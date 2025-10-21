Kalevi Kalemaan uutuuskirja paljastaa uusia yksityiskohtia Maksim Gorkin ja Suomen suhteista
Kalevi Kalemaan odotettu Gorki-elämäkerta "Kultainen häkki – Kertomus Maksim Gorkista" valottaa Gorkin värikästä elämää, hänen vaikutustaan Venäjän ja Suomen suhteisiin sekä yhteyksiään aikansa merkkihenkilöihin. Kalemaa on tutkinut Gorkia vuosikymmeniä ja paljastaa uusia, aiemmin tuntemattomia yksityiskohtia Venäjän ja Suomen historiasta. Kirja julkaistaan huomenna perjantaina 7.11. kello 18 Sivullinen-kirjakaupassa Kaisaniemessä. Rosebudin uusi kirjakauppa avataan Helsingin vanhassa Postitalossa reilun viikon päästä.
Kultainen häkki — Kertomus Maksim Gorkista on kertomus Maksim Gorkista, suuresta ihmisten rakastajasta, suuresta Suomen ihailijasta ja ystävästä, suuresta kirjailijasta. Kertomus hänen ristiriitaisesta elämästään, lukuisista historian merkkihenkilöistä, jotka vaikuttivat häneen ja joihin hän vaikutti, kertomus ihmisestä, taiteesta ja politiikasta.
Maksim Gorki (1868-1936) oli viime vuosisadan alun luetuimpia, kehutuimpia ja kohutuimpia kirjailijoita niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Hänen kirjansa levisivät miljoonapainoksina, näytelmät täyttivät katsomoita, ja hänen mielenkiintoinen, värikäs elämänsä näkyi lehtien palstoilla. Gorki oli aikansa julkkis, paparazzien seuraama, ihailijoidensa palvoma. Hänen nimellään ja kuvillaan myytiin kirjojen ja näytelmien lisäksi makeisista tupakkaan.
Maksim Gorki oli maailmankirjallisuuden ristiriitaisimpia hahmoja monine naisineen ja poliittisine harhailuineen. Leninin ja Stalinin ystävä, mutta myös heidän vastaväittäjänsä. Hänen kirjeenvaihtokavereinaan oli laaja joukko aikansa muita kuuluisuuksia, muun muassa Romain Rolland, Bernard Shaw, Anatole France, Sun Yat-Sen, Anton Tshehov...
Gorki ihaili ja rakasti suomalaisia ja puolusti Suomea intohimoisesti, kun Venäjän tsaristinen hallinto yritti tukahduttaa Suomen itsenäisyyspyrkimykset. Hänen mielestään venäläisten olisi pitänyt ottaa oppia Suomen kulttuurista ja taiteesta. Hänen suomalaisia ystäviään olivat kultakauden nimekkäimmät taiteilijat ja kirjailijat Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Eino Leino, Robert Kajanus ja Maila Talvio. Venäläiset taiteilijat kalpenevat suomalaisten rinnalla, hän usein julisti.
Kalevi Kalemaa (s.1941) on kirjoittanut näytelmiä, runoja, tietokirja ja monia elämäkertateoksia muun muassa poliittisista toimijoista ja teatterintekijöistä. Fennica-kansallisbibliografiassa häneltä löytyy 60 nimikettä. Kirjaa Maksim Gorkista hän on kirjoittanut vuosikymmenten ajan. Perehtyminen Gorkin elämään on ollut Kalemaalle tutkimusmatka Gorkin värikkääseen elämään, mielenkiintoisiin ihmisiin ja historian yllättäviin käänteisiin. Kalemaa on löytynyt Suomessa aiemmin vähemmän tunnettuja yksityiskohtia, jotka selittävät uudella tavalla monia asioita Venäjän ja Suomen ongelmallisissa suhteissa.
Kultainen häkki – Kertomus Maksim Gorkista julkaistaan perjantaina 7.11. kello 18 Sivullinen-kirjakaupassa Kaisatalossa, Kaisanniemenkatu 5, Helsinki. Vapaa pääsy, tervetuloa! Tilaisuus striimataan ja tallennetaan Sivullisen Youtube-kanavalle @SivullisenLava
Arvostelukappaleet: Tuuli.Peuraniemi@rosebud.fi – saatavana myös PDF:nä.
Katso myös muut Rosebud booksin painotuoreet uutuudet, kuten Lauri Harvilahden Mongolien salainen historia, Heikki Hiilamon Helsingistä Himalajalle, Hannu Reimen Kompassia etsimässä, Susanne Ådhalin & co Äänien kuuleminen – Ilmiö ja kokemus tai Tarmo Kunnaksen uudistettu laitos teoksesta Fasismin lumous.
Linkki Rosebudin katalogiin alla.
Yhteyshenkilöt
Hannu PaloviitaToimitusjohtajaPuh:040 5055334hannu.paloviita@rosebud.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rosebud Oy
Rosebud Sivullinen muuttaa.21.10.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Sivullinen-kirjakauppa muuttaa vanhan Pääpostiin aulaan Rautatieaseman kylkeen. Neliöitä on tuhatkunta, Kaisaniemen luokkaa. Korkeutta ja kuutioita on enemmän. Jotkut asiat muuttuvat, mutta ne tärkeimmät säilyvät. Erittäin suuri valikoima on itsestäänselvyys, samaten ohjelmalava.
Leo Mechelinin Kootut teokset julkistetaan kirjamessuilla – keskeinen vaikuttaja Suomen oikeusvaltion ja rauhantyön historiassa17.10.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Rosebud julkaisee suomalaisen senaattori, professori Leo Mechelinin Kootut teokset 1–9. Leo Mechelin oli merkittävä liberaalin demokratian puolustaja ja kansainvälisen rauhanliikkeen pioneeri. Osat 1 "Liberaalinen herääminen – nuoruusvuodet" ja 2 "Oppi valtiosta – professorivuodet" julkistetaan Helsingin kirjamessuilla torstaina 23.10. kello 15 Suomenlinna-salissa: keskustelussa historian professori Henrik Meinander, ex-pääministeri Antti Rinne, Leo Mechelin säätiön Ilkka Taipale ja Kalevi Suomela sekä valtioneuvoston kanslian Leo Mechelin -hankkeen vetäjä, dosentti Raimo Savolainen. Rosebudin monipuolinen kirjamessuohjelma kymmenine kirjailijahaastatteluineen löytyy täältä.
Rosebud julkaisee laajan valikoiman uutuusteoksia tietokirjoista runouteen ja klassikoihin10.10.2025 13:55:28 EEST | Tiedote
Rosebudin kirjaprässistä tupsahtelee nyt uutuusteoksia lähes päivittäin: tukevaa tietoa, kirjallisuusklassikkoita, runoutta ja dekkareita moneen eri makuun – Suomen uudenaikaistajista Maksim Gorkin elämäkertaan ja Leo Mechelinin koottuihin. Katso Rosebud booksin syyskatalogi täältä
Uutuuskirja avaa Vasemmistoliiton hallitustaipaleen värikkäitä vaiheita 1995–20233.10.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Sirpa Puhakan painotuore Vasemmistoliiton vallan vuodet -tietokirja kuvaa journalistisella otteella vasemmistoliiton hallitusvuosia. Kirja seuraa puolueen keskeisiä hetkiä neljässä eri hallituksessa vuodesta 1995 aina vuoteen 2023, yhteensä lähes 15 vuotta. Vappuna tuli kuluneeksi 35 vuotta puolueen perustamisesta. Paavo Lipposen ykköshallituksen aikaan puolue taisteli menneisyyden haamuja vastaan Claes Anderssonin johdolla 1990-luvun puolivälissä. Sanna Marinin hallituksessa vasemmistoliitto oli vahva vaikuttaja ja koossa pitävä voima.
Suomen nykyaikaistajat tarjoaa tutkittua tietoa ja kokemuksia näköalapaikoilta19.9.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Uusi aika ei synny itsestään. Se vaatii ihanteita, toimijoita ja materiaalisia edellytyksiä. Visa Heinosen ja Mika Pantzarin toimittama Suomen nykyaikaistajat -uutuuskirja kertoo Suomen nykyaikaistamisen historiasta. Lähes "luonnonvoimaisesti" etenevän modernisoitumisen sijasta kirjassa etsitään nykyaikaistumisen liikkeelle panevia tekijöitä. Kiinnostuksen kohteena ovat niin uutta aikaa tuottavat yksilöt, ihmisryhmät, instituutiot, teknologiat kuin ideologiset vaikuttimetkin. Teoksen kirjoittajat ovat eturivin tutkijoita ja kokemusasiantuntijoita, jotka ovat haastateltavina kirjan julkistustilaisuudessa 26.9. Rosebudissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme