Ett mjukt och kreativt sätt att närma sig rädslor – Monsterworkshop för barn 25.10 i Tikanojas konsthem
Barns och ungas världar står i centrum i Tikanojas konsthems nya illustrationsutställning, där en Monsterworkshop riktad till barn över 5 år ordnas under ledning av illustratören Satu Kettunen.
I Monsterworkshoppen som anknyter till utställningen Jag är inte rädd – finländska samtida illustratörer får barnen arbeta med teman kring rädslor och fantasi med hjälp av collageteknik.
I workshopparna som baseras på illustratören Satu Kettunens barnbok Mörköjuhlat får barnen ge sina rädslor en figur och möta dem på ett mjukt och kreativt sätt. I Tikanojas konsthem ordnas två öppna workshoppar för barn över 5 år på tre språk (finska, svenska och engelska) lördag 25.10 kl. 11.00 med engelska som huvudspråk och kl. 14.00 med finska som huvudspråk.
Monsterfigurer skapades redan före utställningen
Tre grupper inom småbarnspedagogiken i Vasa från Tervajoki, Vaasa English Playschool och språkbadsundervisningen vid Inkerinpuiston päiväkoti deltog i maj i Monsterworkshoppar som leddes av Kettunen. En del av barnens monsterfigurer fick också vara med i en tredimensionell installation som Satu Kettunen skapade för utställningen. Vid årsskiftet byts en del av monsterfigurerna i installationen ut.
Genom workshopparna kunde rädslor och föreställningar bearbetas konkret med hjälp av konst. Barnen förhöll sig olika till monstertemat, en del med nervositet och andra med nyfikenhet. Collagetekniken gjorde arbetet naturligt: barnen byggde figurerna bit för bit.
-Det var enkelt för barnen att komma i gång, då de fick välja delar till sitt monster bland färdiga pappersbitar. Varje barns monster och berättelsen bakom det tog form gradvis, allteftersom de hittade delar de tyckte om, säger småbarnspedagogen Salla Välimäki från förskolegruppen i Tervajoki.
Barnens fantasi i fokus
Temat introducerades i förväg med hjälp av Satu Kettunens bok Mörköjuhlat, vilket gjorde det lättare att närma sig ämnet och dämpade nervositeten.
Slutresultatet blev väldigt mångsidiga och individuella monster – en del byggdes upp kring favoritsaker, andra kring färger, former eller känslotillstånd. Varje monster fick sin egen berättelse, och barnens inställning till både sina egna och andras skapelser var entusiastisk och accepterande.
-Barnen var stolta över sina alster, och varje monster presenterades och betraktades under samlingen, säger småbarnspedagogen Camilla Lehtonen från språkbadsgruppen vid Inkerinpuiston päiväkoti.
Barnens fantasi överraskade de vuxna: även små detaljer var betydelsefulla för många. Workshopparna väckte mycket kreativitet, och de vuxna upplevde collagetekniken som ett inspirerande sätt att bearbeta även mer utmanande ämnen.
- Barnens fantasi och uppfinningsrikedom var helt fantastisk och överraskade oss. Hur viktiga även små detaljer på monstren var för vissa av barnen visade hur djupa tankar detta projekt väckte hos dem. Sammanfattningsvis var Monsterworkshoppen en väldigt positiv upplevelse både för barnen och de vuxna i gruppen, beskriver English Playschools föreståndare Nina Södergård.
Program även för elever i åk 7–9
I anslutningen till utställningen har ett omfattande kompletterande program byggts upp för besökare i olika åldrar. Det kompletterande materialet för utställningen ger även elever i åk 7–9 möjlighet att ta del av processen kring serieteckning via Juliana Hyrris och Riina Tanskanens verk. Därtill har språklig tillgänglighet lagts till i utställningens konstverk.
Grupputställningen Jag är inte rädd – finländska samtida illustratörer presenterar sex framstående och prisbelönta samtida illustratörer och visar verk av Juliana Hyrry, Satu Kettunen, Janna Lindfors, Jenny Lucander, Saara Obele och Riina Tanskanen. I utställningen ingår, förutom traditionella teckningar och målningar, även animationer och rumsliga installationer. Utställningen visas 27.9.2025–23.5.2026.
Genomförandet av utställningen och workshopparna stöds av Svenska Kulturfondens projekt Hallå! Språkmöten år 2025.
Amanuens Noora Lehtovuori, tfn +358405877363. noora.lehtovuori@vasa.fi
I Vasa, Nordens energihuvudstad, är det lätt att vara lycklig.
Vasas museer sköter uppgiften som Österbottens regionala ansvarsmuseum och producerar, lagrar och presenterar vetenskap och konst i regionen samt regionens historia. På våra utställningar upplever du både lokal och internationell konst och kultur.
