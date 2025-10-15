KUTSU: Viini & Ruoka 2025 -tapahtumaan 23.-26.10.2025

Viini & Ruoka on Suomen suurin ruoka- ja viinitapahtuma. Ohjelmasta löytyy mielenkiintoisia viinitastingejä, Näytöskeittiössä nähdään torstaina ja perjantaina Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut, lauantaina ja sunnuntaina Näytöskeittiöön saapuu kirjailijoita ja ravintola-alan ihmisiä jakamaan resepti-ideoitaan. Uutuusalueena on hyvän elämän elämyksellinen Syö & Voi hyvän -alue, jossa on myös ohjelmapiste. Wine & Food Piazza tarjoaa huippuravintoloiden annoksia ja lauantaina 25.10. illalla on Rypäleenpoljennan SM -kisat. Tapahtumassa esitellään tuhat erilaista viiniä ja mukana on ennätysmäärä – 150 osastoa!