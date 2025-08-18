Tutkimusmatka yhdessä itseen

Metanoia Instituutista valmistuu vuodenvaihteessa uusia työnohjaajia, kahden vuoden opintokokonaisuus on suoritettu. Annukka Lauho yllättyi, kun opinnot eivät olleetkaan perinteistä pulpetin ääressä pänttäämistä.

– Opiskelu työnohjaajaksi oli erilaista kuin odotin. Vuorovaikutuksellisuus oli yllättävää, opiskelijat olivat paljon äänessä. Oppiminen Metanoia Instituutin koulutuksessa tapahtuu itsen ja oman kokemuksen kautta.

Lauho kertoo että hän oppi työotteestaan paljon. Opinnot eivät sisällä vain rutiineja ja työkaluja työnohjaukseen, vaan mahdollisuuden oivalluksiin ajattelutavoissa, tutkimusmatkan itseen.

– Työskentelymuodoista insight oli vaikuttava. Siinä annetaan aikaa mielelle ja keholle, sekä toisille ihmisille. Insightilla tutkitaan spontaanisti mieleen tulevia ajatuksia, kokemuksia ja unia vaikka kysymys ei ole terapiakoulutuksesta.

Insight-menetelmä on osa Metanoia Instituutin työnohjaajaopintoja. Sen tarkoitus on harjaannuttaa vuorovaikutustaitoja, kykyä ja herkkyyttä olla läsnä itselle ja työnohjattavalle.

Kädet multaan

Lauho toimii Espoon kaupungilla opetusalalla. Hän työskenteli pitkään aineenopettajana, josta siirtyi virka-apulaisrehtorin tehtäviin ja esihenkilötyöhön. Työnohjaajakoulutuksen viimeiset kuukaudet hän viettää opintovapaalla.

– Keskityn nyt lopputyöhön, harjoitteluun ja perheeseen, hän sanoo.

Lisäksi hän kertoo, että nyt on sopiva hetki pohtia omaa tilannetta työelämässä. Työnohjaajaksi valmistuminen avaa uusia mahdollisuuksia. Valmistumiseen liittyy aina valtava into päästä hyödyntämään opittuja asioita käytännössä.

Lauho on kokenut opinnot kokonaisuudessaan antoisaksi prosessiksi. Anti ei ole rajoittunut oppimiseen, vaan mukana tulivat opiskelutoverit.

– Lähdin mukaan avoimin mielin. Oppiminen on tapahtunut ryhmässä kokemuksellisesti, olemme oppineet valtavasti toisiltamme ja on hienoa että olemme saaneet tehdä niin paljon käytännön harjoitteita. Harjoitteiden kautta on muodostunut tunne, että työnnämme kädet multaan ja opimme aidosti.

Metanoia Instituutissa opintojen kuluessa tutkitaan erilaisia lähestymistapoja ja teoreettisia viitekehyksiä. Kokemuksellisuuden kautta tieto muuttuu taidoiksi.

Samalle lentokorkeudelle

Opinnot laajentavat ymmärrystä työelämän ilmiöistä. Omaa tekemistä alkaa arvioida uusista näkökulmista.

– Opinnot ovat muuttaneet ajattelutapaani ja niistä on ollut paljon hyötyä työelämässä. Virka-apulaisrehtorina olen ollut hyvin ratkaisukeskeinen. Työnohjaajan tehtävä ei ole ratkaista mitään, vaan auttaa ohjattavaa oivaltamaan itse, siksi työote on kehittynyt uuteen suuntaan.

Ryhmädynamiikkaa tutkitaan työnohjaajaopintojen aikana perusteellisesti. Erilaisissa ryhmissä pääsee eri rooleihin. Joskus harjoituksissa toimii työnohjaajana, joskus ohjattavana tai tarkkailijana. Se lisää ymmärrystä eri näkökulmista ja siitä, millaisen roolin helpoiten ottaa.

– Dialogisuuden syvempi ymmärrys on vaikuttanut käytännön suhtautumiseeni ja valintoihini työssäni. Minulle dialogisuus merkitsee että kun tulemme yhdessä asian äärelle, emme välttämättä hae ratkaisuja, vaan näkökulmia, yhteistä ymmärrystä, kuuntelua ja kuulluksi tulemista.

Lauho käyttää vuorovaikutuksellisen dialogin muodostumisesta vertausta saman lentokorkeuden löytyminen. Kun yhteinen lentokorkeus asian äärellä saavutetaan, ei ole enää merkitystä kuka on esihenkilö ja kuka alainen.

– Näen vuorovaikutuksen edestakaisena virtana, jossa ei selvitetä kuka on oikeassa vaan käsitellään erilaisia näkökulmia ja ollaan aidosti kiinnostuneita toisista ihmisistä. Parhaillaan dialogi auttaa tutustumaan toisiimme ja pohtimaan miksi ajattelemme eri tavalla.

Lauhon mielestä vuorovaikutuksen tarkastelu oli erityisen antoisaa. Huomio kiinnitettiin myös siihen, miten monella tavalla ihminen tulee ymmärretyksi.

– Otimme kynät käteen ja piirsimme, keksimme uuden kielen ja kokeilimme miltä siten tuntuu kommunikoida. Draamakasvatukseen erikoistunut opiskelijakollega antoi omia näkökulmia. Ilman ryhmää opinnot eivät olisi olleet näin antoisa matka.

Mahdollisuus hypätä yrittäjäksi

Jotta työnohjaajaopiskelija voi valmistuttuaan liittyä alan järjestöön, Suomen työnohjaajat ry (STOry), täytyy työnohjausharjoittelua suorittaa 80 tuntia.

Nykyään monilla aloilla työskentely edellyttää työntekijöiden säännöllistä työnohjausta, vielä useammille aloille sitä suositellaan. Harjoitteleva työnohjaaja on opintojensa kautta pätevöitynyt. Hänen tarjoamansa ohjaus on hyvä mahdollisuus organisaatiolle.

– Löysin harjoittelupaikat opetusalalta omien verkostojeni kautta helposti. Ohjaukset ovat tuoneet mukanaan lisää ohjauksia. Harjoitteluissa huomasin, että omalla alallani työskennellessäni työnohjaajana tunnen alan ja sen lainsäädännön. Ohjatessani minun täytyy kuitenkin aktiivisesti hakeutua pois virka-apulaisrehtorin saappaista.

Lauhon huomio oman roolin tiedostamisesta on tärkeä. Työnohjauksien tavoitteet ja sisällöt vaihtelevat suuresti. Työnohjaajana toimiminen on tilannesidonnaista, siinä tarvitaan paljon erilaista osaamista ja työelämän ymmärtämistä.

– Koin voimaannuttavia hetkiä kun lähdin harjoitustyönohjauksista. Rooli sopii minulle hyvin.

Monet ryhtyvät opintojen jälkeen yrittäjiksi. Työnohjauksia ostetaan paljon kilpailutusten ja erillisen markkinoinnin kautta. Niihin osallistuminen edellyttää yleensä y-tunnuksen. Yrittäjäksi ryhtyminen avaa uuden maailman, silloin edessä on uudet mahdollisuudet ja haasteet.

– Siihen liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Käyn itseni kanssa keskustelua mitä se tarkoittaisi. Löytääkseen oman polun, joutuu vähän jumppaamaan, Lauho kiteyttää.

Teksti: Henna Syrjänen