Oma Häme ei järjestä tänä vuonna rokotuksia ilman ajanvarausta – varaa siis rokotusaikasi etukäteen
Tänä vuonna influenssa- ja koronarokotteita ei jaeta ilman ajanvarausta, joten varaathan aikasi etukäteen. Kätevimmin varaat ajan digitaalisesti joko Oma Häme -sovelluksella tai kirjautumalla asiointipalveluun verkkosivuillamme. Ajan varaaminen onnistuu halutessasi myös puhelimitse. Aikoja on hyvin tarjolla ja rokotteita annetaan vielä joulukuussa.
Lisätietoja rokotusajan varaamisesta ja digitaalisen ajanvarauksen ohjevideon löydät osoitteesta omahame.fi/rokotuspalvelut.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Auli AnttilatulosalueylihoitajaPuh:040 330 5815auli.anttila@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Liikkumisen tuen palvelujen soveltamisohje ja kuljetuspalvelun käyttäjän ohje uudistuvat10.10.2025 10:49:56 EEST | Uutinen
Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten liikkumisen tuen palveluiden soveltamisohjetta on päivitetty uuden vammaispalvelulain myötä. Aluehallitus hyväksyi uuden ohjeen kokouksessaan 6. lokakuuta. Ohje astuu voimaan 15.10.2025. Voit tutustua ohjeeseen täällä. Soveltamisohje määrittää liikkumisen tuen palvelujen myöntämistä, toteuttamista ja käyttämistä koskevat käytännöt Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Soveltamisohjeilla varmistetaan asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu ja tuetaan palveluihin liittyvää päätöksentekoa. Samanaikaisesti soveltamisohjeen päivityksen kanssa päivittyy Oma Hämeen kuljetuspalvelun käyttäjän ohje, johon voit tutustua täällä. Ikäihmisten palveluiden asiakkaat Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumisen tuen palvelut on suunnattu erityisesti mahdollistamaan ikääntyneiden henkilöiden itsenäinen suoriutuminen ja kotona asuminen silloin, kun he eivät kykene käyttämään julkista liikennettä sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Sosiaalihuoltolai
Oma Häme jatkaa määrätietoisesti hoitoon pääsyn parantamista – Valvira edellyttää tilanteen korjaamista huhtikuun loppuun mennessä9.10.2025 11:37:17 EEST | Tiedote
Hyvinvointialue on luottavainen, että kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot saadaan purettua määräaikaan mennessä.
Oma Häme järjesti kemikaalionnettomuusharjoituksen yhdessä NG Nordicin kanssa Riihimäellä7.10.2025 14:53:17 EEST | Tiedote
Kanta-Hämeen pelastuslaitos järjesti keskiviikkona 2. lokakuuta ulkoiseen pelastussuunnitelmaan liittyvän harjoituksen NG Nordic Finland Oy:n Riihimäen yksikössä. NG Nordic tarjoaa kiertotalous- ja ympäristöpalveluja, ja Riihimäen yksikössä käsitellään myös vaarallisia jätteitä. Kuvitellussa onnettomuudessa tehdasalueella tapahtui kemikaalivuoto ja tulipalo, joista aiheutui skenaariossa myös vaaraa lähiseudun yrityksille ja asukkaille. Harjoitukseen osallistui pelastuslaitoksen ja ensihoidon lisäksi Oma Hämeen viestintä. Lisäksi mukana olivat Riihimäen kaupunki, Hausjärven kunta, Sisä-Suomen yhteistyöalueen pelastustoiminnan johtokeskus sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Harjoitus toteutettiin monimuotoharjoituksena, jossa osa pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksiköistä toimivat paikan päällä ja osa pelattiin virtuaalisesti. Harjoituksessa tilanne luokiteltiin suuronnettomuudeksi. Ulkoiseen pelastussuunnitelmaan kuuluvien pakollisten harjoitusten järjestäminen on pelastuslaitoksen v
Aluehallitus hyväksyi uudet järjestöavustusperiaatteet ja liikkumista tukevien palvelujen ohjeen päivityksen7.10.2025 14:16:00 EEST | Tiedote
Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli muun muassa taloutta, järjestöavustuksia sekä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen ohjeistusta. Aluehallitus hyväksyi 11 pykälää, jotka koskevat hyvinvointialueen ja Kanta-Hämeen kuntien uutta vuokrasopimusmallia. Sopimukset liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloihin. Asiasta on kerrottu tarkemmin erillisessä tiedotteessa: Oma Häme ja Kanta-Hämeen kunnat ottavat käyttöön yhteisen vuokrasopimusmallin - Oma Häme Aluehallitus merkitsi tiedoksi Ahveniston sairaalahankkeen hankeraportin huhti–kesäkuulta sekä hyvinvointialueen talouden toteuman ajalta 1–8/2025. Lisäksi hallitus hyväksyi tämän vuoden muutostalousarvioon liittyvän käyttösuunnitelman ja tarkensi ensi vuoden talousarvioraamia toimialoittain. Kiinteistöjen hallinnoinnin parantamiseksi aluehallitus päätti perustaa kiinteistötaseyksikön vuoden 2026 alusta. Yksikön perustamisessa on kyse sisäisestä seurannasta
Oma Häme ja Kanta-Hämeen kunnat ottavat käyttöön yhteisen vuokrasopimusmallin6.10.2025 15:32:59 EEST | Tiedote
Sopimusmalli koskee sote-kiinteistöjä ja paloasemia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme