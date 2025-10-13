Maakuntajohtajan virkaan haastatellaan viisi hakijaa
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan virkaan tuli määräajassa yhdeksän hakemusta. Valintaryhmä kokoontui 15.10.2025 ja valitsi haastateltavaksi viisi hakijaa. Haastattelut ovat perjantaina 17.10. ja maanantaina 20.10.2025.
Haastateltavat hakijat:
- Jaakko Helenius, Kärkölä
- Antti Kalliomaa, Lahti
- Karoliina Laakkonen-Pöntys, Nokia
- Juha Nieminen, Helsinki
- Sami Tikkanen, Kotka
Haastattelujen jälkeen vuorossa on soveltuvuusarvioinnit. Tämän jälkeen rekrytointityöryhmä tekee valinnasta esityksen maakuntahallitukselle ja tavoitteena on, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan 3.12.2025.
Rekrytointityöryhmä
Maakuntajohtajan viran rekrytointiprosessista vastaa työryhmä:
Mika Kari pj, Hannu Rahkonen vpj, Heikki Vahto, Teemu Kinnari, Sami Salminen, Satu Jaatinen. Sihteerinä toimii Jari Paakkunainen.
Mika KariPäijät-Hämeen liitto / maakuntahallitusPuh:050 398 5601mika.kari@eduskunta.fi
Jari PaakkunainenHallintojohtaja / Director, AdministrationPäijät-Hämeen liitto
Maakuntahallituksen ja -valtuuston sihteeri
Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta.
