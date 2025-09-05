Suomen Energiaälykkäin Koti löytyy Hämeenlinnasta

Jännitystä loppuun saakka

Kilpailuun saatiin paljon ilmoittautumisia, ja jo alusta saakka oli nähtävissä, että asumismuoto ei ole ratkaiseva tekijä sille, miten energiataloudellisesti on mahdollista elää. Mukana oli kerrostaloasuntoja, rivitaloja ja useita erilaisia pientaloja. Semifinaaliin selvisi kuusi kotia, joista tuomareina toimivat Minna Tolvanen Motivalta, Marianne Heikkilä Martoilta ja Kalle Nevala Vihreä Älyenergialta valitsivat kolme finalistia antamalla pisteitä jokaiselle kodille. Finalisteiksi valikoituivat rivitalokoti Hämeenlinnasta, 90-luvulla rakennettu omakotitalo niin ikään Hämeenlinnasta, ja rintamamiestalo Tampereelta. Vaikka yleisöäänestyksessä saatiin sadoittain ääniä, jäi lopulta ero kahden eniten ääniä keränneen finalistin välillä alle kymmeneen ääneen.

Ratkaisuja laidasta laitaan

"Kilpailun parasta antia oli nähdä, miten monenlaisella tavalla sähköä ja energiaa voi säästää", toteaa Vihreä Älyenergia Oy:n toimitusjohtaja Kalle Nevala. Kilpailun osallistujien keinot vaihtelivat yksinkertaisista mutta sitoutumista ja sinnikkyyttä vaativista omista toimenpiteistä viimeisimpien teknisten ratkaisujen ja automaation käyttöön. Monet olivat esimerkiksi ottaneet aurinkopaneelien rinnalle käyttöön erilaisia akkuja, joita voi ladata aurinkopaneeleilla silloin, kun on valoisaa ja sähköverkon kautta silloin, kun pörssisähkön hinta on edullisimmillaan. Lisäksi ratkaisun avulla on mahdollista myydä varastoitua sähköä takaisin verkkoon pörssisähkön hinnan ollessa korkealla tai käyttää sitä itse. Voittajan kohde käyttää aurinkopaneelien ja akkujen sijaan pääasiallisesti muita energian säästötapoja, kuten ilmalämpöpumppuja ja suurimpien sähköä vievien laitteiden ajastamista sekä automaatiota.

Voittajalle tuhannen euron sähkölahjakortti

Yleisö äänesti lopulta kisan voittajaksi hämeenlinnalaisen Harri Vartiaisen kodin. Harri itse kertoo innostuneensa energian säästämisestä jonkin aikaa sitten, ja on siitä lähtien lisännyt kotiinsa erilaisia ohjauksia ja asioita, joilla kokee olevan eniten merkitystä sähkön älykkääseen käyttöön ja sähkökulujen hillitsemiseen. Teknisten ratkaisujen lisäksi esimerkiksi vettä säästävien suihkujen käyttöönotosta on ollut selvä vaikutus energiankulutukseen kuusihenkisessä perheessä.

"Halusin osallistua kisaan, koska olen itse tosi tyytyväinen, miten olen selvinnyt sähkökriisistä ja kuinka olen sen aikana kehittänyt omia ratkaisuja enemmän ja enemmän toimimaan automaattisesti edullisten pörssisähköhintojen mukaan", sanoo Harri Vartiainen, Suomen Energiaälykkäimmän Kodin omistaja. Hän itse epäili voittomahdollisuuksiaan, koska muiden finalistien ratkaisuista löytyi todella paljon hienoja teknisiä ratkaisuja. Loppupeleissä yleisö arvosti kuitenkin muun muassa sitä, että Harrin talous oli onnistunut käyttämään jokaisena kuukautena tammikuusta kesäkuuhun sähköä siten, että kulutusvaikutus oli negatiivinen. Harrin talous maksoi pörssisähköstään kuukausitasolla 1,57–5,28 snt/kWh – eli 0,32–2,53 snt/kWh vähemmän kuin pörssisähkön hinta oli keskimäärin.

"Halusin myös jakaa tätä tietoa muille, koska sähköä vähemmän kuluttamalla ja ajoittamalla sen käyttöä pystymme helpottamaan sähkön riittävyyttä koko Suomea ajatellen", Harri kertoo. Ajoittamalla sähkön käyttöä edullisemmille ajankohdille ja hyödyntämällä pörssisähköä voi säästää sähkölaskussa merkittävästi. Jatkossa Harrin sähkölasku pienenee älykkään sähkön käytön lisäksi ainakin 1000 eurolla, sillä voitostaan hän kuittaa Vihreä Älyenergian sähkölahjakortin.

Älyenergia-sovelluksen uusi Säästöohjelma auttaa omaksumaan hyviä tapoja käyttää sähköä

Suomen Energiaälykkäin Koti -kilpailussa osallistujat käyttivät Älyenergia-sovellusta, joka on ilmainen kaikille, ei vain Vihreä Älyenergian (VÄEn) asiakkaille. Sovelluksen avulla kilpailijat voivat seurata omaa sähkönkulutustaan ja onnistumistaan muun muassa kulutusvaikutuksen osalta. Vaikka sovelluksen käyttö ja kulutuksen seuranta tuli luonnostaan kilpailuun osallistuneille, monet kuitenkin kokevat pörssisähkön hintojen ja kulutuksen seuraamisen pidemmällä aikajaksolla helposti unohtuvaksi tai vaivalloiseksi. Kilpailu inspiroi myös VÄEn sovelluskehitystiimiä, joka mietti, miten sähkön säästämisestä voisi tehdä motivoivaa ja jopa hauskaa kaikille Älyenergia-sovelluksen käyttäjille. Syntyi uusi Säästöohjelma, joka hyödyntää paitsi Älyenergian uutta tekoälypohjaista kulutuksen seurantaa, myös pelillisiä elementtejä. Onnistumalla sähkön säästämisessä saa konkreettisten rahallisten säästöjen lisäksi pisteitä ja muita saavutuksia. Tämän lisäksi omaa onnistumista ja kulutusta voi verrata muihin samankaltaisiin kotitalouksiin. Säästöohjelmaa käyttämällä jokainen talous voi olla Suomen Energiaälykkäin Koti.

Suomen Energiaälykkäin Koti -kilpailun semifinalistit, finalistit ja voittaja ovat esillä osoitteessa https://energiakisa.fi.