Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

16.10.2025 09:29:32 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 16.10.2025

Rakennuspalo keskisuuri, Laukaa

Kerrostalon alimman kerroksen asunnossa syttynyt tulipalo Laukaantiellä. Yksi lievästi loukkaantunut pelastettu asunnosta. Pelastuslaitos sammutti palon ja tuuletti savuiset tilat.

Tilanteessa ei leviämisen vaaraa. Hälytyksen sai 7 pelastuslaitoksen yksikköä.

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Uusi tilannekeskus parantaa avunsaantia ja tukee henkilöstöä ympäri vuorokauden16.10.2025 08:26:10 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueella aloittaa 16.10.2025 toimintansa uusi yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskus. Tilannekeskuksessa työskentelevät seuraavat hyvinvointialueen ympärivuorokautisia palveluita tuottavat yksiköt eli ensihoidon kenttäjohto, sosiaali- ja kriisipäivystys, turvapuhelinkeskus ja kotisairaalassa toimiva hoidon tarpeen arvioinnin yksikkö (KoHTA -yksikkö) sekä uutena ammattiryhmänä tilannekeskuspäivystäjät. Nämä ympärivuorokautisia palveluita tarjoavat yksiköt tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä keskenään ja organisoimaan oikeanlaisen avun tai palvelun oikeata vapaana olevaa resurssia hyödyntäen. -Tällaisia tilanteita, joissa apu voidaan saada perille nopeammin tilannekeskuksen avulla ovat esimerkiksi kotihoidossa olevan ikäihmisen voinnin heikkeneminen, saattohoitopotilaan kunnon romahtaminen tai turvapuhelinhälytykset, kertoo projektipäällikkö Joni Lehtonen.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.10.2025 11:26:06 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.10.2025 Ihmisen pelastaminen puristuksista, Jyväskylä, Kalarintie Keski-suomen pelastuslaitos sai tehtävän koodilla ihmisen pelastaminen puristuksista klo: 10:38. Henkilön raaja jäänyt työvaiheessa puristuksiin työkoneen väliin. Paikalla olleet työntekijät olivat aloittaneet onnettomuuteen joutuneen työntekijän auttamisen. Henkilö saatiin pelastettua puristuksista nopeasti pelastuslaitoksen ja työntekijöiden yhteistyöllä. Tehtävälle hälytettiin 3 pelastuslaitoksen yksikköä.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.10.2025 15:14:49 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.10.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Parantolantie, Muurame Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon Parantolantielle. Kohteessa palovaroitin soinut kerrostalon huoneistossa ja ovea ei aukaista. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saavuttua kohteeseen, todettiin hälytyksen aiheutuneen ruoan laitosta. Huoneistossa ei ollut paikalla ketään. Kohteessa ei paloa. Pelastuslaitokselta hälytettiin 7 yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye