Varha-sovellus täyttää vuoden – rekisteröityneitä käyttäjiä jo yli 90 000

Ohjelmajohtaja Tapio Järvenpää sanoo, että sovelluksen suosio on ylittänyt odotukset ja varsinaissuomalaiset ovat löytäneet Varha-sovelluksen laajasti kaikissa ikäryhmissä.

– Digitaalisten palveluiden kehittämisessä lähdimme takamatkalta, mutta kehitys on edennyt vauhdilla. Sovelluksen kautta voimme palvella merkittävää asiakasmäärää. Koko Varhassa toimii lukuisia kehittämistiimejä, jotka tuovat omia palvelujaan joka kuukausi Varha-sovellukseen. Ne voivat olla yksittäisiä lomakkeita tai isompia kokonaisuuksia, kuten chat-palveluja, viestipalveluja tai etävastaanottoja, Järvenpää summaa.

En­sim­mäi­sen vuo­den ko­ho­koh­tia:

Rekisteröityneitä käyttäjiä yli 90 000.

Ensimmäisen vuoden aikana on käyty yli 45 000 chat-keskustelua.

Korona- ja influenssarokotuksiin varattu jo 15 000 rokotusaikaa sovelluksen kautta. Syyskuussa ajanvarauksen avauduttua rokotusaikoja varattiin kahdessa viikossa yli 11 000.

Chat-palvelut ovat sovelluksen suosituin palvelumuoto. Asiakas voi olla chatin kautta yhteydessä Varhan palveluihin, saada hoidon tarpeen arvion ja myös ajanvarauksen.

Varha-sovellusta voi käyttää myös tietokoneella osoitteessa: digi.varha.fi

Yli puolet käyttäjistä on ladannut sovelluksen älylaitteeseensa. Tämä on myös suositus, koska silloin sovellusilmoitukset tulevat suoraan puhelimeen ja asiointi onnistuu mistä tahansa, kun puhelin on mukana.

Siirtymisessä perinteisistä kivijalka- ja puhelinpalveluita digitaaliseen asiointiin on ollut ajoittain myös haasteita.

– Välillä kysyntä ylittää tarjonnan aiheuttaen poikkeuksellisen pitkiä odotusaikoja asiakkaille. Myös jatkuvasti kehittyvässä ja kasvavassa sovelluksessa on ollut odottamattomia käyttökatkoja. Pyrimme koko ajan parantamaan sovellusta niin tekniikan kuin palvelujenkin osalta. Avasimme sovelluksen vuosi sitten rohkeasti ja tiedostimme jo heti alussa, että sovelluksessa on puutteita, Järvenpää sanoo.

Am­mat­ti­lai­set mu­ka­na – yli 1500 re­kis­te­röi­ty­nyt­tä käyt­tä­jää

Kun katsotaan Varha-sovelluksen toiselle puolelle, myös Varhan ammattilaiset ovat ottaneet sovelluksen käyttöönsä: yli 1500 varhalaista on jo rekisteröitynyt Varha-sovelluksen ammattikäyttäjiksi. Sovelluksen kautta he voivat olla yhteydessä asiakkaisiin ja potilaisiin perinteisen postin, tekstiviestin tai soiton sijaan. Esimerkiksi viesti jää asiakkaalle talteen sovellukseen ja hän voi palata viestin äärelle ajasta ja paikasta riippumatta. Jatkossa sovellukseen on tarkoitus tuoda myös kutsut mm. erikoissairaanhoitoon, tutkimuksiin valmistautumisohjeet ja hoito-ohjeita.

Loppuvuoden aikana Varha-sovelluksessa avautuu lisää mm. viestipalveluja ja etävastaanottoja. Viestipalvelu laajenee ammattilaisten väliseen konsultaatioon, joka helpottaa ja parhaimmillaan nopeuttaa asiakkaan asian ratkaisemista jo Varha-sovelluksessa. Viestipalvelua ollaan laajentamassa ikääntyneiden palveluissa kotihoidon ja kuntouttava arviointijakso kotona käyttökokemusten myötä asumispalveluihin ja asiakas- ja palveluohjaukseen sekä sosiaalityöhön. Viestipalvelu laajenee myös Varhan neuvoloihin.

Tyks Laboratorion ajanvaraus tulee avautumaan Varha-sovelluksessa loppuvuoden aikana. Samoin neuvoloiden ajanvaraus. Etävastaanottoja otetaan käyttöön mm. suun terveydenhuollossa, työikäisten sosiaalipalveluissa sekä Tyks Ortolla ja psykiatrialla. Myös erilaisia lomaketoimintoja avautuu lisää.

– Tiedostamme, että digipalvelujen kehittäminen Varhassa on vielä alkuvaiheessa. Tavoitteenamme on kehittää digipalveluita jatkuvan parantamisen periaatteella ja liittää digitaalisuus luonnolliseksi osaksi nykyisiä palveluja. Pyrimme selkeyttämään Varhan digipalvelukokonaisuutta ja helpottamaan digiasiointia. Digitaalisilla ratkaisuilla on tulevaisuudessa merkittävä rooli ja tavoitteena on kehittää sekä Varha-sovellusta, että muita digipalveluita asiakaslähtöisesti, toteaa johtava asiantuntija Rita Arjonen.