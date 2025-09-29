Isoäidinneliöillä rakennetaan joulukuusi lasten ja nuorten mielenterveyden tueksi
Joulukuussa Tampere-talon aulaan kohoaa lämminhenkinen yhteisötaideteos – joulukuusi, joka on virkattu yhdessä isoäidinneliöistä. Teos syntyy Tampere-talo -konsernin ja Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n yhteishankkeena, ja sen tavoitteena on tuoda esiin yhteisöllisyyttä sekä tukea Taysin uuden lasten ja nuorten psykiatrisen sairaalan liikuntamahdollisuuksia. Joulukuusen yhteydessä olevan QR-koodin kautta voi kukin tehdä oman lahjoituksensa rakennettavalle sairaalalle “digitaalisen isoäidinneliön” muodossa. Haasteen tavoitteena on lisätä tietoisuutta lasten ja nuorten kasvavasta psykiatrisen hoidon tarpeesta – ja samalla tarjota iloa sekä tekijöille että teoksen kokijoille.
Kuusen toteuttamiseen haastetaan käsityöharrastajia ja -yhteisöjä eri puolilta Suomea. Jokainen isoäidinneliö on osa suurempaa kokonaisuutta – symboli elämän kirjavuudesta ja siitä, miten pienet teot voivat yhdessä muodostaa jotakin merkityksellistä.
Idea isoäidinneliöistä rakennetusta joulukuusesta on saatu Virmon Martoilta. Tällä kertaa kuusi toimii myös hyväntekeväisyystempauksena: sen yhteydessä kannustetaan lahjoittamaan Taysin uudelle lasten ja nuorten psykiatriselle sairaalalle, joka valmistuu vuonna 2027. Kuusi on esillä Tampere-talon aulassa joulukuun alusta aina loppiaiseen asti. Sen yhteydessä on QR-koodi, jonka kautta itse kukin voi tehdä haluamansa suuruisen lahjoituksen lasten ja nuorten psykiatriselle sairaalalle.
Virkkaustalkoot ja keräyspisteet
Omia isoäidinneliöitä voi tuoda keräyslaatikoihin, jotka sijoitetaan Tampere-talon aulaan ja Taysin Sairaalahuvipuistoon 22.10.–30.11.2025. Lisäksi virkkaustalkoita järjestetään Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n toiminnassa ja Tampere-talon ravintola Tuhdossa. Tiedot talkoiden ajankohdista löytyvät järjestävien tahojen www-sivuilta.
Lankoja projektiin lahjoittaa Kaupunkilanka Oy, ja Kaupunkilangan virkkausohje löytyy heidän www-sivuiltaan: https://kaupunkilanka.fi/isoaidinnelio/.
-
Neliön koko: 15 x 15 cm
-
Reunaväri: tummanvihreä tai musta
-
Suositus: villasekoitelanka, n. nro 4 virkkuukoukulle sopiva
Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n Lempisen Ritariveljekset viestinviejinä
Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n Lempisen Ritariveljekset ovat mukana hankkeessa.
Heidät tapaa Tampere-talossa lauantaina 8. marraskuuta vastaanottamassa ihmisiä ennen Aarne Alligaattorin konserttia, joka nähdään pienessä salissa klo 13. Tapahtuma on pääsymaksullinen. Ritarit ovat paikalla myös torstaina 18. joulukuuta, kun Sorsapuistosalissa vietetään koko perheen yhteisiä joululaulajaisia, ”Tonttuillen jouluun”, klo 17 ja klo 18.15. Tapahtumiin on vapaa pääsy. Lisäksi veljekset voi nähdä Tampere-talolla lauantaina 20. joulukuuta ennen Tuomon joululaulukalenteri -esitystä, joka nähdään Pienessä Salissa klo 13. Tapahtuma on pääsymaksullinen.
Lisätiedot:
Tampereen Lastenklinikan Tuki ry, Susanna Lohiniemi, toiminnanjohtaja, p. 050 4311 987, susanna.lohiniemi@tampereenlastenklinikantuki.fi
Tampere-talo-konserni, Marko Koivisto, kiinteistö-, turvallisuus- ja vastuullisuuspäällikkö, p. 03 243 4238, marko.koivisto@tampere-talo.fi
Seuraa projektin etenemistä somessa:
@tampereenlastenklinikantuki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marko KoivistoKiinteistö-, turvallisuus- ja vastuullisuuspäällikköTampere-talo-konserniPuh:03 243 4238marko.koivisto@tampere-talo.fi
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tampere-talo Oy jakaantui 1.1.2024 kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Toimimme Tampere-talossa ja Tuulensuun Palatsissa sekä tuotamme tapahtumia ja konsertteja myös näiden tilojen ulkopuolella ympäri Suomea.
Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Vuonna 2024 Tampere-talo-konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 28,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestimme yli 930 tapahtumaa, palvelimme yli 552 000 tyytyväistä kävijää ja tuotimme Tampereen talousalueelle 98 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
