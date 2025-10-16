Helsingin Messukeskus on valmis laajentumaan ulkotiloihin ja olemaan mukana kehittämässä Käpylän liikuntapuiston aluetta suurille tapahtumille
Helsingin Messukeskus on valmis kehittämään uudenlaista tapahtumatoimintaa osana Helsingin kaupungin Käpylän liikuntapuistolle parhaillaan tekemää yleissuunnitelmaa ja vastaamaan näin suurten tapahtumien tilatarpeisiin alueella. Käpylän liikuntapuistosta haluaan lähivuosina kehittää entistä monipuolisempi liikunta- ja tapahtumapuisto. Sisä- ja ulkotiloja yhdistävässä alueessa on Messukeskuksen mukaan potentiaalia tapahtumapuistoksi, jossa voisi tulevaisuudessa järjestää esimerkiksi urheilutapahtumia ja festivaaleja.
Helsingin Messukeskus kasvaa kaupungin mukana ja on valmis laajentamaan toimintaansa lähialueen ulkotiloihin. Messukeskuksen lähiympäristöön sijoittuva, nyt kehitettävä Käpylän liikuntapuisto voisi monitoimikäyttöön soveltuvana tapahtumapuistona yhdistää lähellä olevia ulkotiloja sekä Helsingin Messukeskuksen tiloja ravintoloineen ja hotelleineen ja tarjota näin suurten tapahtumien edellyttämän infrastruktuurin.
”Näemme alueessa valtavasti potentiaalia, joka vahvistaisi tapahtumallista Helsinkiä ja samalla laajentaisi sitä uusiin suuntiin. Olemme sitoutuneet olemaan mukana alueen kehittämisessä ja iloisia siitä, että myös kaupunki panostaa siihen. Aluetta voisi kehittää monitoimikäyttöön, joka mahdollistaisi kattavasti esimerkiksi urheilutapahtumien ja usean päivän festivaalien järjestämisen”, Helsingin Messukeskuksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Lumia Ankkuri sanoo.
Tapahtumallisuuden kehittäminen on keskeinen vetovoimatekijä myös Helsingin tunnettuuden vahvistamisessa ja kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemisessa pääkaupunkiin. Helsinkiin tarvitaan enemmän tapahtumapaikkoja, jotka mahdollistavat suurtapahtumien – kuten yli 20 000 kävijän festivaalityyppiset tapahtumat – järjestämisen.
Uusi tapahtumapuisto mahdollistaisi tapahtumien järjestämisen ulko- ja sisätiloissa
Suurtapahtumien edellyttämä infrastruktuuri – sähköistä veteen ja ravintola-alueiden huoltotiloihin sekä pysäköintitiloihin 4600 autolle ja erinomaisiin julkisiin liikenneyhteyksiin – on Messukeskuksessa jo suurelta osin valmiina. Uusi tapahtumapuisto mahdollistaisi tapahtumien järjestämisen ulko- ja sisätiloissa. Puiston monitoimikäyttöä tukee syyskuussa käyttöön otettu uusi 5000 henkilön liikuteltava Messukeskus Areena -katsomokokonaisuus.
”Tapahtumat lisäävät kaupungin elinvoimaisuutta ja tekevät kaupungista paremman paikan asua. Lisäksi niiden tulo- ja työllisyysvaikutus ympäristöönsä on huomattava. Esimerkkinä kaupungin vetovoimaa ja kansainvälisyyttä lisänneistä tapahtumista on Messukeskuksessa vuosittain järjestettävä startup-tapahtuma Slush, joka toi viime vuonna lähes 9000 startup-yrittäjää ja -sijoittajaa Helsinkiin”, Lumia Ankkuri toteaa.
Helsingin tapahtumallisuuteen panostaminen ja tapahtumien toimintaedellytysten parantaminen on tärkeää myös talouskasvun näkökulmasta. Matkailun elpyminen koronakriisin jälkeen on jäänyt Helsingissä jälkeen muiden Pohjoismaiden pääkaupungeista. Samanaikaisesti esimerkiksi Kööpenhamina panostaa voimakkaasti kaupungin eri alueille ulottuviin kansainvälisiin suurtapahtumiin.
Helsinkiläiset voivat osallistua Käpylän liikuntapuiston suunnitteluun vastaamalla verkkokyselyyn tai osallistumalla työpajaan. Kyselyssä kerätään muun muassa ideoita puiston suunnitteluun. Kysely on auki 9.11.2025 asti. Työpaja järjestetään torstaina 30.10.2025 klo 17–19 Mäkelänrinteen lukion auditoriossa.
Lumia Ankkuri, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Helsingin Messukeskus
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumatalo ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi.
Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 58,4 miljoonaa euroa, Messukeskuksen tulovaikutus ympäristölleen 245 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 3335 henkilötyövuotta.
Helsingfors Mässcentrum är redo att utveckla ett nytt slags område för stora evenemang som en del av den översiktsplan som Helsingfors stad för närvarande utarbetar för Kottby idrottspark. Genom detta vill man möta behovet av utrymmen för stora evenemang i området. Under de kommande åren vill man utveckla Kottby idrottspark till en ännu mer mångsidig idrotts- och evenemangspark. Enligt Mässcentrum har området, som kombinerar inomhus- och utomhusutrymmen, potential att bli en evenemangspark där man i framtiden kunde ordna till exempel idrottsevenemang, festivaler och andra stora tillställningar.
Viini & Ruoka on Suomen suurin ruoka- ja viinitapahtuma. Ohjelmasta löytyy mielenkiintoisia viinitastingejä, Näytöskeittiössä nähdään torstaina ja perjantaina Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut, lauantaina ja sunnuntaina Näytöskeittiöön saapuu kirjailijoita ja ravintola-alan ihmisiä jakamaan resepti-ideoitaan. Uutuusalueena on hyvän elämän elämyksellinen Syö & Voi hyvän -alue, jossa on myös ohjelmapiste. Wine & Food Piazza tarjoaa huippuravintoloiden annoksia ja lauantaina 25.10. illalla on Rypäleenpoljennan SM -kisat. Tapahtumassa esitellään tuhat erilaista viiniä ja mukana on ennätysmäärä – 150 osastoa!
Suomen Punainen Risti tuo Helsingin Kirjamessuille hauskan Muumi-testin. Samalla voi tutustua Nuorten turvatalon työhön ja siihen, miten Punainen Risti tarjoaa tukea ja turvaa nuorille ja heidän läheisilleen eri puolilla Suomea.
Tervetuloa I love me -messuille! Pohjois-Euroopan suurin kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden johtava tapahtuma I love me esittelee tuoreimmat ilmiöt ja brändit Helsingin Messukeskuksessa 17. –19.10.2025. Ilmiöksi kasvanut tapahtuma tarjoaa kolme päivää inspiraatiota, hyvinvointia ja uusia oivalluksia – sekä aivan uusia aluevaltauksia kuten saunakosmetiikan lanseerauksen ja komeudenhoidon nousun.
Tervetuloa Helsingin Kirjamessuille to-su 23. – 26.10.2025 Järjestämme tilaisuuden jo ennen Helsingin Kirjamessujen aukeamista torstaina 23.10. klo 9.15 Hakaniemi-lavalla (halli 6) >> Ilmoittaudu tilaisuuteen
