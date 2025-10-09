Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen U17-nuoret vakuuttavaan voittoon PM-avauksessa

15.10.2025 22:04:11 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Suomen U17-amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue marssi vakuuttavasti Pohjoismaiden mestaruusturnauksen finaaliin murskaamalla isäntämaa Tanskan lukemin 51–7 (37–7) Kööpenhaminassa keskiviikkona. Nuoret leijonat hallitsivat ottelua alusta alkaen hyödyntäen laajaa pelaajarosteriaan.

Suomi kukisti Tanskan 51-7 PM-avauksessaan
Suomi kukisti Tanskan 51-7 PM-avauksessaan Dansk Amerikansk Fodbold Forbund DAFF

Suomi aloitti ottelun rauhallisesti, mutta ensimmäisen neljänneksen lopulla peli kääntyi selkeästi nuorten jenkkifutisleijonien hallintaan kahden nopean touchdownin myötä. Puoliajalle mentiin vakuuttavassa 37–7-johdossa. Toisella puoliskolla Suomi jatkoi vahvaa suorittamistaan sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa, ja pisteitä kertyi laajalla rintamalla molemmilta puolilta palloa.

Apupäävalmentaja J-P Kuusisto oli tyytyväinen joukkueen esitykseen, mutta näki myös kehityskohteita:

– Kova puolustus, riittävä hyökkäys ja erinomainen erikoispelaaminen toivat voiton. Pelaajamme ovat hyvin valmennettuja ja atleettisia. Kaksi kolmasosaa pelistämme toimi odotetusti, mutta hyökkäyksen rytmiä ja heittopeliä pitää vielä hioa ennen finaalia.

Ottelun parhaana pelaajana palkittiin laitahyökkääjä Hermanni Raitanen, joka oli kentällä pitelemätön. Raitanen eteni yli 150 jaardia ja viimeisteli kaksi touchdownia.

Suomen pisteet:
Hermanni Raitanen (WR) – 12 pistettä
William Rajala (RB) – 12 pistettä
Aukusti Hugaerts (DB) – 8 pistettä
Osku Linja (RB) – 6 pistettä
Joona Tuominen (WR) – 6 pistettä
Sii Yin Wu (K/LB) – 3 pistettä
Eetu Javanainen (LB) – 2 pistettä
Sampo Perttilä (WR) – 2 pistettä

U17-ikäluokan Pohjoismaiden mestaruus pelataan nyt kymmenennen kerran. Suomi on dominoinut turnauksia voittamalla kuusi yhdeksästä aiemmasta mestaruudesta, mukaan lukien kolme viimeisintä. Ruotsi on juhlinut voittoa kolme kertaa.

Suomi kohtaa PM-finaalissa lauantaina 18.10.2025 Ruotsin, joka voitti omassa välierässään Norjan lukemin 26–7.

Avainsanat

amerikkalainen jalkapallojenkkifutispm-turnausu17 maajoukkue

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

