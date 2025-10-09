Suomen U17-nuoret vakuuttavaan voittoon PM-avauksessa

Suomi aloitti ottelun rauhallisesti, mutta ensimmäisen neljänneksen lopulla peli kääntyi selkeästi nuorten jenkkifutisleijonien hallintaan kahden nopean touchdownin myötä. Puoliajalle mentiin vakuuttavassa 37–7-johdossa. Toisella puoliskolla Suomi jatkoi vahvaa suorittamistaan sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa, ja pisteitä kertyi laajalla rintamalla molemmilta puolilta palloa.

Apupäävalmentaja J-P Kuusisto oli tyytyväinen joukkueen esitykseen, mutta näki myös kehityskohteita:

– Kova puolustus, riittävä hyökkäys ja erinomainen erikoispelaaminen toivat voiton. Pelaajamme ovat hyvin valmennettuja ja atleettisia. Kaksi kolmasosaa pelistämme toimi odotetusti, mutta hyökkäyksen rytmiä ja heittopeliä pitää vielä hioa ennen finaalia.

Ottelun parhaana pelaajana palkittiin laitahyökkääjä Hermanni Raitanen, joka oli kentällä pitelemätön. Raitanen eteni yli 150 jaardia ja viimeisteli kaksi touchdownia.

Suomen pisteet:

Hermanni Raitanen (WR) – 12 pistettä

William Rajala (RB) – 12 pistettä

Aukusti Hugaerts (DB) – 8 pistettä

Osku Linja (RB) – 6 pistettä

Joona Tuominen (WR) – 6 pistettä

Sii Yin Wu (K/LB) – 3 pistettä

Eetu Javanainen (LB) – 2 pistettä

Sampo Perttilä (WR) – 2 pistettä

U17-ikäluokan Pohjoismaiden mestaruus pelataan nyt kymmenennen kerran. Suomi on dominoinut turnauksia voittamalla kuusi yhdeksästä aiemmasta mestaruudesta, mukaan lukien kolme viimeisintä. Ruotsi on juhlinut voittoa kolme kertaa.

Suomi kohtaa PM-finaalissa lauantaina 18.10.2025 Ruotsin, joka voitti omassa välierässään Norjan lukemin 26–7.