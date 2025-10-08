Kommentti: Valtion tukemien asuntojen vuokrat nousivat vähiten yli kahteen vuoteen
Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokrat nousivat keskimäärin 3,3 prosenttia vuoden takaisesta, mikä on matalin vuosimuutos yli kahteen vuoteen. Eniten nousivat yksiöiden vuokrat (+3,5 %) ja vähiten kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen vuokrat (+3,1 %). Keskimääräinen vuokra valtion tukemissa asunnoissa oli koko maan tasolla 13,46 euroa neliömetriltä kuukaudessa, mikä on yli 22 prosenttia vähemmän kuin keskimääräinen vapaarahoitteisen asunnon vuokra. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tänään julkaisemasta aineistosta.
Suurista kaupungeista valtion tukemien asuntojen vuokrat nousivat eniten Turussa (+4,9 %), Espoossa (+4,2 %) ja Helsingissä (+4,1 %). Tampereella (+3,3 %), Oulussa (+3,1 %) ja Jyväskylässä (+3,0 %) vuokrien nousu oli lähellä koko maan keskiarvoa. Sen sijaan Kuopiossa (+1,7 %) ja Vantaalla (+1,6 %) valtion tukemien asuntojen vuokrien kasvu oli selvästi maltillisempaa. Lahdessa valtion tukemat vuokrat laskivat vuoden takaiseen verrattuna (-0,3 %).
- Valtion tukemien asuntojen vuokrien keskimääräinen ero vapaarahoitteisten asuntojen vuokriin kasvoi reilulla puolellatoista prosenttiyksiköllä edellisneljännekseen verrattuna. Kaikissa suurissa kaupungeissa valtion tukemien asuntojen vuokrien kasvu oli merkittävästi hitaampaa kuin edellisellä neljänneksellä. Tämä omakustannusvuokrien kasvun hidastuminen kertoo siitä, että huomattavallakin viiveellä reagoivien hoito- ja pääomakustannusten muutokset alkavat hiljalleen välittyä vuokriin; esimerkiksi korontarkistukset vaikuttavat vähintään kuuden kuukauden viiveellä. Lisäksi vuokrantarkistukset tehdään pääosin kerran vuodessa, mikä kasvattaa viivettä entisestään. Nyt havaittu valtion tukemien asuntojen vuokrien kasvutahti lähenee edelleen tälle vuodelle ennustamaamme 3,0 prosentin vuosimuutosvauhtia. Ensi vuoden vuokranmuutoksista on lupa odottaa maltillisempia, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n pääekonomisti Eetu Kauria arvioi.
Yhteyshenkilöt
Eetu KauriapääekonomistiKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 724 8096eetu.kauria@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 137 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä 340 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2025 yhteensä noin 4 800 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
