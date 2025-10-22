Nimlas

Jyväskyläläinen Mikenti vahvistaa LVI-palvelujaan – ostaa Elvi Talotekniikan liiketoiminnan

23.10.2025 10:00:00 EEST | Nimlas | Tiedote

Talotekniikkakonserni Nimlakseen kuuluva LVI- ja sprinkleriurakoitsija Mikenti laajentaa palveluvalikoimaansa ostamalla liiketoimintakaupalla Elvi Talotekniikan. Kaupan myötä Mikentin LVI-toiminta vahvistuu erityisesti huolto- ja korjauspalveluissa, mikä tukee yhtiön kasvua Keski-Suomessa.

Kolme miestä seisoo pakettiauton edessä ja kättelevät.
Elvi Talotekniikan Sami Lönn (vas.) ja Jarkko Lauttaanaho sekä Mikentin Jussi Lehto.

Elvi Talotekniikka on vuonna 2009 perustettu palveleva LVI-asennusliike, jonka liikevaihto oli noin 1,6 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja joka työllistää kahdeksan LVI-alan ammattilaista. Yhtiö on tunnettu erityisesti nopeasta ja asiakaslähtöisestä huoltopalvelustaan. Elvin asiakkaita ovat muun muassa taloyhtiöt, huoltoyhtiöt ja kotitaloudet.

Mikenti on Keski-Suomessa laajasti tunnettu isojen LVI- ja sprinklerijärjestelmien toteuttaja. Lähes 30 ammattilaista työllistävä yhtiö teki viime vuonna 13 miljoonan euron liikevaihdon.

Perinteikäs urakoitsija laajentaa huoltoihin

”Elvillä on vahva asema Jyväskylässä etenkin LVI-huolloissa ja korjauksissa. Kaupan myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä kattavamman palvelukokonaisuuden – suuret urakat, sprinklerijärjestelmät sekä pienemmät huolto- ja korjaustyöt saman kumppanin kautta. Tämä on merkittävä askel Mikentin kasvussa ja asiakaslupauksen vahvistamisessa”, sanoo Mikentin toimitusjohtajana lokakuussa aloittanut Jussi Lehto.

Elvin henkilökunta siirtyy kaupan myötä Mikentin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Liiketoimintakaupan yhteydessä myymälätoiminnasta luovutaan. Jatkossa LVI-työt tehdään oman varaston sekä hyvin varusteltujen huoltoautojen voimin.

Elvin operatiivisesta toiminnasta vastanneet osaomistajat projektipäällikkö Jarkko Lauttaanaho ja palvelupäällikkö Sami Lönn iloitsevat uusista mahdollisuuksista, joita muutos tuo tullessaan.

"Olemme vuosien varrella lunastaneet paikkamme pitkäaikaisten asiakkaidemme luottokumppanina. Jatkossa osana Mikentiä varmistamme, että kiinteistönomistajat ja huoltoyhtiöt saavat meiltä edelleen laadukkaat LVI-työt palveluhenkisellä asenteella”, Jarkko Lauttaanaho kommentoi.

Jarkko Lauttaanaho ja Sami Lönn liittyvät Nimlaksen omistajaohjelmaan.

Mikentin Leppävirran osasto liittyi hiljattain osaksi kuopiolaista Virtoota. Mikenti-Virtoo tarjoaa LVI- ja sähköalan palvelut saman katon alta Pohjois-Savossa. Yhtiöt ovat osa pohjoismaista Nimlas-konsernia, joka Suomessa koostuu lähes 50 paikallisesta talotekniikkayrityksestä.

