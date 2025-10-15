SDP:n Pia Viitanen: Parlamentaarinen sopu luo kestävän polun julkisen talouden vahvistamiseksi

SDP:n Saku Nikkanen: jätin kolme talousarvioaloitetta Salon ja Someron alueiden teiden kunnostamiseksi ja teillä liikkujien turvallisuuden lisäämiseksi. 15.10.2025 14:01:14 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen on jättänyt kolme talousarvioaloitetta käsiteltäväksi vuoden 2026 Valtion tulo- ja menoarvion eli budjetin yhteydessä. Maakunnassa liikennemäärät ovat suuria ja investointitarpeita on paljon. Keskeisin aloitteistani koskee Teijon telakan tieyhteyksien parantamista Salon alueella. Esitän noin 10–11 miljoonan euron määrärahaa, joka vastaisi osittain alueen puolustusteollisuuden toimijoiden ja kansallispuistossa vierailevien kasvaviin tarpeisiin, kertoo Saku Nikkanen.