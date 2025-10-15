SDP:n Suhonen: Tulostaulu ei valehtele – oikeistohallitus on romuttanut työn ja kasvun
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää hallitukselle epäluottamusta suurtyöttömyydestä. SDP vaatii hallitusta ottamaan vastuun epäonnistuneesta työllisyyspolitiikastaan ja ryhtymään todellisiin tekoihin työn ja kasvun puolesta. Orpon–Purran hallitus on ajanut Suomen taloudelliseen ja inhimilliseen umpikujaan, hallituksen oma työllisyyslinja on tuottanut juuri päinvastaisen tuloksen kuin mitä se lupasi, sanoo SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen.
– Tulostaulu ei valehtele. Oikeistohallitus on epäonnistunut kasvun luomisessa, ja sitä myötä kaikessa toteuttamalla omaa työttömyyspolitiikkaansa. Työ, kasvu ja usko huomiseen on leikattu palasiksi, Suhonen jyrähtää.
Suhosen mukaan hallituksen mahtipontiset puheet sadastatuhannesta uudesta työllisestä ovat muuttuneet poliittiseksi farssiksi. Todellisuudessa työttömiä on nyt lähes 80 000 enemmän kuin hallituskauden alussa.
– Työttömyys kasvaa, pitkäaikaistyöttömyys on ennätyksissä ja nuorisotyöttömyys on räjähtänyt käsiin. Lähes 70 000 nuorta ilman työtä, se on hallituksen häpeätahra. Tästä ei voi enää puhua suurtyöttömyyden kriisinä, vaan välinpitämättömyyden katastrofina, Suhonen sanoo.
Hallitus on Suhosen mukaan sivuuttanut kaikki varoitukset ja asiantuntijoiden arviot.
– Valtiovarainministeriön virkamiehet varoittivat, ettei hallituksen työllisyystavoite tule toteutumaan. Silti hallitus painoi kaasua kohti seinää, leikkasi koulutuksesta, rankaisi työttömiä ja tuhosi työmarkkinoiden luottamuksen, Suhonen toteaa.
– Kun hallitus rikkoo suomalaisten oikeutta työhön, sosialidemokraatit eivät katso vierestä. Me puolustamme työtä, oikeudenmukaisuutta ja ihmisarvoa. Suomi ansaitsee paremman hallituksen, Suhonen linjaa.
– Suomi ei nouse kurjistamalla. Suomi nousee tekemällä, investoimalla ja pitämällä kaikki mukana. SDP esittää viisi nopeaa ja vaikuttavaa toimenpidettä, joilla ihmiset pääsevät työnsyrjään kiinni: palautetaan suojaosa työttömyysturvaan, sallitaan opiskelu työttömyysturvalla vuoden 2026 loppuun, lisätään rahoitusta nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen, käynnistetään rakennusala uudelleen ja vauhditetaan pienten yritysten sekä vihreiden investointien kasvua. Nämä ovat tekoja, joilla luodaan työtä, kasvua ja oikeudenmukaisuutta, ei leikkauskurjuutta. SDP on valmis tähän työhön, ja meillä on ratkaisut, joihin hallituksella ei ole rohkeutta tarttua, Suhonen päättää.
