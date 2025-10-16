Huili saapuu Lappeenrantaan – uusi taukopaikka avautuu Neste Lappeenranta Simolantielle 24.10.

Huili-taukopaikkaketju jatkaa kasvuaan Kaakkois-Suomessa, kun Huili Lappeenrannan Simolantie avaa ovensa perjantaina 24. lokakuuta klo 11.00. Uusi taukopaikka tarjoaa viihtyisän pysähdyksen niin ammattikuljettajille, matkailijoille kuin paikallisille asukkaille.

Simolantien Huili yhdistää saman katon alle kahvilan, Burger King -ravintolan, Neste Easy Wash -autopesun sekä sähköauton latauspalvelut. Taukopaikan tavoitteena on tarjota moderni ja mukava ympäristö, jossa pysähdys on enemmän kuin pelkkä tauko.

”Olemme innoissamme saadessamme tuoda Huilin myös Lappeenrantaan. Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisen ja viihtyisän taukopaikan, jossa voi nauttia hyvistä kahvilatuotteista, tankata, pestä auton ja ladata sähköauton – kaikki samassa paikassa,” kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.



”Uusi Huili-taukopaikka Neste Lappeenranta Simolantiellä lisää Neste-verkostomme vetovoimaa entisestään. Yhdistämällä Restelin kanssa vahvan osaamisen ja laadukkaat palvelut vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin. Tarjoamme verkostossamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävä pysähdyksen ja erinomaisen asiakaskokemuksen", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.

Avajaispäivänä Huili Simolantiessä on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäisille asiakkaille jaetaan yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja tarjolla myös ilmaiset kakkukahvit. Avajaisviikolla (24.10.–2.11.) myös alennus polttonesteistä –5 snt/l* sekä kahvi ja korvapuusti 5 € ja kahvi ja bagel 7 €. Tämän lisäksi tarjoukset Easy Wash -autopesuista: avajaispäivänä (24.10.) Paras-pesu 5 € (norm. 35 €) ja 25.10.–2.11. Loistopesu 15 € (norm. 29 €)**.

Huili Simolantie:

Avautuu perjantaina 24.10. klo 11.00 osoitteessa Simolantie 16, 53600 Lappeenranta

Paikallisuus näkyy ruuassa ja valikoimassa

KOKO3:n suunnittelema sisustus

Neste Easy Wash -autopesu

Burger King

Kahvila

*Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy) tällä asemalla, kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Lappeenranta Simolantie –asemalla 24.10.-2.11.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.