Hallintovaliokunnan Heinäluoma: Kansalaisuuden edellytyksenä työllistyminen ja yhteiskuntaan kiinnittyminen
Hallintovaliokunnan Sd-edustajien mukaan kansalaisuuden ehtona on edellytettävä riittävän toimeentulon hankkimista.
Eduskunnassa hyväksyttiin tänään kansalaisuuslaki, jonka myötä Suomen kansalaisuuden myöntämisen perusteet muuttuvat. SDP kannattaa hallituksen esityksen linjauksia toimeentulon, nuhteettomuuden ja kansallisen turvallisuuden arvioinnin kytkemisestä osaksi kansalaisuuden saamisen edellytyksiä.
– Hallituksen esityksen päälinja on mielestämme kannatettava. Kansalaisuus merkitsee pysyvää ja täysivaltaista jäsenyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Siksi on perusteltua edellyttää sitoutumista Suomen arvoihin, sääntöihin ja käytäntöihin. Tätä tukee myös vaatimus turvatusta toimeentulosta, sanoo hallintovaliokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma.
Hallituksen esityksen mukaan kansalaisuutta hakeva ei saa olla turvautunut kahden vuoden aikana työttömyysturvaan tai toimeentulotukeen yli kolmen kuukauden ajan. SDP:n ryhmä jätti hallintovaliokunnan mietintöön oman eriävän mielipiteen, joka olisi jättänyt toimeentuloedellytyksen soveltamiseen harkinnanvaraa niissä tilanteissa, joissa henkilön tai hänen perheensä toimeentulo on tilapäisesti heikentynyt syistä, jotka eivät liity hakijan omaan aktiivisuuteen tai työllistymisedellytyksiin.
– Kannatamme sitä, että riittävä toimeentulo asetetaan kansalaisuuden edellytykseksi. Toimeentulon määrittely ei kuitenkaan hallituksen mallilla ota huomioon tilanteita, joissa myös hyvin kotoutunut ja työelämässä oleva ihminen voi joutua työttömäksi omasta aktiivisuudesta huolimatta, kuten nyt näemme työttömyyden ollessa Suomessa Euroopan heikoimmalla tasolla,
– Toimeentulovaatimuksen osalta me ehdotimme hallitukselle ratkaisua, jossa oma toimeentulo olisi ollut edellytys, mutta samalla olisi ollut joustoa tilanteessa, jossa esimerkiksi työttömyyden kohdalla myös hakijan oma aktiivisuus olisi pystytty huomioimaan, Heinäluoma huomauttaa.
SDP ehdotti valiokuntakäsittelyssä, että toimeentuloedellytys voidaan katsoa täyttyneeksi, vaikka hakija olisi turvautunut työttömyysetuuteen tai toimentulotukeen kahden vuoden aikana yli kolmen kuukauden ajan, jos tukiin ei kuitenkaan ole turvauduttu yli kuuden kuukauden ajan ja tukiin turvautuminen on johtunut poikkeuksellisista olosuhteista tai muuten tilapäisistä syistä, joihin hakija ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa.
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
