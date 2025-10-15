SDP:n Pia Viitanen: Parlamentaarinen sopu luo kestävän polun julkisen talouden vahvistamiseksi
-Eduskuntapuolueiden eilinen sopu julkisen talouden hoitamiseksi luo kestävän ja parlamentaarisesti jaetun polun julkisen talouden pitkän aikavälin vahvistamiseksi, sanoo valtiovarainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Pia Viitanen (sd).
Jatkossa siis päätetään parlamentaarisesti yhteinen tavoite velkaantumisen taittamiseksi, mutta kaikilla puolueilla on mahdollisuus rakentaa oma politiikkansa ja keinot tavoitteeseen pääsemiseksi.
Julkisen talouden tilanne ja EU:n finanssipoliittiset säännöt velkaantumisen vähentämiseksi ohjaavat vahvasti tulevien vuosien talouspolitiikkaa. EU:n lainsäädäntö tulee tuoda myös osaksi kansallista lainsäädäntöämme.
Keskeistä on, että hallituksen aiemmasta esityksestä saatiin parlamentaarisen ryhmän työskentelyn myötä luotua Ruotsin esikuvan mukaan aidosti parlamentaarinen malli, jossa yhteisesti päätetään pidemmän aikavälin tavoitteet julkiselle taloudelle. Tämä oli neuvotteluissa myös SDP:n keskeinen tavoite.
-Tärkeää on myös, että malliin sovittiin mukaan lauseke poikkeusolojen toteamiseksi, jolloin tavoitteesta voidaan poiketa ja reagoida talouden heilahduksiin viisaalla suhdannepolitiikalla, Viitanen jatkaa.
-Sovittu malli haastaa nyt kaikki puolueet esittämään vaaleissa omat keinonsa julkisen talouden vakauttamiseksi. SDP:lle on tärkeää, että tämä työ tehdään oikeudenmukaisesti ja taakka jaetaan maksukyvyn mukaisesti, Viitanen päättää.
Yhteyshenkilöt
Pia ViitanenKansanedustajaPuh:050 511 3039
