Helsingfors Mässcentrum är redo att expandera till utomhusområden och delta i utvecklingen av Kottby idrottspark för stora evenemang

Helsingfors Mässcentrum växer tillsammans med staden och är redo att utvidga sin verksamhet till utomhusområden i närheten. Kottby idrottspark, som ligger i Mässcentrums närområde och som nu utvecklas, skulle som evenemangspark kunna förena de närliggande utomhusområdena med Helsingfors Mässcentrums utrymmen, inklusive restauranger och hotell, och därigenom erbjuda den infrastruktur som krävs för stora evenemang.

”Vi ser enorm potential i området – det skulle stärka Helsingfors som evenemangsstad och samtidigt utvidga den i nya riktningar. Vi är engagerade i att delta i utvecklingen av området och är glada över att också staden satsar på det. Området kunde utvecklas för mångsidig användning och möjliggöra till exempel idrottsevenemang och flerdagarsfestivaler”, säger Helsingfors Mässcentrums marknadsförings- och kommunikationsdirektör Lumia Ankkuri.

Utvecklingen av evenemangsstaden är en central faktor för att öka Helsingfors synlighet, stärka dess attraktionskraft, och locka internationella besökare till huvudstaden. Det behövs fler evenemangsplatser i Helsingfors som möjliggör stora evenemang – såsom festivaler med över 20 000 besökare.

Det nya evenemangsområdet skulle möjliggöra arrangemang både inomhus och utomhus

Den infrastruktur som krävs för stora evenemang – från el och vatten till serviceutrymmen för restauranger, parkeringsplatser för 4 600 bilar och utmärkta kollektivtrafikförbindelser – finns redan till stor del på Mässcentrum. Det nya evenemangsområdet skulle göra det möjligt att arrangera evenemang både inomhus och utomhus. Arrangemanget av stora evenemang stöds också av den nya flyttbara läktarhelheten Mässcentrum Arena, med plats för 5 000 personer, som togs i bruk i september.

”Evenemang ökar stadens livskraft och deras inkomst- och sysselsättningseffekter på omgivningen är betydande – samtidigt som de gör staden till en bättre plats att bo på. Ett exempel på evenemang som avsevärt har stärkt stadens attraktionskraft och internationella profil är startup-evenemanget Slush, som arrangeras årligen på Mässcentrum och förra året lockade nästan 9 000 startup-företagare och investerare till Helsingfors”, fortsätter Lumia Ankkuri.

Att satsa på Helsingfors evenemangsliv och förbättra förutsättningarna för evenemang är också viktigt ur ett ekonomiskt tillväxtperspektiv. Efter coronakrisen har återhämtningen inom turismen i Helsingfors släpat efter jämfört med andra nordiska huvudstäder. Samtidigt satsar till exempel Köpenhamn kraftigt på internationella stora evenemang som sträcker sig över olika delar av staden.

Helsingforsborna kan delta i planeringen av Kottby idrottspark genom att svara på en webbenkät eller delta i en workshop. I enkäten samlas bland annat idéer för parkens planering. Enkäten är öppen till den 7 november. Workshopen hålls torsdagen den 30 oktober kl. 17–19 i auditoriet vid Mäkelänrinteen lukio.

Bilder på Helsingfors Mässcentrums utrymmen, service och evenemang: bildbank