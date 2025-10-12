Vasta rankkarit ratkaisivat – Oilers vahvempi syyslomaviikon lounasottelussa
F-liigassa pelattiin tänään poikkeuksellinen lounasottelu, kun Oilers ja EräViikingit iskivät yhteen jo klo 14 alkaneessa pääkaupunkiseudun derbyssä. Yleisö sai salibandya koko rahan edestä, sillä vasta rangaistuslaukauskisan viides pari toi Oilersille 6–5-kotivoiton.
Toiseen erään maalin takamatkalta lähtenyt EräViikingit tuli Elmeri Haverin osumalla rinnalle, mutta vain 19 sekuntia myöhemmin Joona Hokkanen nosti Öljymiehille uuden johdon, jonka Markus Markkola nopeasti venytti kahteen maaliin. Isäntien Santeri Lindforsille vihelletty 2+2 minuutin jäähy avasi vierasjoukkueelle tilaisuuden, jota se ei hukannut: Ensin iski Axel Telkki kavennuksen ja vielä Daniel Tenhonen toisella ylivoimaosumalla pelin tasoihin. Heti perään pääsi kuitenkin myös Oilers ylivoimalle eikä jäänyt pekkaa pahemmaksi, kun päivän avausmaalin laukonut Tuomas Iiskola pommitti viidellä neljää vastaan päivän toisensa.
EräViikingit nousi kolmannessa erässä tasoihin Julius Huppusen komealla ylivoimalingolla kuvion alimman miehen paikalta ja johtoon Daniel Tenhosen kääntölaukauksella keskeltä, vaan summeriin saakka ei etumatka kantanut. Olli Jokelan vahva nousu pysähtyi EräViikinkien puolustukseen, mutta takaa tullut Waltteri Vesterinen sijoitti irti jääneestä pallosta pelin tasoihin ja jatkoajalle.
Rangaistuslaukauskisa oli neljän kierroksen jälkeen tasan, mutta sitten Waltteri Vesterinen sijoitti Oilersin johtoon ja EräViikinkien viidennen laukojan Julius Huppusen laukaus pysähtyi MM-kultavahti Markus Laaksoon.
Syyslomaviikon jo perinteinen lounasottelu houkutteli Tapiolan urheiluhallin iltapäivään 652 katsojaa.
F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina otteluilla TPS–SPV ja LASB–FBC Turku.
