Isoäidinneliöillä rakennetaan joulukuusi lasten ja nuorten mielenterveyden tueksi

Kuusen toteuttamiseen haastetaan käsityöharrastajia ja -yhteisöjä eri puolilta Suomea. Jokainen isoäidinneliö on osa suurempaa kokonaisuutta – symboli elämän kirjavuudesta ja siitä, miten pienet teot voivat yhdessä muodostaa jotakin merkityksellistä.

Idea isoäidinneliöistä rakennetusta joulukuusesta on saatu Virmon Martoilta. Tällä kertaa kuusi toimii myös hyväntekeväisyystempauksena: sen yhteydessä kannustetaan lahjoittamaan Taysin uudelle lasten ja nuorten psykiatriselle sairaalalle, joka valmistuu vuonna 2027. Kuusi on esillä Tampere-talon aulassa joulukuun alusta aina loppiaiseen asti. Sen yhteydessä on QR-koodi, jonka kautta itse kukin voi tehdä haluamansa suuruisen lahjoituksen lasten ja nuorten psykiatriselle sairaalalle.

Virkkaustalkoot ja keräyspisteet

Omia isoäidinneliöitä voi tuoda keräyslaatikoihin, jotka sijoitetaan Tampere-talon aulaan ja Taysin Sairaalahuvipuistoon 22.10.–30.11.2025. Lisäksi virkkaustalkoita järjestetään Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n toiminnassa ja Tampere-talon ravintola Tuhdossa. Tiedot talkoiden ajankohdista löytyvät järjestävien tahojen www-sivuilta.

Lankoja projektiin lahjoittaa Kaupunkilanka Oy, ja Kaupunkilangan virkkausohje löytyy heidän www-sivuiltaan: https://kaupunkilanka.fi/isoaidinnelio/.

Neliön koko: 15 x 15 cm

Reunaväri: tummanvihreä tai musta

Suositus: villasekoitelanka, n. nro 4 virkkuukoukulle sopiva

Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n Lempisen Ritariveljekset viestinviejinä

Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n Lempisen Ritariveljekset ovat mukana hankkeessa.

Heidät tapaa Tampere-talossa lauantaina 8. marraskuuta vastaanottamassa ihmisiä ennen Aarne Alligaattorin konserttia, joka nähdään pienessä salissa klo 13. Tapahtuma on pääsymaksullinen. Ritarit ovat paikalla myös torstaina 18. joulukuuta, kun Sorsapuistosalissa vietetään koko perheen yhteisiä joululaulajaisia, ”Tonttuillen jouluun”, klo 17 ja klo 18.15. Tapahtumiin on vapaa pääsy. Lisäksi veljekset voi nähdä Tampere-talolla lauantaina 20. joulukuuta ennen Tuomon joululaulukalenteri -esitystä, joka nähdään Pienessä Salissa klo 13. Tapahtuma on pääsymaksullinen.

Lisätiedot:

Tampereen Lastenklinikan Tuki ry, Susanna Lohiniemi, toiminnanjohtaja, p. 050 4311 987, susanna.lohiniemi@tampereenlastenklinikantuki.fi

Tampere-talo-konserni, Marko Koivisto, kiinteistö-, turvallisuus- ja vastuullisuuspäällikkö, p. 03 243 4238, marko.koivisto@tampere-talo.fi

