Huili laajenee Lahteen – uusi taukopaikka avautuu Neste Lahti Kivistönmäkeen 24.10.
Huili-taukopaikkaketju jatkaa kasvuaan, kun uusi Huili Kivistönmäki avaa ovensa perjantaina 24.10. klo 11.00. Uusi taukopaikka tarjoaa viihtyisän pysähdyksen niin ammattikuljettajille, matkailijoille kuin lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetuista kahvilatuotteista, ystävällisestä palvelusta ja rauhallisesta tunnelmastaan.
”Olemme todella iloisia saadessamme tuoda Huilin nyt myös Lahteen. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme vitriinituotteisiin alueen makuja ja tuotteita,” kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.
”Uusi houkutteleva Huili-taukopaikka Neste Lahti Kivistönmäen -liikenneasemalla lisää verkostomme vetovoimaa. Yhdistämällä Restelin kanssa vahvan osaamisen ja laadukkaat palvelut vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin. Tarjoamme verkostossamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävä pysähdyksen ja erinomaisen asiakaskokemuksen", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.
Huili Lahden Kivistönmäki palvelee asiakkaita laajoilla aukioloajoilla: ma–pe klo 6–22, la klo 8–22 ja su klo 9–21. Kahvilasta saa tuoretta kahvia, herkullisia leivonnaisia ja vitriinituotteita. Taukopaikan yhteydessä toimii myös myymälä sekä Neste Easy Wash-autopesu.
Avajaispäivänä Huili Kivistönmäessä on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäisille asiakkaille jaetaan yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja tarjolla myös ilmaiset kakkukahvit. Avajaisviikolla (24.10.–2.11.) myös alennus polttonesteistä –5 snt/l* sekä kahvi ja korvapuusti 5 € ja kahvi ja bagel 7 €. Tämän lisäksi tarjoukset Easy Wash -autopesuista: avajaispäivänä (24.10.) Paras-pesu 5 € (norm. 35 €) ja 25.10.–2.11. Loistopesu 15 € (norm. 29 €)**.
Huili Kivistönmäki:
- Avautuu perjantaina 24.10. klo 11.00 osoitteessa Lahdenkatu 57, 15210 Lahti.
- Aukioloajat ma-pe 06.00–22, la 08-22, su 09-21
- KOKO3:n suunnittelema sisustus
- Neste Easy Wash -autopesu
- Kahvila
- Myymälä
*Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy) tällä asemalla, kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Lahti Kivistönmäki –asemalla 24.10.-2.11.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.
** Tarjoukset voimassa Neste Lahti Kivistönmäki –asemalla 24.10.-2.11.2025, kun maksat myymälän kassalle tai automaatille. Paras-pesu -tarjous vain 24.10.2025 ja Loistopesu-tarjous 25.10.-2.11.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.
Restel: Tarja Kuittinen, Liiketoimintajohtaja, Huili. Restel Taukopaikat Oy
Puh. +358 40 55 62 517, tarja.kuittinen@restel.fi
Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.com/fi-fi/medialle/tilaa.
