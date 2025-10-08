Vuokrien lasku kiihtyy pääkaupunkiseudulla, ja nousuvauhti hidastuu muualla Suomessa
Tilastokeskus on julkaissut vuokratilastot vuoden 2025 kolmannelta neljännekseltä heinä-syyskuulta. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin vaivaiset 0,1 prosenttia vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudulla vuokrien lasku voimistuu (-0,5 %). Muualla Suomessa vuokrat nousivat enemmän (0,6 %), joskin nousuvauhti on hidastunut selkeästi. Vuokrakehityksen kärjessä jatkavat Rovaniemi ja Vaasa, sekä uutena kärkikolmikkoon nousi Seinäjoki, kommentoi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.
”Kun viime kerralla tehtiin tilastohistoriaa ja pääkaupunkiseudulla nähtiin ensimmäistä kertaa laskevia vuokria, nyt rikotaan ennätyksiä vuokrien laskuvauhdissa. Valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa on rakennettu erittäin runsaasti jo valmiiksi vaikeaan vuokramarkkinaan, mikä näkyy nyt poikkeuksellisen suurena vuokra-asuntotarjontana. Tarjonta on ollut jo neljän vuoden ajan erittäin runsasta, mikä painaa vuokria yhä vahvemmin alaspäin”, havainnollistaa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.
Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokrat nousivat eniten Rovaniemellä (+2,0 %), Vaasassa (+1,2 %) sekä Seinäjoella ja Mikkelissä (+1,1 %). Toisessa ääripäässä vuokrien lasku kiihtyy useassa kaupungissa. Suurimmat laskut nähtiin Vantaalla (-1,3 %), Porvoossa ja Hyvinkäällä (-1,1 %). Myös Keravalla (-0,9 %), Espoo–Kauniaisissa (-0,6 %), Riihimäellä (-0,5 %), Helsingissä ja Järvenpäässä (-0,3 %) sekä Lappeenrannassa (-0,2 %) vuokrat laskivat.
Aiemmin huonetyyppien välillä nähtiin selkeitä eroja vuokrakehityksessä, mutta nyt erot ovat tasoittuneet. Pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat kaikissa asuntotyypeissä tasaisesti -0,5 %. Muualla Suomessa yksiöiden ja kaksioiden vuokrat nousivat hieman enemmän (0,6 %) kuin kolmioiden (0,5 %). Aiemmin kehitys oli päinvastainen.
Yksiöiden vuokrat nousivat eniten pohjalaismaakunnissa: Kokkolassa (+1,8 %), Vaasassa ja Seinäjoella (+1,3 %). Kaksioissa suurin nousu nähtiin Rovaniemellä (+2,2 %), ja sama kaupunki johti myös kolmioiden kehitystä (+2,1 %).
"Rovaniemellä ja Vaasassa ei ole saatu asuntohankkeita käyntiin ja nyt seuraukset alkavat näkyä. Molemmissa kaupungeissa on tällä hetkellä vetovoimaa, mutta asuinrakentaminen ei seuraa perässä. Tilanne on täysin päinvastainen kuin pääkaupunkiseudulla – näissä kaupungeissa vuokrat nousevat, koska tarjontaa ei ole. Tämä on huolestuttavaa, sillä kasvu törmää seinään, jos asuntoja ei ole tarjolla", Karlsson tiivistää.
ARA-vuokrat nousivat edelleen selvästi vapaarahoitteisia vuokria nopeammin. Suurimmat korotukset mitattiin Joensuussa (+6,0 %), Turussa (+4,9 %) ja Mikkelissä (+4,4 %). Pääkaupunkiseudulla ARA-vuokrat nousivat keskimäärin 3,7 %, kun muualla maassa nousu oli 3,0 %.
”Valtion tukemaa tuotantoa on rakennettu valtavasti myös Turkuun, jossa vuokra-asuntojen tarjonta on jo muutenkin historiallisen runsasta. En poissulkisi mahdollisuutta, että Turku liittyy kaupunkien joukkoon, joissa vapaarahoitteiset vuokrat alkavat laskea. Samalla ARA-vuokrat nousevat noin viisi prosenttia. Kun rakennetaan lähes yksinomaan valtion tuotantotuella, myös segregaation riski kasvaa. Päättäjien olisi syytä olla tarkkana siinä, mihin rakennetaan ja millaisia alueita nyt luodaan tuleviksi vuosikymmeniksi”, Karlsson varoittaa.
Eemeli Karlsson
Ekonomisti, Suomen Vuokranantajat ry
Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö.
