Kalevi Kalemaan uutuuskirja paljastaa uusia yksityiskohtia Maksim Gorkin ja Suomen suhteista

Kultainen häkki — Kertomus Maksim Gorkista on kertomus Maksim Gorkista, suuresta ihmisten rakastajasta, suuresta Suomen ihailijasta ja ystävästä, suuresta kirjailijasta. Kertomus hänen ristiriitaisesta elämästään, lukuisista historian merkkihenkilöistä, jotka vaikuttivat häneen ja joihin hän vaikutti, kertomus ihmisestä, taiteesta ja politiikasta.

Maksim Gorki (1868-1936) oli viime vuosisadan alun luetuimpia, kehutuimpia ja kohutuimpia kirjailijoita niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Hänen kirjansa levisivät miljoonapainoksina, näytelmät täyttivät katsomoita, ja hänen mielenkiintoinen, värikäs elämänsä näkyi lehtien palstoilla. Gorki oli aikansa julkkis, paparazzien seuraama, ihailijoidensa palvoma. Hänen nimellään ja kuvillaan myytiin kirjojen ja näytelmien lisäksi makeisista tupakkaan.

Maksim Gorki oli maailmankirjallisuuden ristiriitaisimpia hahmoja monine naisineen ja poliittisine harhailuineen. Leninin ja Stalinin ystävä, mutta myös heidän vastaväittäjänsä. Hänen kirjeenvaihtokavereinaan oli laaja joukko aikansa muita kuuluisuuksia, muun muassa Romain Rolland, Bernard Shaw, Anatole France, Sun Yat-Sen, Anton Tshehov...



Gorki ihaili ja rakasti suomalaisia ja puolusti Suomea intohimoisesti, kun Venäjän tsaristinen hallinto yritti tukahduttaa Suomen itsenäisyyspyrkimykset. Hänen mielestään venäläisten olisi pitänyt ottaa oppia Suomen kulttuurista ja taiteesta. Hänen suomalaisia ystäviään olivat kultakauden nimekkäimmät taiteilijat ja kirjailijat Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Eino Leino, Robert Kajanus ja Maila Talvio. Venäläiset taiteilijat kalpenevat suomalaisten rinnalla, hän usein julisti.



Kalevi Kalemaa (s.1941) on kirjoittanut näytelmiä, runoja, tietokirja ja monia elämäkertateoksia muun muassa poliittisista toimijoista ja teatterintekijöistä. Fennica-kansallisbibliografiassa häneltä löytyy 60 nimikettä. Kirjaa Maksim Gorkista hän on kirjoittanut vuosikymmenten ajan. Perehtyminen Gorkin elämään on ollut Kalemaalle tutkimusmatka Gorkin värikkääseen elämään, mielenkiintoisiin ihmisiin ja historian yllättäviin käänteisiin. Kalemaa on löytynyt Suomessa aiemmin vähemmän tunnettuja yksityiskohtia, jotka selittävät uudella tavalla monia asioita Venäjän ja Suomen ongelmallisissa suhteissa.

Kultainen häkki – Kertomus Maksim Gorkista julkaistaan perjantaina 7.11. kello 18 Sivullinen-kirjakaupassa Kaisatalossa, Kaisanniemenkatu 5, Helsinki. Vapaa pääsy, tervetuloa! Tilaisuus striimataan ja tallennetaan Sivullisen Youtube-kanavalle @SivullisenLava

