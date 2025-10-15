KUTSU: Viini & Ruoka 2025 -tapahtumaan 23.-26.10.2025
Viini & Ruoka on Suomen suurin ruoka- ja viinitapahtuma. Ohjelmasta löytyy mielenkiintoisia viinitastingejä, Näytöskeittiössä nähdään torstaina ja perjantaina Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut, lauantaina ja sunnuntaina Näytöskeittiöön saapuu kirjailijoita ja ravintola-alan ihmisiä jakamaan resepti-ideoitaan. Uutuusalueena on hyvän elämän elämyksellinen Syö & Voi hyvän -alue, jossa on myös ohjelmapiste. Wine & Food Piazza tarjoaa huippuravintoloiden annoksia ja lauantaina 25.10. illalla on Rypäleenpoljennan SM -kisat. Tapahtumassa esitellään tuhat erilaista viiniä ja mukana on ennätysmäärä – 150 osastoa!
Tervetuloa Viini & Ruoka -tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen 23.-26.10.2025.
Poimintoja ohjelmasta
- Koko Viini & Ruoka-ohjelma löytyy täältä.
- Näytöskeittiössä järjestetään torstaina ja perjantaina Vuoden Kokki 2025- ja Vuoden Tarjoilija 2025 -kilpailut, jotka ovat merkittävimmät alan kilpailut Suomessa. Kilpailujen tarkoituksena on lisätä ravintola-alan osaajien alan arvostusta sekä laajemmin kehittää suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria. Vuoden 2024 voittajat ovat suunnitelleet ja valmistaneet Viini & Ruoka -tapahtumalle oman menun. Kisat käydään näytöskeittiössä: to 23.10. klo 12.00-16.00, pe 24.10. klo 12.00-18.00 Palkinnot jaetaan pe 24.10. klo 18.
- Ruokatoimittajat ry jakaa tänä vuonna jo seitsemättä kertaa Vuoden kotimainen keittokirja -palkinnon. Tunnustuksella huomioidaan keittokirjojen keskeinen merkitys suomalaisessa ruokakulttuurissa. Lonna-Sali, pe 24.10. klo 10.30
- Rypäleenpoljennan SM-kilpailu järjestetään viidennen kerran. Kilpailu haastaa osallistujajoukkueita, sillä jokaiselle polkijaparille on varattu 45 kiloa viinirypäleitä sekä yksi tammitynnyrin puolikas. Kisaan osallistuu tänä vuonna kolme joukkuetta: Linnea Vihonen ja Aleksi Vihonen; Viinilehden Viinipodin Samuli Pasanen ja Jonas Sahlberg sekä vaikuttajat Jonathan Heino (jontte.heino) ja Anne-Mari Ijäs (viinijas). Kisoja juontaa Ilkka Sirén. Näytöskeittiö, la 25.10. klo 19.00
- Uutta messuilla on Syö ja Voi hyvin -alue, jossa on ohjelmaa viikonlopun aikana mm. Liisa Westerbergin ja Ellimaija Leppäsen KakkuBattle (la 25.10. klo 15), Katja Ojalan Migreeni ja ruokavalio (la 25.10. klo 16), Viinipodin sokkomaistelu Samuli Pasasen ja Jonas Sahlbergin kanssa (la 25.10. klo 18), Skumppajoogaa (su 26.10. klo 12), Olympiavalmentaja Levi Earlin esitys: Optimal health without the extreme (su 26.10. klo 14) ja Satu Koiviston hapanjuurileivän elämänmullistava taika (su 26.10. klo 15).
- Näytöskeittiössä kirjailijoita ja kirjoja mm. Imanin ja Leenan Arkisafkaa 2 (la 25.10. klo 16), Sikke Sumari ja Jaakko Lieminen Toscanassa (la 25.10. klo 17), Saku Tuominen ja Kaikki mitä olen oppinut hyvästä viinistä (la 25.10. klo 18), Valio 120 vuotta: tämän hetken ja viime vuosikymmenten ruokatrendit (su 26.10. klo 12), Sami kuronen – Kuronen kaikilla mausteilla (su 26.10. klo 13), kirjailijoiden kaksintaistelu keittiössä: Anni Ihamäki ja Harri Syrjänen sekä Elina Innasen Vegaani joulukirja (su 26.10. klo 16).
- Tastingejä torstaista lauantaihin
- Tapahtumassa on tarjolla tuhannen viinin lisäksi herkullisia ruoka-annoksia. Herkuttelusta pitää huolen tapahtuman keskiössä oleva Viini & Ruoka Piazza. Piazzalla ravintoloiden vieressä sijaitsevasta Viinikellarin baarista löytyvät Piazzan annoksille sopivat viinit. Piazzalla vuoden 2025 tapahtumassa nautitaan huippuravintoloiden Bisou bisou, Le Grec, Osteria dei Gusti/Osteria dei Mancini ja Vår annoksista. Nyt mukana myös huikea jälkiruokatoimija Chjoko.
Viini & Ruoka on Suomen suurin ruoka- ja viinitapahtuma. Se järjestetään 23.–26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa samanaikaisesti Helsingin Kirjamessujen kanssa. Tapahtuman järjestävät yhdessä Viinilehti Oy ja Helsingin Messukeskus.
Autan mielelläni haastattelujen sopimisessa etukäteen. Nähdään messuilla! t. Teija
Lisätietoja:
Viinilehti, tapahtumatuottaja Tuuli Penttilä, p. 050 466 4682, tuuli.penttila@viinilehti.fi
Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
www.viiniruoka.fi | #viiniruoka
Tapahtuma on avoinna to 23.10. klo 12-20, pe-la 24. - 25.10. klo 12-21 ja su 26.10. klo 10-18.
Akkreditoidu Viini & Ruoka -tapahtumaan:
https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/. Messukeskuksen mediakeskus (pääsisäänkäynti, 2. krs) palvelee tapahtuman aukioloaikoina. Esitä tullessasi Messukeskukseen voimassa oleva SJL:n toimittajakortti tai muu todistus siitä, että saavut messuille työtehtävissä. Mediakeskuksesta saat tapahtuman PRESS-kortin. Ole yhteydessä etukäteen, mikäli sinulla ei ole korttia teija.armanto@messukeskus.com
Kuvia aiemmista tapahtumista vapaasti toimitusten käyttöön Messukeskuksen kuvapankista http://mediabank.messukeskus.com
Pysäköinnin saat kuitattua mediakeskuksessa kertomalla rekisteröintinumeron siellä. Tilassa myös narikka ja työtilat.
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Punainen Risti mukana Helsingin Kirjamessuilla – Muumi-teemalla nuorten hyväksi15.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Suomen Punainen Risti tuo Helsingin Kirjamessuille hauskan Muumi-testin. Samalla voi tutustua Nuorten turvatalon työhön ja siihen, miten Punainen Risti tarjoaa tukea ja turvaa nuorille ja heidän läheisilleen eri puolilla Suomea.
I love me 17.–19.10.202513.10.2025 11:48:03 EEST | Kutsu
Tervetuloa I love me -messuille! Pohjois-Euroopan suurin kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden johtava tapahtuma I love me esittelee tuoreimmat ilmiöt ja brändit Helsingin Messukeskuksessa 17. –19.10.2025. Ilmiöksi kasvanut tapahtuma tarjoaa kolme päivää inspiraatiota, hyvinvointia ja uusia oivalluksia – sekä aivan uusia aluevaltauksia kuten saunakosmetiikan lanseerauksen ja komeudenhoidon nousun.
Helsingin Kirjamessut 2025 ja tilaisuus 23.10. klo 9.15.10.10.2025 14:26:02 EEST | Kutsu
Tervetuloa Helsingin Kirjamessuille to-su 23. – 26.10.2025 Järjestämme tilaisuuden jo ennen Helsingin Kirjamessujen aukeamista torstaina 23.10. klo 9.15 Hakaniemi-lavalla (halli 6) >> Ilmoittaudu tilaisuuteen
Kiinteistö- ja turvallisuusalan ammattilaiset verkostoituivat vilkkaasti kahden päivän ajan9.10.2025 18:12:28 EEST | Tiedote
Tänään Messukeskuksessa Helsingissä päättyneiltä FinnSec, Turvallisuus ja Kiinteistömessuilta haettiin vilkkaasti tietoa varautumiseen, pelastustyöhön, turvallisuusteknologiaan sekä kiinteistöhuoltoon ja korjausrakentamiseen liittyen. Tapahtumakokonaisuudessa vieraili 8.–9.10. yli 7 500 kävijää.
JATKEEN URAKOIMA M14 SIGNE ON VUODEN TYÖMAA -KILPAILUN VOITTAJA8.10.2025 15:22:07 EEST | Tiedote
Rakennuslehden perinteisen Vuoden työmaa -kilpailun on tänä vuonna voittanut rakennusyhtiö Jatkeen M14 Signe -työmaa. M14 Signe on Spondan tilaama toimisto- ja liiketilarakennus, joka valmistuu Helsingin ydinkeskustaan ensi vuoden loppupuolella. Voittaja julkistettiin 8.10. Kiinteistömessuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme