Suomen Aurinkovoima aloittaa aurinkopuistojen rakentamisen Poriin, Puolangalle ja Urjalaan
Suomen Aurinkovoima Oy käynnistää ensimmäisten aurinkopuistojensa rakentamisen osana yhtiön tavoitetta rakentaa vähintään 500 megawattia aurinkovoimaa vuoteen 2030 mennessä.
Suomen Aurinkovoima Oy ja Oomi Solar Oy ovat allekirjoittaneet toimitussopimuksen kolmesta aurinkopuistosta, joiden yhteenlaskettu vuosituotanto on hieman alle 30 000 megawattituntia, mikä vastaa noin 1 700 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.
Investoinnin kokonaisarvo on lähes 15 miljoonaa euroa ja puistojen rakennustyöt käynnistyvät välittömästi.
"Matka kohti tavoitteemme saavuttamista konkretisoituu nyt, kun pääsemme aloittamaan ensimmäisten puistojemme rakentamisen", sanoo Suomen Aurinkovoima Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kaarre.
Hankkeiden kehittäjänä on toiminut Oomi Solar Oy, ja aurinkovoimalat rakennetaan yhtiöiden välisellä allianssisopimuksella.
"On hienoa päästä käynnistämään aiemmin sovitun yhteistyön ensimmäiset hankkeet", toteaa Oomi Solar Oy:n toimitusjohtaja Olli Tuomivaara.
Tuomivaaran mukaan kaikki kolme aurinkopuistoa toteutetaan teknisesti siten, että ne mahdollistavat tuotannon ja kulutuksen joustot, mikä on tärkeä kehityssuunta koko alan kannalta.
Kaarre kertoo, että Suomen Aurinkovoimalla on hankekehityksessä lukuisia eri kokoisia puistoja eri puolella Suomea.
Nämä kolme puistoa ovat osa Suomen Aurinkovoiman ja Oomi Solarin keväällä solmimaa hankesopimusta, joka kattaa noin 250 megawatin aurinkovoimahankeportfolion. Tämän toteutuminen tarkoittaisi yhteensä yli 100 miljoonan euron investointeja uusiutuvaan aurinkoenergiaan. Hankkeiden valmistuttua aurinkopuistojen vuotuinen tuotanto on noin 250 GWh, mikä vastaa noin 50 000 suomalaiskotitalouden keskikulutusta vuodessa.
Yhteyshenkilöt
Jukka KaarretoimitusjohtajaSuomen Aurinkovoima OyPuh:+358 40 823 1415jukka.kaarre@aurinkovoima.fi
Suomen Aurinkovoima Oy
Suomen Aurinkovoima keskittyy kotimaisen aurinkovoiman rakentamiseen. Tavoitteenamme on toteuttaa kymmeniä uusia aurinkopuistoja eri puolille Suomea vuoteen 2030 mennessä. Omistuspohjamme on vahva – yhtiön omistavat neljä suomalaista ja vakaata energia-alan yritystä: Oulun Energia, Oulun Seudun Sähkö, Savon Voima ja Vantaan Energia.
