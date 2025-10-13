Maakuntajohtajan virkaan haastatellaan viisi hakijaa

Haastateltavat hakijat:

Jaakko Helenius , Kärkölä

, Kärkölä Antti Kalliomaa , Lahti

, Lahti Karoliina Laakkonen-Pöntys , Nokia

, Nokia Juha Nieminen , Helsinki

, Helsinki Sami Tikkanen, Kotka

Haastattelujen jälkeen vuorossa on soveltuvuusarvioinnit. Tämän jälkeen rekrytointityöryhmä tekee valinnasta esityksen maakuntahallitukselle ja tavoitteena on, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan 3.12.2025.

Rekrytointityöryhmä

Maakuntajohtajan viran rekrytointiprosessista vastaa työryhmä:

Mika Kari pj, Hannu Rahkonen vpj, Heikki Vahto, Teemu Kinnari, Sami Salminen, Satu Jaatinen. Sihteerinä toimii Jari Paakkunainen.