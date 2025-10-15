SDP:n Saku Nikkanen: jätin kolme talousarvioaloitetta Salon ja Someron alueiden teiden kunnostamiseksi ja teillä liikkujien turvallisuuden lisäämiseksi.

SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen on jättänyt kolme talousarvioaloitetta käsiteltäväksi vuoden 2026 Valtion tulo- ja menoarvion eli budjetin yhteydessä. Maakunnassa liikennemäärät ovat suuria ja investointitarpeita on paljon. Keskeisin aloitteistani koskee Teijon telakan tieyhteyksien parantamista Salon alueella. Esitän noin 10–11 miljoonan euron määrärahaa, joka vastaisi osittain alueen puolustusteollisuuden toimijoiden ja kansallispuistossa vierailevien kasvaviin tarpeisiin, kertoo Saku Nikkanen.