Parhaat vinkit joulun pikkupaketteihin ja kuusen alle
Onko tänä vuonna luvassa pikkujoulut, eikä Secret Santa –lahjapeliin ole vielä löytynyt sopivaa lahjaa? Pienet ja huomaavaiset lahjat ovat merkityksellinen valinta tänä jouluna esimerkiksi kaveri- tai työporukan yhteiseen lahjavaihtoon. Jouluaaton osuvimmat paketit ovat hyödyllisiä ja saajallensa tärkeitä. Näillä vinkeillä täytyy vaativankin lahjalistan toiveet.
Kaurilan Sauna
Spa-hetki oman kodin rauhassa, kyllä kiitos. Kaurilan Saunan jalkakylpytabletit pehmentävät ja virkistävät väsyneet jalat. Laajasta tuoksuvalikoimasta voi valita lahjansaajalle sopivimman: laventeli, eukalyptus, sitruunaruoho, greippi, rosmariini, teepuu, appelsiini, piparminttu, lime. Tuoksuherkälle lahjansaajalle löytyy myös hajusteeton versio. Yhdestä pakkauksesta riittää neljään hemmottelukertaan.
Kaurilan Saunan jalkakylpytabletit 4 kpl OVH 15,90€
Saatavuus: Verkkokaupassa kaurilansauna.fi, Kaurilan Saunan kivijalkaliikkeet Munkkiniemessä ja Hakaniemen kauppahallissa, Ruohonjuuri.
Labello
Labellon syksyn uutuustuote, tuubimuotoinen huulivoide, tulee tarpeeseen talven pakkasilla. Ilahduta ystävää kosteuttavalla ja hoitavalla huulivoiteella. Huulivoiteet sisältävät magnoliauutetta, joka pehmentää huulten ihoa. Voiteesta löytyy sävytön läpikuultava Labello Glowy Lips voide sekä kerrostettava marjaisa Labello Glowy Lips Berry, joka tuo huulille ihastuttavan punan.
Labello Glowy Lips –huulivoiteet OVH 5,50€ 10 ml tuubi
Saatavuus: Hyvinvarustellut päivittäistavarakaupat ja tavaratalot, muun muassa K-Citymarket, Prisma, Sokos ja Emotion -liikkeet.
Paketit kuusen alle: hemmottelua, stailausta ja kokkausta.
Frantsilan lahjapakkaukset
Kasvien hoitovoimaa käsille ja jaloille antaa Frantsilan lahjapakkaus, joka sisältää käsi- ja jalkavoiteen. Täysikokoiset 11 yrtin käsivoide sekä virkistävä jalkavoide ovat kosteuttavat ja ravitsevat. Hämeenkyrön pelloilla kasvatetuista raaka-aineista valmistetut voiteet ovat taattua kotimaista luonnonkosmetiikkaa, joka hurmaa koostumuksellaan ja tuoksullaan.
Kasvien hoitovoimaa käsille ja jaloille OVH 37,20€
-
11 yrtin käsivoide 100 ml
-
Virkistävä jalkavoide 100 ml
Frantsilan hoitotyynyt
Jokainen kaipaa rentoutumista joskus, oli se sitten lomailua tai pieniä hemmottelun hetkiä arjen keskellä. Frantsilan hoitotyynyt lisäävät hyvää oloa, ja tukevat rentoutumista. Kauratäytteiset hoitotyynyt voi lämmittää tai viilentää tarpeen mukaan. Isommille hoitoalueille, kuten selälle ja vatsalle tai niskalle ja hartioille sopivien hoitotyynyjen lisäksi Frantsilalta löytyy myös silmille ja kasvoille tarkoitettu hoitotyyny, joka on erinomainen esimerkiksi sitkeistä päänsäryistä kärsivälle.
Hoitotyyny silmille ja kasvoille OVH 23,30€
Hoitotyyny niskalle ja hartioille SVH 28,00€ (myös ruusunterälehdillä hajustettu tyyny saatavilla)
Hoitotyyny selälle ja vatsalle OVH 41,90€
Saatavuus: Verkkokaupassa frantsila.fi, Ruohonjuuri.
Remington
Hiusmaailman viilein uutuus tänä syksynä on Remingotnin upouusi AIRvive –tuotesarja. Muotoilulaitteiden erinomaisuus piilee innovatiivisessa Iconic Air -teknologiassa ja keraamisiin pinnoitteisiin asetetuissa mikrohoitoaineissa. Näiden kahden edistyksellisen teknologian luoma suoja taistelee pörröisyyttä vastaan koko päivän ajan. Hiustenlaitosta kiinnostuneiden toivelistoille on päätynyt kaksi sarjan kiinnostavista muotoilulaitteista.
AIRvive 2-in-1 Air Styler -ilmakiharrin SVH 129,95€
Monikäyttöinen 2-in-1 ilmakiharrin yhdistää hiusten kuivaamisen ja muotoilun. Pyyhekuivalle hiukselle tarkoitettu Wet Mode -tila kuivaa ja silottaa hiuksia kohdistetulla puhalluksella ja erittäin matalalla lämmöllä. Kuivan hiuksen muotoiluun tarkoitettu Finishing Mode -tila vähentää puhallusta ja nostaa muotoilulevyjen lämpötilaa. Kaarevan rungon ansiosta laitteella saa aikaan monipuolisia kampauksia, kuten kimmoisat kiharat tai luonnolliset laineet.
AIRvive Rotating Curling Wand - pyörivä ilmakiharrin SVH 99,95€
Napin painalluksella kahteen suuntaan pyörivä sauvakiharrin tekee hiusten kihartamisesta helppoa. Kihartimessa on kolme lämpötila-asetusta (160–210 astetta), jotka vaikuttavat kiharan tiukkuuteen. Laitteen muotoilulevyissä on kymmenen kertaa enemmän keraamista pinnoitetta Remingtonin tavalliseen pinnoitteeseen verrattuna. Lisätty keraaminen pinnoite auttaa hiusta liikkumaan sulavammin muotoilulevyjen välissä.
Saatavuus: Hyvinvarustellut tavaratalot kuten Sokos ja Prisma.
Russell Hobbs
Jokaisen lähipiiristä löytyy oman elämänsä huippukokki. Tämän kokin ruoanlaittokokemusta kohentaa Russell Hobbsin tyylikkäät Classics –suola- ja pippurimyllyt. Käsinjauhamisen päivät ovat ohi, sillä näillä myllyllä voi jauhaa napin painalluksella pippurin ja merisuolan lisäksi myös kuivatut mausteet ja yrtit. Jauhamisasteen voi säätää karkeasta hienoksi. Mekaaniset myllyt ovat kestävää ruostumatonta terästä, joka sopii keittiöön kuin keittiöön. Vaihtoehtoisesti saatavilla on myös mustasta ruostumattomasta teräksestä tehty pari.
Russell Hobbs Classics –suola -ja pippurimylly SVH 30,00€
Saatavuus: Verkkokaupassa gigantti.fi.
