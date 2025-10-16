Uusi tilannekeskus parantaa avunsaantia ja tukee henkilöstöä ympäri vuorokauden
Keski-Suomen hyvinvointialueella aloittaa 16.10.2025 toimintansa uusi yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskus. Tilannekeskuksessa työskentelevät seuraavat hyvinvointialueen ympärivuorokautisia palveluita tuottavat yksiköt eli ensihoidon kenttäjohto, sosiaali- ja kriisipäivystys, turvapuhelinkeskus ja kotisairaalassa toimiva hoidon tarpeen arvioinnin yksikkö (KoHTA -yksikkö) sekä uutena ammattiryhmänä tilannekeskuspäivystäjät. Nämä ympärivuorokautisia palveluita tarjoavat yksiköt tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä keskenään ja organisoimaan oikeanlaisen avun tai palvelun oikeata vapaana olevaa resurssia hyödyntäen.
-Tällaisia tilanteita, joissa apu voidaan saada perille nopeammin tilannekeskuksen avulla ovat esimerkiksi kotihoidossa olevan ikäihmisen voinnin heikkeneminen, saattohoitopotilaan kunnon romahtaminen tai turvapuhelinhälytykset, kertoo projektipäällikkö Joni Lehtonen.
Tilannekeskustoiminnan tavoitteena on, että myös kiireettömissä tilanteissa jokainen saa tarvitsemansa avun mahdollisimman nopeasti. Tilannekeskus tulee toimimaan koko Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisenä kontaktipisteenä.
Tilannekeskus reagoi vain ammattilaisilta tuleviin konsultaatioihin ja yhteydenottoihin, jotka liittyvät ikäihmisten sosiaalisiin tai terveydenhuollollisiin haasteisiin. Asiakkaat ja potilaat eivät voi olla suoraan yhteydessä tilannekeskukseen.
Vaikka tilannekeskuksessa käsitellään monia erilaisia tehtäviä, kiireelliset sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät hoidetaan jatkossa kuten ennenkin.
Tilannekeskuspäivystäjät koordinoivat avunsaantia
Tilannekeskuksessa aloittaa uutena ammattiryhmänä tilannekeskuspäivystäjät, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Heidän tehtävänään on koordinoida tilannekeskuksen toimintaa ja varmistaa asiakkaiden ja potilaiden avunsaanti mahdollisimman nopeasti kiireettömissä tilanteissa.
Tilannekeskuspäivystäjä vastaanottaa myös hätäkeskuksesta tulevat kiireettömäksi arvioidut tehtävät ja ottaa yhteyttä ilmoituksen tehneeseen henkilöön ja antaa puhelimitse tarvittavat ohjeet tai järjestää apua sen yksikön kautta, joka pystyy palvelun asiakkaalle tai potilaalle nopeimmin järjestämään.
Tilannekeskuspäivystäjät näkevät tilannekeskuksessa reaaliaikaisesti erilaisten teknisten ohjelmistojen ja järjestelmien avulla eri yksiköiden käytössä olevat sen hetkiset resurssit ja sen, missä ne liikkuvat. Reaaliaikaisen tilannekuvan perusteella tilannekeskuspäivystäjä voi nopeasti päätellä, mikä yksikkö on järkevintä lähettää paikalle. Näin apu saadaan perille entistä nopeammin ja tehokkaammin.
Tilannekeskuksesta konsultaatioapua ammattilaisille
Tilannekeskus tarjoaa myös konsultaatioapua hyvinvointialueen muille työntekijöille tilanteissa, joissa yksikön omat toimintaohjeet eivät riitä.
-Tilannekeskuksen toimijat tukevat eri puolella Keski-Suomen hyvinvointialuetta toimivia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä. Tämä tuo turvaa eritysesti ilta- ja yöaikaan työskentelevälle henkilökunnallemme, jotka tulevat jatkossa saamaan apua ja tukea tilannekeskuksen henkilökunnalta ympärivuorokautisesti, vuoden jokaisena päivänä, toteaa projektipäällikkö Joni Lehtonen.
Myös häiriötilanteissa hyvinvointialueen henkilökunta tekee ilmoituksen tilannekeskukseen
Tilannekeskus voi reagoida ympärivuorokautisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ilmeneviin häiriötilanteisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi sähkö-, käyttövesi- ja lämmönjakeluhäiriöt sekä mobiiliverkko-, tietoverkko- ja järjestelmähäiriöt.
Tilannekeskus voi tarvittaessa lähettää häiriötilanteista ensitiedotteen sisäisesti, eri sidosryhmille ja medialle heti häiriötilanteen alkuvaiheessa.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Joni Lehtonen, projektipäällikkö, puh. 040 523 2831, joni.m.lehtonen@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote16.10.2025 09:29:32 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 16.10.2025 Rakennuspalo keskisuuri, Laukaa Kerrostalon alimman kerroksen asunnossa syttynyt tulipalo Laukaantiellä. Yksi lievästi loukkaantunut pelastettu asunnosta. Pelastuslaitos sammutti palon ja tuuletti savuiset tilat. Tilanteessa ei leviämisen vaaraa. Hälytyksen sai 7 pelastuslaitoksen yksikköä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.10.2025 11:26:06 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.10.2025 Ihmisen pelastaminen puristuksista, Jyväskylä, Kalarintie Keski-suomen pelastuslaitos sai tehtävän koodilla ihmisen pelastaminen puristuksista klo: 10:38. Henkilön raaja jäänyt työvaiheessa puristuksiin työkoneen väliin. Paikalla olleet työntekijät olivat aloittaneet onnettomuuteen joutuneen työntekijän auttamisen. Henkilö saatiin pelastettua puristuksista nopeasti pelastuslaitoksen ja työntekijöiden yhteistyöllä. Tehtävälle hälytettiin 3 pelastuslaitoksen yksikköä.
Sairaala Novan synnytysyksikössä todettu MRSA-bakteerin aiheuttama epidemia on päättynyt14.10.2025 15:30:12 EEST | Tiedote
Heinäkuussa todettu MRSA-bakteerin aiheuttama epidemia on saatu tehostettujen infektiotorjuntatoimien avulla päättymään. Heinäkuun lopusta lähtien syntyneille lapsille ja keisarinleikkauksella synnyttäneille äideille on suositeltu MRSA-testiä sairaalasta kotiutuessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.10.2025 15:14:49 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.10.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Parantolantie, Muurame Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon Parantolantielle. Kohteessa palovaroitin soinut kerrostalon huoneistossa ja ovea ei aukaista. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saavuttua kohteeseen, todettiin hälytyksen aiheutuneen ruoan laitosta. Huoneistossa ei ollut paikalla ketään. Kohteessa ei paloa. Pelastuslaitokselta hälytettiin 7 yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.10.2025 12:56:43 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.10.2024 Ihmisen pelastaminen vedestä, Pitkämäentie, Äänekoski Veneilijä oli vesillä ja tuntemattomasta syystä joutui veden varaan. Omainen avusti veneen avulla henkilön rantaan. Kohteessa ei pelastustehtävää eikä tarvetta pelastukselle. Avustettu henkilö hyvävointinen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme