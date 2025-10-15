SDP EDUSKUNTA

SDP:n Saku Nikkanen: jätin kolme talousarvioaloitetta Salon ja Someron alueiden teiden kunnostamiseksi ja teillä liikkujien turvallisuuden lisäämiseksi.

SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen on jättänyt kolme talousarvioaloitetta käsiteltäväksi vuoden 2026 Valtion tulo- ja menoarvion eli budjetin yhteydessä. Maakunnassa liikennemäärät ovat suuria ja investointitarpeita on paljon. Keskeisin aloitteistani koskee Teijon telakan tieyhteyksien parantamista Salon alueella. Esitän noin 10–11 miljoonan euron määrärahaa, joka vastaisi osittain alueen puolustusteollisuuden toimijoiden ja kansallispuistossa vierailevien kasvaviin tarpeisiin, kertoo Saku Nikkanen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Teijon telakka on merkittävä osa kotimaista puolustusalan ekosysteemiä, ja sen toimintaedellytysten turvaaminen on strategisesti tärkeää huoltovarmuuden edistämistä. Nämä talousarvioesitykseni ovat melko pieniä tiehankkeita, mutta toteutuessaan niillä olisi suuria vaikutuksia alueen liikenteen sujuvuuteen, arvio Nikkanen.

Aloitteissa ehdotetaan määrärahan kohdentamista Salon ja Someron teiden infrastruktuurin parantamiseen ja liikenneturvallisuuden lisäämiseen. Nämä talousarvioaloitteet tehtiin Varsinais-Suomen asiantuntijaesitysten perusteella suunnitelluista kohteista, tarkentaa Nikkanen.

Salon aluetta koskevat talousarvioaloitteeni teiden kunnostamiseen:

  1. lisätään määrärahaa ja investoidaan alueen puolustusteollisuuden toimijoiden ja Teijon kansallispuistossa vierailevien lukuisten ihmisten tarpeiden mukaisesti Teijon yhdystien 1824 ja Sauruntien 1825 tieinfrastruktuurin parantamiseen. Määrärahaesitys: n. 10–11 miljoonaa euroa.
  2. lisätään määrärahaa parantamaan valaistusta kantatie 52 osuudella Piihovi -Mäenalantien risteyksessä. Näin edistetään liikenneturvallisuutta ja vähennetään peurakolareita vilkkaasti liikennöidyllä tiellä. Määrärahaesitys 55 000 euroa.

Someron aluetta koskeva talousarvioaloite teiden kunnostamiseen:

  1. lisätään määrärahaa kiertoliittymän rakentamiseen Someron kantatien kohtaan 52 Antintien ja Joensuuntie. Esittämäni kiertoliittymä lisäisi tien turvallisuutta kaikille tiellä liikkujille. Määrärahaesitys 1 120 000 euroa.

 

Salolaisena kansanedustajana pidän erityisen tärkeänä, että alueen asiantuntijoiden esittämiä tiehankkeita jätetään talousarvioaloitteina, vaikka ne eivät aina käytäntöön asti toteutuisikaan, toteaa Saku Nikkanen.

