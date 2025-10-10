Vietnamin kommunistisen puolueen pääsihteeri viralliselle vierailulle Suomeen
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 68/2025
15.10.2025
Vietnamin kommunistisen puolueen pääsihteeri Tô Lâm on yhdessä puolisonsa Ngô Phương Lyn kanssa virallisella vierailulla Suomessa 21.–22. lokakuuta 2025. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa.
Presidentti ja pääsihteeri tapaavat tiistaina 21. lokakuuta Presidentinlinnassa, jossa keskusteluissa ovat esillä muun muassa Suomen ja Vietnamin kahdenväliset suhteet, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä muut ajankohtaiset alueelliset ja kansainväliset kysymykset.
Pääsihteeri tapaa vierailunsa aikana myös pääministeri Petteri Orpon ja eduskunnan varapuhemies Paula Risikon. Lisäksi hän osallistuu muun muassa yritysseminaariin sekä vierailee Aalto-yliopistossa ja Nokian pääkonttorilla.
Pääsihteerin delegaatioon kuuluu useita vietnamilaisia ministereitä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia
President Stubb på statsbesök till Nederländerna10.10.2025 15:39:06 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 67/2025 10.10.2025 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb avlägger statsbesök i Nederländerna 11–12 december 2025 på inbjudan av kung Willem-Alexander. Agendan kommer att fokusera på att stärka de bilaterala relationerna mellan Finland och Nederländerna och att diskutera övergripande säkerhet och Rysslands olagliga anfallskrig i Ukraina. I programmet ingår ett möte med bland annat Nederländernas premiärminister. President Stubb kommer att åtföljs av en delegation med företrädare för finskt näringsliv. Ytterligare information om statsbesöket kommer att meddelas närmare datumet för besöket.
Presidentti Stubb valtiovierailulle Alankomaihin10.10.2025 15:39:06 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 67/2025 10.10.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa valtiovierailun Alankomaihin 11.–12. joulukuuta 2025 kuningas Willem-Alexanderin kutsusta. Vierailulla ovat esillä Suomen ja Alankomaiden kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen, kokonaisturvallisuus ja Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa. Ohjelmassa on myös muun muassa tapaaminen Alankomaiden pääministerin kanssa. Presidentti Stubbin valtiovierailuseurueeseen kuuluu myös elinkeinoelämän edustajia. Vierailun ohjelmasta tiedotetaan lisää lähempänä sen ajankohtaa.
President Stubb to pay state visit to the Netherlands10.10.2025 15:39:06 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 67/2025 10 October 2025 President of the Republic of Finland Alexander Stubb, accompanied by his spouse Suzanne Innes-Stubb, will pay a state visit to the Netherlands on 11–12 December 2025 at the invitation of His Majesty King Willem-Alexander of the Netherlands. The visit will address issues such as strengthening the bilateral relations between Finland and the Netherlands, comprehensive security and Russia’s illegal war of aggression in Ukraine. As part of the programme, President Stubb will meet with the Prime Minister of the Netherlands. The President’s delegation will also include representatives from the business sector. The detailed programme will be announced closer to the date of the visit.
President Stubb på besök till S:t Michel9.10.2025 11:00:11 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 66/2025 9.10.2025 Republikens president Alexander Stubb reser till S:t Michel onsdagen den 15 oktober 2025. Dagen inleds med en inspektion av Arméstaben och en presentation av pågående operationer vid Arméns operationscenter. Under besöket träffar presidenten anställda vid både den marktaktiska ledningen för Natos nordliga område och Arméstaben. Efter inspektionen fortsätter programmet i enhetsskolan Saimaanportin yhtenäiskoulu. I den nya skolan som inledde sin verksamhet 2024 kommer presidenten att träffa elever och ta del av deras uppträdanden. På eftermiddagen träffar presidenten allmänheten i köpcentret Stella kl. 13.45. Som avslutning på dagen besöker presidenten Muisti – Centret för krig och fred. Muisti, som betyder minne och hågkomst, är ett vetenskapscenter och museum som främjar fred och åskådliggör hur krig påverkar människor och samhället. Under den guidade visningen av centret får presidenten också utforska de pågående utställn
Presidentti Stubb vierailulle Mikkeliin9.10.2025 11:00:11 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 66/2025 9.10.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Mikkelissä keskiviikkona 15. lokakuuta 2025. Vierailu alkaa Maavoimien esikunnan tarkastuskäynnillä, jossa presidentti vierailee Maavoimien operaatiokeskuksessa ja tutustuu käynnissä oleviin operaatioihin. Vierailun aikana presidentti tapaa sekä Naton pohjoisen alueen maavoimajohtoportaan että Maavoimien esikunnan henkilöstöä. Tarkastuskäynnin jälkeen ohjelma jatkuu uudessa, vuonna 2024 toimintansa aloittaneessa Saimaanportin yhtenäiskoulussa, jossa presidentti tapaa oppilaita ja seuraa oppilaiden esityksiä. Iltapäivällä presidentti tapaa mikkeliläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Kauppakeskus Stellassa klo 13.45. Päivän päätteeksi presidentti vierailee Sodan ja rauhan keskus Muistissa. Sodan ja rauhan keskus Muisti on tiedekeskus, joka edistää rauhaa ja havainnollistaa, miten sota vaikuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan. Kierroksella presidentti pääsee tutustumaan käynnissä oleviin n
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme