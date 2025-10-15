Hetassa ja Kilpisjärvellä kuntosalin ovet avautuvat mobiilitunnisteella

Enontekiön kunnan hyvinvointiohjaaja Virpi Töyrylä on tyytyväinen uuteen ratkaisuun. Aikaisemmin - kahden 180 km etäisyydellä olevien - kuntosalien avainläpyskä-rumba työllisti viittä kunnantyöntekijää Hetassa ja Kilpisjärvellä avainkoodi-rumba työllisti kaksi henkilöä. Jatkuvien Excel-taulukkojen päivittäminen oli työlästä ja epävarmaa oli, ovatko kaikki käyttöoikeudet laskutettu tai Zettle-maksulinkki lähetetty ja maksettu.

Vanha järjestelmä vei hirveästi työaikaa. Kuntosalin käyttöoikeus – oviläpyskän saanti - lähti asiakkaan hakemuksesta, sen jälkeen laskutus, kirjastolta avainläpyskän nouto, ja sitten seuranta Excelillä, kuka on maksanut mitäkin, Virpi Töyrylä listaa.

Töyrylä tiesi, että fiksuja varausjärjestelmiä on olemassa. Selvittely johti rovaniemeläisen Seniortekin e-Tilat varaus- ja kulunvalvontajärjestelmän käyttöönottoon.

Säästöt työajassa – tuloja käytöstä

Investointina e-Tila-järjestelmä on jo yhdeksän kuukauden käytöllä poistanut turhaa työtä, helpottanut asiointia ja tuonut uusia, monipuolista kuntosalin käyttäjäkuntaa matkailijoista, ohikulkijoista, tilapäistyöntekijöistä ja kunnan omasta väestä. Kuntosalivarauksen, kun voit maksaa vaikka kuntosalin ovella. Reaaliaikaisessa laskutuksessa ei tule inhimillisiä virheitä, kuten aikaisemmin saattoi käydä.

Asiakkaan maksaessa kotisohvalta kuntosalin käyttöoikeuden, maksu menee suoraan kunnan kassaan oikealle kustannuspaikalle. Mobiilitunnustuksella oven avaus poistaa myös kuntosalin väärinkäytökset, puhelinta kun harvemmin annetaan kaverille, Töyrylä kertoo.

Mobiilikuntosalikorttia voidaan käyttää niin Hetassa kuin Kilpisjärven laadukkaissa kuntosaleissa samalla hinnalla. Kuntosalin voi maksaa käytön mukaan joko päiväksi, kuukaudeksi, kolmeksi, kuudeksi kuukaudeksi ja vuodeksi. Maksun voi hoitaa myös Smartum-liikuntaedulla mobiilisti. Investointi on maksettu takaisin noin viidessä kuukaudessa.

Digitaalista lukujärjestystä Töyrylä pitää loistavana. Siihen voidaan näppärästi päivittää kuntosalin vakiovuorot, siivoukset ja muut poikkeamat aukioloissa. Niille, joilla ei ole älypuhelinta tai ei ole mahdollista ladata mobiilisovellusta, heille on tarjolla Enontekiö-kortti, joka mahdollistaa salille pääsyn.

Liikkumisen iloa

Kuntosalin kävijämäärät ovat kasvaneet. Tutkittua tietoa siitä, onko se järjestelmän helppouden vai suoran laskutuksen ansioita, ei ole vielä tiedossa. Se on tunnistettu, että käyttäjissä on huomattavasti enemmän ulkopaikkakuntalaisia. Huonot sääolot antavat matkailijoille ja ohikulkijoille mahdollisuuden kuntoilla salilla. Kuntosalin laitteisto on monipuolista ja kestää vertailua, joten kovakuntoisempikin saa treenille vastusta.

Töyrylän mukaan kuntalaisilta on tullut hyvää palautetta sovelluksen helposta käytöstä ja toimivuudesta. Seniortekin tuki on ollut aina saatavilla, apua ja neuvoja on saatu hyvin. Alun totuttelun jälkeen, on opittu itse ratkaisemaan pulmia. Järjestelmä on luotettava. Kuntosalin käyttö ei ole enää kiinni virka-ajasta, ja salille pääsee joka päivä aukioloaikoina. Liikkumisen iloa tuo myös joustava pääsy kuntosalille.

Faktalaatikko

Investointi maksoi 4 050 €. Käyttö alkoi 13.1.2025. Järjestelmän kuukausihinta on 393 € (sisältää alv:n, mobiilitunnisteet ja laitteiston). Syyskuuhun 2025 mennessä kuntosalimaksun maksaneita on 586 henkilöä.

Tekniikka

E-tilat -varaus- ja kulunvalvontajärjestelmässä on integroituna Security Expert -kulunvalvonnan, Asio -tilanvarausjärjestelmän ja Idescon mobiilitunnisteita lukevat kulunvalvontalukijat ja Idesco ID -mobiilisovellus. Idesco ID -sovelluksella tunnistetaan kuntosalin ovella olevan henkilön puhelimesta asiakkaan kulkuoikeudet.

seniortek.fi | enontekio.fi