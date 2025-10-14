Minja Koskela: Pääministeri Orpon työllisyyslupauksesta tuli työttömyyskriisi

– Orpo on epäonnistunut työllisyyspolitiikassa ja nyt Suomessa on työttömyyskriisi. Samalla pääministeri rankaisee politiikkansa takia työttömäksi joutuneita yhä uusilla sosiaaliturvaleikkauksilla ja jakaa veroalennuksia rikkaille, Koskela sanoo.

Oikeistohallitus on selitellyt kriisiksi kärjistynyttä työttömyyttä suhdanteella ja ulkoa tulleilla shokeilla. Tosiasiassa muualla Euroopassa työllisyys kasvaa ja työttömyys on vähäisempää. Todennäköisempi syy on kotimaisen kulutuksen vähentyminen leikkauspolitiikan seurauksena.

– Muualla Euroopassa tehdään työllisyysennätyksiä, mutta Suomi on nykyisen hallituksen aikana pudonnut kyydistä. Orpon työttömyyskriisi on leikkauspolitiikalla itse aiheutettu, syy ei ole vain suhdanteessa tai ulkoa tulleissa shokeissa, Koskela sanoo.

Vasemmistoliitto on toistuvasti varoittanut leikkauspolitiikan lisäävän työttömyyttä ja niin on käynyt. Koskelan mukaan vasemmistoliitto ei leikkaisi pienituloisilta, joiden vähät tulot menevät suoraan kotimaiseen kulutukseen.

– Peruisimme ainoana puolueena sosiaaliturvaleikkaukset, lisäisimme kohtuuhintaista asuntotuotantoa, lisäisimme palkkatuen käyttöä ja ottaisimme käyttöön pitkäaikaistyöttömien työtakuun. Palauttaisimme myös työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat, mikä kannustaisi työntekoon, Koskela sanoo.

Minja Koskelan puhe eduskunnassa 15.10.2025:



Arvoisa puhemies,

Ministeri Purra, viime vuoden toukokuussa vierailitte Oulussa ja huusitte lavalta oikeistohallitukseen pettyneille kansalaisille “menkää töihin”. Sen jälkeen kymmenet tuhannet suomalaiset ovat menettäneet työpaikkansa oikeistohallituksen epäonnistuneen talous- ja työllisyyspolitiikan seurauksena.

Pääministeri Orpo, te lupasitte, että kokoomuksen johdolla Suomeen syntyy tällä vaalikaudella 100 000 uutta työpaikkaa. Sen sijaan työttömyys on kasvanut yli 80 000:lla ihmisellä. Petettyjen lupauksien myötä työttömäksi joutuneita suomalaisia rangaistaan yhä uusilla sosiaaliturvaleikkauksilla, samalla kun suurituloisille jaetaan veroalennuksia.

Keskustajohtoisen Juha Sipilän hallituksen kaudella Suomessa irtauduttiin pohjoismaisesta työmarkkina-ajattelusta, ja siirryttiin kohti bulkkituotantomallia. Tki-rahoituksesta ja koulutuksesta leikattiin, ja kilpailukykyä haettiin polkemalla palkkoja ja kyykyttämällä työttömiä.

Muistamme edelleen surullisen kuuluisan työttömien aktiivimallin, jolle ei lopulta kyetty osoittamaan minkäänlaisia työllisyysvaikutuksia. Ei vaikuta siltä, että porvaripuolueet tässä salissa olisivat oppineet tästä virheestä mitään.

Nykyinen oikeistohallitus on vienyt suomalaisia työmarkkinoita yhä kauemmaksi pohjoismaisesta mallista ja keskittynyt ay-liikkeen polkemiseen. Se on nurinkurista, sillä samaan aikaan muualla Euroopassa kollektiivista sopimista pyritään edistämään. Euroopassa myös työllisyys kasvaa, mikä on myös nurinkurista, sillä oikeistohallitus toistuvasti selittelee epäonnistumistaan suhdanteella.

Oikeistohallituksen työlainsädääntöuudistukset ovat keskittyneet puhtaasti työntekijöiden aseman heikentämiseen, eikä niille ole osoitettu hallituksen esityksissä käytännössä minkäänlaisia työllisyysvaikutuksia. Tämä pätee myös pian eduskuntaan tulevaan potkulakiin eli irtisanomissuojan heikentämiseen. Hallitus on yksipuoleisesti ottanut työntekijöiltä ja antanut työnantajille. Kiittäjien joukossa ovat EK ja suuryritykset.

Arvoisa puhemies,

Mitä Suomen suunnan kääntäminen sitten vaatisi? Vasemmisto ajattelee, että koulutuspolitiikka on tärkeintä työlllisyyspolitiikkaa. Siksi koko väestön koulutustasoa on pystyttävä nostamaan ja etenkin jatkuvaan oppimiseen on panostettava. Viime aikaisen uutisoinnin perusteella on selvää, että ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset täytyisi perua. Ja koska tässä ajassa uuden oppiminen ja lisäkouluttautuminen on välttämätöntä sekä yksilöille että yhteiskunnalle, olemme luvanneet palauttaa aikuiskoulutustuen, kun seuraavan kerran olemme hallitusvastuussa.

Vasemmisto on toistuvasti varoittanut ylikireän finanssipolitiikan nostavan työttömyyttä, ja näin on todella käynyt. Emme leikkaisi pienituloisilta, joiden vähät tulot menevät suoraan kotimaiseen kulutukseen. Olemme myös ainoana puolueena esittäneet sosiaaliturvaleikkauksien perumista vaihtoehtobudjetissamme, ja näin tulemme tänäkin syksynä tekemään.

Vasemmisto haluaa lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa, sillä oikeistohallituksen vahtivuorolla häätöjen ja asunnottomuuden määrä on lähtenyt kasvuun. Se tarkoittaa inhimillistä kärsimystä ihmisille ja työvoimapulaa kasvukeskuksille. Lisäksi haluamme tukea rakennusalaa, jonka oikeistohallitus on päästänyt vapaapudotukseen. Lisäisimme palkkatuen käyttöä ja ottaisimme käyttöön pitkäaikaistyöttömien työtakuun, jossa jokaiselle suomalaiselle turvattaisiin työpaikka viimeistään 12 kuukauden työttömyyden jälkeen. Siirtäisimme terveysjättien voittoihin pumpatut rahat hyvinvointialueille, jotta työttömäksi joutuneet hoitajat ja muut sote-ammattilaiset saataisiin takaisin töihin.

Vasemmisto myös palauttaisi työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat, joiden poistaminen on jo nyt vähentänyt työttömien osa-aikatyötä. Erityisen rajusti suojaosien poisto on osunut kymmeniin tuhansiin osatyökykyisiin suomalaisiin, joille oikeistohallitus on lähettänyt julman ja taloudellisesti järjettömän viestin: jos ette pysty kokoaikaiseen työhön, ei tarvitse tehdä töitä ollenkaan.

Arvoisa puhemies,

Suomi ansaitsee hallituksen, joka katsoo tulevaisuuteen ja uskaltaa tarttua erityisesti vihreän siirtymän mahdollisuuksiin. Suomi ei tarvitse hallitusta, joka tähyilee menneisyyteen ja uskoo meidän kilpailevan laadun sijasta palkkoja ja työehtoja polkemalla sekä sosiaaliturvaa leikkaamalla.

Siksi teen seuraavan epäluottamuslause-ehdotuksen: “Orpon hallitus on epäonnistunut työllisyyspolitiikassaan, ja luonut Suomeen 100 000 työpaikan sijasta yli 80 000 uutta työtöntä. Siksi ehdotan, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”