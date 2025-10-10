Vietnamin kommunistisen puolueen pääsihteeri viralliselle vierailulle Suomeen

Presidentti Stubb vierailulle Mikkeliin 9.10.2025 11:00:11 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 66/2025 9.10.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Mikkelissä keskiviikkona 15. lokakuuta 2025. Vierailu alkaa Maavoimien esikunnan tarkastuskäynnillä, jossa presidentti vierailee Maavoimien operaatiokeskuksessa ja tutustuu käynnissä oleviin operaatioihin. Vierailun aikana presidentti tapaa sekä Naton pohjoisen alueen maavoimajohtoportaan että Maavoimien esikunnan henkilöstöä. Tarkastuskäynnin jälkeen ohjelma jatkuu uudessa, vuonna 2024 toimintansa aloittaneessa Saimaanportin yhtenäiskoulussa, jossa presidentti tapaa oppilaita ja seuraa oppilaiden esityksiä. Iltapäivällä presidentti tapaa mikkeliläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Kauppakeskus Stellassa klo 13.45. Päivän päätteeksi presidentti vierailee Sodan ja rauhan keskus Muistissa. Sodan ja rauhan keskus Muisti on tiedekeskus, joka edistää rauhaa ja havainnollistaa, miten sota vaikuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan. Kierroksella presidentti pääsee tutustumaan käynnissä oleviin n