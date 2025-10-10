Punainen Risti Ensiavun tuore ensiapubarometri: Suomen kriisinkestävyyden ja kokonaisvalmiuden kannalta ensiaputaidot keskeinen turvallisuustekijä
Suomen johtava toimija ensiapukoulutuksissa, Punainen Risti Ensiapu, on julkaissut Suomen ensiapuvalmiutta syväluotaavan julkaisun: Ensiapubarometrin. Ensiapubarometri 2025 pohjautuu Punainen Risti Ensiavun omaan tilastotietoon, jota se on kerännyt ja tallentanut erilaisiin tarpeisiin vuodesta 2020 alkaen. Koska SPR ensiapukoulutukset ovat Suomen kattavin ensiapukoulutusjärjestelmä, Ensiapubarometri 2025 on merkittävä katsaus toimialaan ja Suomen ensiapuvalmiuteen. SPR ensiapukurssin käy vuosittain noin 100 000 henkilöä.
Minimitaso ei riitä
Punainen Risti Ensiavun toimitusjohtajan Anne Pellisen mukaan ensiapukoulutuksista vastaavien toimijoiden ja viranomaisten sekä päättäjien välillä vallitsee yhteisymmärrys siitä, että Suomen kriisinkestävyyden ja kokonaisvalmiuden kannalta ensiaputaidot ovat keskeinen turvallisuustekijä. Pellisen mukaan ensiapuvalmiuden nykyinen taso on kuitenkin riittämätön.
”Tavoitteemme on, että jokaisessa kodissa ja työpaikalla olisi ensiaputaitoisia ihmisiä, joilla on uskallusta toimia ensiaputaitoja vaativissa tilanteissa. Tästä tavoitteesta olemme vielä kaukana”, sanoo Pellinen.
Ensiapubarometrista käy ilmi, että työiän ohittaneiden ja nuorten osalta ensiapukouluttautuneiden määrä on alhainen. Muutostrendejä viime vuosilta ovat myös digitaalisten ensiapukoulutusten ja lyhyiden ensiapukoulutusten yleistyminen.
Tutustu Ensiapubarometriin verkossa: https://www.yumpu.com/fi/document/read/70790979/punainen-risti-ensiapu-ensiapubarometri-2025
Yhteyshenkilöt
Anne PellinenToimitusjohtajaPunainen Risti Ensiapu OyPuh:050 562 9277anne.pellinen@punainenristiensiapu.fi
Tietoja julkaisijasta
Punainen Risti Ensiapu kouluttaa auttajia, jotka osaavat ja uskaltavat auttaa yllättävissä ensiapua vaativissa tilanteissa. Tarjoamme ja kehitämme sertifioitua SPR ensiapukoulutusta sekä järjestämme ensiavun kouluttajakoulutuksia. Yhdessä laajan asiantuntija- ja kumppaniverkostomme kanssa ylläpidämme jatkuvaa kehitystä ja varmistamme laadukkaat ensiapukoulutukset ympäri Suomen.
Punainen Risti Ensiavun omistavat kokonaan Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto ja piirit, olemme osa Punaisen Ristin liikettä ja samalla osa koko maan valmiuden ja varautumisen kokonaisuutta. Vahvistamme toiminnallamme Punaisen Ristin tavoitteita olla johtava ensiaputoimija niin yhteiskunnan normaali- kuin häiriötilanteissa. Yhteiskunnallisena yrityksenä tuottomme käytetään Suomen Punaisen Ristin kotimaan toimintaan.
