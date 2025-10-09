Suomen U17-nuoret vakuuttavaan voittoon PM-avauksessa
Suomen U17-amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue marssi vakuuttavasti Pohjoismaiden mestaruusturnauksen finaaliin murskaamalla isäntämaa Tanskan lukemin 51–7 (37–7) Kööpenhaminassa keskiviikkona. Nuoret leijonat hallitsivat ottelua alusta alkaen hyödyntäen laajaa pelaajarosteriaan.
Suomi aloitti ottelun rauhallisesti, mutta ensimmäisen neljänneksen lopulla peli kääntyi selkeästi nuorten jenkkifutisleijonien hallintaan kahden nopean touchdownin myötä. Puoliajalle mentiin vakuuttavassa 37–7-johdossa. Toisella puoliskolla Suomi jatkoi vahvaa suorittamistaan sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa, ja pisteitä kertyi laajalla rintamalla molemmilta puolilta palloa.
Apupäävalmentaja J-P Kuusisto oli tyytyväinen joukkueen esitykseen, mutta näki myös kehityskohteita:
– Kova puolustus, riittävä hyökkäys ja erinomainen erikoispelaaminen toivat voiton. Pelaajamme ovat hyvin valmennettuja ja atleettisia. Kaksi kolmasosaa pelistämme toimi odotetusti, mutta hyökkäyksen rytmiä ja heittopeliä pitää vielä hioa ennen finaalia.
Ottelun parhaana pelaajana palkittiin laitahyökkääjä Hermanni Raitanen, joka oli kentällä pitelemätön. Raitanen eteni yli 150 jaardia ja viimeisteli kaksi touchdownia.
Suomen pisteet:
Hermanni Raitanen (WR) – 12 pistettä
William Rajala (RB) – 12 pistettä
Aukusti Hugaerts (DB) – 8 pistettä
Osku Linja (RB) – 6 pistettä
Joona Tuominen (WR) – 6 pistettä
Sii Yin Wu (K/LB) – 3 pistettä
Eetu Javanainen (LB) – 2 pistettä
Sampo Perttilä (WR) – 2 pistettä
U17-ikäluokan Pohjoismaiden mestaruus pelataan nyt kymmenennen kerran. Suomi on dominoinut turnauksia voittamalla kuusi yhdeksästä aiemmasta mestaruudesta, mukaan lukien kolme viimeisintä. Ruotsi on juhlinut voittoa kolme kertaa.
Suomi kohtaa PM-finaalissa lauantaina 18.10.2025 Ruotsin, joka voitti omassa välierässään Norjan lukemin 26–7.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Edward Vesterinen nousi NCAA:n suomalaispelaajien taklaustilaston kärkeen – tähtäimessä NFL9.10.2025 08:19:25 EEST | Artikkeli
West Virginian yliopistossa kuudetta kauttaan pelaava Edward Vesterinen on noussut amerikkalaisen yliopistojalkapallon NCAA:n korkeimman sarjatason, FBS Division I:n, suomalaispelaajien kaikkien aikojen taklaustilaston kärkeen.
Italia ja Iso-Britannia lippupallon Euroopan mestareiksi – Suomen joukkueet sijoittuivat 13. ja 14. sijalle27.9.2025 23:26:25 EEST | Tiedote
Pariisissa 27.9.2025 päättyneessä lippupallon EM-turnauksessa Iso-Britannian naiset puolustivat mestaruuttaan voittamalla Itävallan jännittävässä finaalissa jatkoajalla 34–33. Miesten sarjassa Italia nappasi Euroopan mestaruuden kaatamalla Itävallan 27–19. Suomen naiset sijoittuivat turnauksessa 13. sijalle ja miehet 14. sijalle.
Suomen lippupallomaajoukkueilla voittoisa päivä26.9.2025 15:56:14 EEST | Tiedote
Suomen miesten ja naisten lippupallomaajoukkueet voittivat ottelunsa EM-turnauksen lohkovaiheen päätöspäivänä. Suomen naiset kukistivat Turkin ja miehet Belgian sekä Puolan.
Suomen lippupallojoukkueille tappiollinen avaus EM-turnauksessa25.9.2025 20:08:34 EEST | Tiedote
Suomen lippupallomiehet sekä naiset hävisivät ottelunsa EM-turnauksen avauspäivänä Pariisissa. Naiset taipuivat Tsekeille, Ukrainalle ja Iso-Britannialle ja miehet Tanskalle, Slovenialle sekä Saksalle.
Suomen naiset ja miehet tappioon lippupallon EM-avauksissaan25.9.2025 12:07:36 EEST | Tiedote
Suomen miesten lippupallomaajoukkue avasi EM-turnauksensa 27–12 tappiolla Tanskalle torstain aamuottelussa Pariisissa. Naisten avausottelu päättyi Tšekin 26–20 voittoon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme