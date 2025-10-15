Teos-kustantamo

Ihana sesonkileivontakirja Leipurin vuosi tarjoilee reseptejä jokaiseen vuodenaikaan

20.10.2025 09:10:05 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote

Koko Suomi leipoo -ohjelmasta tutun kokki Markus Hurskaisen Leipurin vuosi on kunnianosoitus sesonkien vaihtelulle ja leivonnan luovuudelle. Kirja on heti arvosteluvapaa.

Markus Hurskaisen Leipurin vuosi keskittyy sesonkileivontaan.
Markus Hurskaisen Leipurin vuosi keskittyy sesonkileivontaan. Kuva: Joonas Ojala

Leipurin vuosi on teos, joka on syntynyt intohimoisesta rakkaudesta leivontaan.

Kokki Markus Hurskaisen kirja kokoaa yhteen sekä klassisia, ajattomia reseptejä että uusia, inspiroivia vinkkejä, jotka kannustavat kokeilemaan ja luomaan uutta.

Pääroolissa on leivonta omana taiteenlajinaan, mutta myös tiiviisti osana ruuanlaittoa – Hurskainen kannustaa esimerkiksi valmistamaan pastaa, tekemään gnoccheja alusta asti itse ja yllättämään vieraat näyttävällä riistawellingtonilla.

Kirjan punaisena lankana kulkevat Suomen upeat sesongit rikkaine mahdollisuuksineen.

"Ajatuksena on ollut luoda ajattomia, vuodenkierron mukaisia reseptejä, joita voi muokata ja mukauttaa omia mieltymyksiä seuraillen", Hurskainen kertoo.

Hurskainen toivoo, että lukijat löytävät kirjasta uusia suosikkiohjeita, joita tulevat rohkeasti käyttämään vanhojen lemppariensa kanssa, arjessa ja juhlassa.

"Juuri siitä tässä kirjassa on kyse: inspiraatiosta ja luovuudesta itseä hieman haastaen".

Kirjan houkuttelevat kuvat on ottanut Joonas Ojala ja visuaalisen ilmeen on suunnitellut Pomeliina Ristimella.

Tekijästä

Markus Hurskainen (s. 1983) on viettänyt suurimman osan kokkiurastaan intohimonsa kohteiden, jälkiruokien ja leipomisen, parissa. Hurskainen on aiemmin julkaissut kirjat Makeeta (2020) sekä Teemun ja Markuksen leipäkirja (2014) yhdessä Teemu Auran kanssa. Hänet tunnetaan myös Koko Suomi leipoo -ohjelman tuomarina.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.

