostomaista yhteisöä ja tuovat sille osaamisensa. Työllistäminen on näille leveysasteilla iso asia, toimitusjohtaja Pasi Nurmela toteaa.

Hanke on aloitettu lokakuussa 2025 ja se on valmis vuoden kuluttua. Projekti odottaa vielä neljää teollisuuden toimijaa tai siviiliorganisaation edustajaa mukaan. Vaativien toimintaympäristöjen turvallisuuskriteerit ja standardisoidut järjestelmät skaalautuvat globaalisti.

Siviiliorganisaatioiden viestintäkanava

Kaksisuuntainen turva- ja viestintäsovellus laajentuu siviiliorganisaatioiden viestintään, ohjaukseen ja kriisiviestintään. Kaksisuuntainen - lähettäjältä vastaanottajille ja takaisin - ohjattava viestijärjestelmä, jopa paikantaa kriisitilanteissa henkilöt niin maastosta kuin rakennuksista.

Viestintäjärjestelmä tavoittaa puhelimitse jokaisen henkilön, kuin soittosi hätäkeskuksen. Siviiliorganisaatiossa skenaariona on kolmiportainen huoltovarmuus: ruoka-, polttoaine- ja tieverkoston huolto, Pasi Nurmela kertoo.

Hanke toteutetaan palveluliiketoimintamallilla avaimet käteen periaatteella. Kaksisuuntainen viestintäjärjestelmä palvelee koko väestölle suunnattua viestintää tai rajatulle ryhmälle vaikkapa alueellisesti Lapin lääni tai Salla.

Huoltovarmuutta teollisuuteen

Teollisuuden prosessit voidaan järjestelmässä automatisoida siten, että sovelluksesta hälytys tulee turvaringille heti, kun koneen osa on kulunut, tai linjastossa on viivettä, esimerkiksi kaivoksien rekkakuskit saavat ilmoituksen linjaston hitaudesta, silloin rekkaliikennettä alueella vähennetään.

Prosessien automatisointi ja ohjeiden täsmällisyys vähentävät virheitä, tehostavat toimintaa ja säästävät euroja. Huoltovarmuus ja prosessien hallinta on teollisuudessa keskeinen turvallisuuden ja tuottavuuden osa-alue, Nurmela toteaa.

Digitaaliset huolto-ohjeet lähetään suoraan työmaalle ja osaajat saadaan paikalle tarpeiden mukaan. Ammattimiehen ei tarvitse päivystää tehtaalla, vaan päivystäjärinki voi olla useamman yksikön yhteinen päivystäjä erikoisosaajia myöten.

Ekologisesti kestävä

Digitaalinen prosessien hallinnassa vähentää turhaa liikkumista, esimerkiksi huoltoprosessissa pystytään päättelemään laitteen antamasta koodista, missä vika on, ja minkä tyyppinen. Kysymyksessä on resurssien optimoinnista.

Anturivikaan kutsuttavaan huoltoon riittää yksi mies paikalle, vai onko se mahdollista korjata etänä vaikkapa lämpörelekuittauksella. Toimenpiteiden antamisella ohjataan myös energiatehokkaaseen ajamiseen siten, että kuljetukset hoidetaan pienemmällä kalustolla tai liikenne pysäytetään muualle kuin tehdasalueelle.

Resurssien hajauttamisella ei välttämättä tarvita yhteistyökumppaneita, kun laitetoimittajan kanssa on sopimus voimassa. Ongelma on ratkaistavissa etänä, kun laitetoimittaja antaa ohjeet huollon päivystäjälle.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Pasi Nurmela, puhelin +358 44 540 0451, sähköposti pasi.nurmela@minesec.fi