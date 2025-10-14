Veikkaus Oy

Vikingloton potti nousee noin 6,4 miljoonaan euroon – Suomeen suurvoitto

16.10.2025 08:51:16 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Keskiviikon Vikinglotossa ei löytynyt yhtään täysosumaa. Suomeen osui poikkeuksellisen onnekas 5+1-voitto.

Lottopallot odottamassa arvonnan alkamista
Vikinglotto on maailman ensimmäinen monikansallinen lottopeli, jossa on nykyisin mukana kymmenen maata

Kierroksen 42/2025 oikea rivi on 6, 12, 18, 30, 36 ja 38. Vikingnumeroksi arvottiin 2 ja plusnumeroksi 10.

Kierroksen suurin voitto matkasi Norjaan yhdelle 6+0-tulokselle, jolla voitti 229 155,80 euroa.

Suomen suurin voitto tuli tällä kierroksella 5+1-tuloksella, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. Tuplaus viisinkertaisti 4 135,92 euron suuruisen voiton. Riihimäkeläinen nettipelaaja nappasi näin yhteensä 20 679,60 euron potin.

Milli-pelin keskiviikon oikea rivi on 6, 11, 21, 22, 23, 29 ja lisänumero 19. Keskiviikon arvonnassa ei löytynyt päävoittoa.

Keskiviikko-Jokerin voittorivi on 3 9 1 4 5 5 5. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Keskiviikon Lomatonnin voittoyhdistelmä on Split 38. Tonnin voittoja lähti matkaan yhteensä neljä kappaletta.

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
www.veikkaus.fi/yritys

Kuvat

