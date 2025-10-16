Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 16.10.2025
Rakennuspalo keskisuuri, Laukaa
Kerrostalon alimman kerroksen asunnossa syttynyt tulipalo Laukaantiellä. Yksi lievästi loukkaantunut pelastettu asunnosta. Pelastuslaitos sammutti palon ja tuuletti savuiset tilat.
Tilanteessa ei leviämisen vaaraa. Hälytyksen sai 7 pelastuslaitoksen yksikköä.
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
