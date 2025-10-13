Päijät-Hämeen liitto

Maakuntajohtajan virkaan haastatellaan viisi hakijaa

16.10.2025 13:31:57 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan virkaan tuli määräajassa yhdeksän hakemusta. Valintaryhmä kokoontui 15.10.2025 ja valitsi haastateltavaksi viisi hakijaa. Haastattelut ovat  perjantaina 17.10. ja maanantaina 20.10.2025.

Haastateltavat hakijat:

  • Jaakko Helenius, Kärkölä
  • Antti Kalliomaa, Lahti
  • Karoliina Laakkonen-Pöntys, Nokia
  • Juha Nieminen, Helsinki
  • Sami Tikkanen, Kotka

Haastattelujen jälkeen vuorossa on soveltuvuusarvioinnit. Tämän jälkeen rekrytointityöryhmä tekee valinnasta esityksen maakuntahallitukselle ja tavoitteena on, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan 3.12.2025.

Rekrytointityöryhmä

Maakuntajohtajan viran rekrytointiprosessista vastaa työryhmä:

Mika Kari pj, Hannu Rahkonen vpj, Heikki Vahto, Teemu Kinnari, Sami Salminen, Satu Jaatinen. Sihteerinä toimii Jari Paakkunainen

Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta. 

