Vikingloton potti nousee noin 6,4 miljoonaan euroon – Suomeen suurvoitto
Keskiviikon Vikinglotossa ei löytynyt yhtään täysosumaa. Suomeen osui poikkeuksellisen onnekas 5+1-voitto.
Kierroksen 42/2025 oikea rivi on 6, 12, 18, 30, 36 ja 38. Vikingnumeroksi arvottiin 2 ja plusnumeroksi 10.
Kierroksen suurin voitto matkasi Norjaan yhdelle 6+0-tulokselle, jolla voitti 229 155,80 euroa.
Suomen suurin voitto tuli tällä kierroksella 5+1-tuloksella, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. Tuplaus viisinkertaisti 4 135,92 euron suuruisen voiton. Riihimäkeläinen nettipelaaja nappasi näin yhteensä 20 679,60 euron potin.
Milli-pelin keskiviikon oikea rivi on 6, 11, 21, 22, 23, 29 ja lisänumero 19. Keskiviikon arvonnassa ei löytynyt päävoittoa.
Keskiviikko-Jokerin voittorivi on 3 9 1 4 5 5 5. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Keskiviikon Lomatonnin voittoyhdistelmä on Split 38. Tonnin voittoja lähti matkaan yhteensä neljä kappaletta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotissa perjantaina jaossa 68 miljoonaa14.10.2025 22:09:33 EEST | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa noin 68 miljoonan päävoitto.
Vain yksi täysosuma - Vakiosta 175 000 euroa Helsinkiin13.10.2025 19:05:19 EEST | Tiedote
Lauantain Vakiosta löytyi yksi täysosuma. Nettipelaaja Helsingistä voitti ainoalla 13 oikein -tuloksella 175 000 euroa.
Loton miljoonan euron päävoitto pelattiin Kauhajoella11.10.2025 22:50:52 EEST | Tiedote
Lotossa löytyi kierroksella 41/2025 täysosuma. Onnekas voittaja kuittaa seitsemän oikein -rivillään miljoona euroa.
Eurojackpotin potti kohoaa 56 miljoonaan euroon10.10.2025 22:31:11 EEST | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistain arvonnassa pelin potti kohoaa noin 56 miljoonaan euroon.
Vakion vuoden suurimman voiton saanut veikkaaja: ”Tapaan tehdä näitä haravajärjestelmiä”8.10.2025 13:44:26 EEST | Tiedote
Vuoden suurin Vakio-voitto osui syyskuun lopussa Varkauteen. Onnekas ja taitava vakioveikkaaja voitti kahdeksan euron lapullaan 333 457 euroa. Veikkaus pääsi onnittelemaan haravajärjestelmällä potin napannutta voittajaa puhelimitse.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme