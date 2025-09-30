Halloween-tapahtumat Heurekassa ammentavat teemansa uudesta vesiaiheisesta näyttelystä

Heurekan Halloween-tapahtumissa on luvassa runsaasti vesi- ja viemäriteemaisia sekä Halloween-aiheisia ohjelmia ja työpajoja. Tapahtumien aikana pääsee myös tutustumaan torstaina 30.10. avautuvaan Vesi – elämän virta -näyttelyyn, jossa voi muun muassa tutustua veden matkaan jäätiköltä mereen, rakentaa patoja tai tulvimatonta kaupunkia sekä perehtyä makean veden varantoihin.

Aikuisten Halloween-tiedeilta perjantaina 31.10. klo 19–24

Aikuisten iltatapahtumassa perjantaina 31.10. klo 19–24 on luvassa esityksiä, työpajoja ja asiantuntijaluentoja. Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta.

Illan aikana lavalla nähdään dragshow, jossa esiintyvät Gee Gee Van De Slay, Miss Lumiere, Kariana Grandi ja Tex Roscoe. Lavalla esiintyy myös suomalainen Rioghan-metalliyhtye akustisesti.

Tapahtuman aikana pääsee kokemaan maagisen VR-elämyksen merten syvyyksissä ja haastamaan muut viemäritietämyksessä ”Haluatko viemärimestariksi?” -tietovisassa. Työpajoissa voi askarrella itselleen vara-aivot tyhjiömuovaimen avulla sekä selvittää, onnistuuko rikosmysteerin ratkaiseminen pelkän hajuaistin avulla. Humalaiset viemärikuulat -työpajassa pääsee ennakkoon ostettavalla 5 euron arvoisella työpajalipulla valmistamaan vihreää ”kaviaaria”.

Illan asiantuntijaluennoissa antropologi Ninnu Koskenalho kertoo viemäriverkostoista kaupungin varjokosmoksena, jonka pimeässä kosteudessa muhii muinaisia henkiä, kauhujen kuvastoa, kapinallisia jumalia ja urbaanilegendoja. HSY:n jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Kristian Sahlstedt kertoo kaiken, mitä yleisö haluaa ja ei halua tietää pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksesta. Ympäristöterveyden professori Helsingin yliopistosta ja THL:n johtava asiantuntija Tarja Pitkänen avaa, mitä viemäriverkostojen puhdistettavaksi kokoama jätevesi kertoo yhteiskunnan terveydentilasta sekä miten jätevesiseurannan avulla ennakoidaan erilaisia infektiotautien epidemioita ja selvitetään esimerkiksi huumausaineiden todellisia käyttömääriä.

Lasten Halloween lauantaina 1.11. klo 10–18

Lauantaina 1.11. klo 10–18 Heurekassa järjestetään koko perheen Halloween-tapahtuma.

Päivän aikana nähdään Teatteri Tuikkeen Kummallinen kahvila -lastenteatteriesitys, joka yhdistää sirkusta, taikuutta, tiedetemppuja ja teatteria sanattomasti. Halloween Silent Discossa tanssitaan kuulokkeet korvilla. Sisätiloissa kulkevassa pukuparaatissa lapset pääsevät esittelemään omaa Halloween-asuaan.

Työpajoissa ratkaistaan rikospulma hajuaistin avulla, tutkitaan painaako kylmä vai lämmin vesi enemmän ja tehdään pieniä vihreitä syötäviä helmiä. Lisäksi pääsee kokeilemaan VR-laseja, katsomaan mitä tapahtuu, kun yhdistetään sähkö ja kasvimaan antimet sekä kisaamaan koko perheen voimin viemärimestarin tittelistä.

