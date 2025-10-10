Oma Häme ei järjestä tänä vuonna rokotuksia ilman ajanvarausta – varaa siis rokotusaikasi etukäteen

Tänä vuonna influenssa- ja koronarokotteita ei jaeta ilman ajanvarausta, joten varaathan aikasi etukäteen. Kätevimmin varaat ajan digitaalisesti joko Oma Häme -sovelluksella tai kirjautumalla asiointipalveluun verkkosivuillamme. Ajan varaaminen onnistuu halutessasi myös puhelimitse. Aikoja on hyvin tarjolla ja rokotteita annetaan vielä joulukuussa.

Lisätietoja rokotusajan varaamisesta ja digitaalisen ajanvarauksen ohjevideon löydät osoitteesta omahame.fi/rokotuspalvelut.