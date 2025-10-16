Helsingin Messukeskus on valmis laajentumaan ulkotiloihin ja olemaan mukana kehittämässä Käpylän liikuntapuiston aluetta suurille tapahtumille

Helsingin Messukeskus kasvaa kaupungin mukana ja on valmis laajentamaan toimintaansa lähialueen ulkotiloihin. Messukeskuksen lähiympäristöön sijoittuva, nyt kehitettävä Käpylän liikuntapuisto voisi monitoimikäyttöön soveltuvana tapahtumapuistona yhdistää lähellä olevia ulkotiloja sekä Helsingin Messukeskuksen tiloja ravintoloineen ja hotelleineen ja tarjota näin suurten tapahtumien edellyttämän infrastruktuurin.

”Näemme alueessa valtavasti potentiaalia, joka vahvistaisi tapahtumallista Helsinkiä ja samalla laajentaisi sitä uusiin suuntiin. Olemme sitoutuneet olemaan mukana alueen kehittämisessä ja iloisia siitä, että myös kaupunki panostaa siihen. Aluetta voisi kehittää monitoimikäyttöön, joka mahdollistaisi kattavasti esimerkiksi urheilutapahtumien ja usean päivän festivaalien järjestämisen”, Helsingin Messukeskuksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Lumia Ankkuri sanoo.

Tapahtumallisuuden kehittäminen on keskeinen vetovoimatekijä myös Helsingin tunnettuuden vahvistamisessa ja kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemisessa pääkaupunkiin. Helsinkiin tarvitaan enemmän tapahtumapaikkoja, jotka mahdollistavat suurtapahtumien – kuten yli 20 000 kävijän festivaalityyppiset tapahtumat – järjestämisen.

Uusi tapahtumapuisto mahdollistaisi tapahtumien järjestämisen ulko- ja sisätiloissa

Suurtapahtumien edellyttämä infrastruktuuri – sähköistä veteen ja ravintola-alueiden huoltotiloihin sekä pysäköintitiloihin 4600 autolle ja erinomaisiin julkisiin liikenneyhteyksiin – on Messukeskuksessa jo suurelta osin valmiina. Uusi tapahtumapuisto mahdollistaisi tapahtumien järjestämisen ulko- ja sisätiloissa. Puiston monitoimikäyttöä tukee syyskuussa käyttöön otettu uusi 5000 henkilön liikuteltava Messukeskus Areena -katsomokokonaisuus.

”Tapahtumat lisäävät kaupungin elinvoimaisuutta ja tekevät kaupungista paremman paikan asua. Lisäksi niiden tulo- ja työllisyysvaikutus ympäristöönsä on huomattava. Esimerkkinä kaupungin vetovoimaa ja kansainvälisyyttä lisänneistä tapahtumista on Messukeskuksessa vuosittain järjestettävä startup-tapahtuma Slush, joka toi viime vuonna lähes 9000 startup-yrittäjää ja -sijoittajaa Helsinkiin”, Lumia Ankkuri toteaa.

Helsingin tapahtumallisuuteen panostaminen ja tapahtumien toimintaedellytysten parantaminen on tärkeää myös talouskasvun näkökulmasta. Matkailun elpyminen koronakriisin jälkeen on jäänyt Helsingissä jälkeen muiden Pohjoismaiden pääkaupungeista. Samanaikaisesti esimerkiksi Kööpenhamina panostaa voimakkaasti kaupungin eri alueille ulottuviin kansainvälisiin suurtapahtumiin.

Helsinkiläiset voivat osallistua Käpylän liikuntapuiston suunnitteluun vastaamalla verkkokyselyyn tai osallistumalla työpajaan. Kyselyssä kerätään muun muassa ideoita puiston suunnitteluun. Kysely on auki 9.11.2025 asti. Työpaja järjestetään torstaina 30.10.2025 klo 17–19 Mäkelänrinteen lukion auditoriossa.

