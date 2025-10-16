Messukeskus

Helsingfors Mässcentrum är redo att expandera till utomhusområden och delta i utvecklingen av Kottby idrottspark för stora evenemang

16.10.2025 13:30:00 EEST | Messukeskus | Tiedote

Helsingfors Mässcentrum är redo att utveckla ett nytt slags område för stora evenemang som en del av den översiktsplan som Helsingfors stad för närvarande utarbetar för Kottby idrottspark. Genom detta vill man möta behovet av utrymmen för stora evenemang i området. Under de kommande åren vill man utveckla Kottby idrottspark till en ännu mer mångsidig idrotts- och evenemangspark. Enligt Mässcentrum har området, som kombinerar inomhus- och utomhusutrymmen, potential att bli en evenemangspark där man i framtiden kunde ordna till exempel idrottsevenemang, festivaler och andra stora tillställningar.

Helsingfors Mässcentrum växer tillsammans med staden och är redo att utvidga sin verksamhet till utomhusområden i närheten. Kottby idrottspark, som ligger i Mässcentrums närområde och som nu utvecklas, skulle som evenemangspark kunna förena de närliggande utomhusområdena med Helsingfors Mässcentrums utrymmen, inklusive restauranger och hotell, och därigenom erbjuda den infrastruktur som krävs för stora evenemang.

”Vi ser enorm potential i området – det skulle stärka Helsingfors som evenemangsstad och samtidigt utvidga den i nya riktningar. Vi är engagerade i att delta i utvecklingen av området och är glada över att också staden satsar på det. Området kunde utvecklas för mångsidig användning och möjliggöra till exempel idrottsevenemang och flerdagarsfestivaler”, säger Helsingfors Mässcentrums marknadsförings- och kommunikationsdirektör Lumia Ankkuri.

Utvecklingen av evenemangsstaden är en central faktor för att öka Helsingfors synlighet, stärka dess attraktionskraft, och locka internationella besökare till huvudstaden. Det behövs fler evenemangsplatser i Helsingfors som möjliggör stora evenemang – såsom festivaler med över 20 000 besökare.

Det nya evenemangsområdet skulle möjliggöra arrangemang både inomhus och utomhus

Den infrastruktur som krävs för stora evenemang – från el och vatten till serviceutrymmen för restauranger, parkeringsplatser för 4 600 bilar och utmärkta kollektivtrafikförbindelser – finns redan till stor del på Mässcentrum. Det nya evenemangsområdet skulle göra det möjligt att arrangera evenemang både inomhus och utomhus. Arrangemanget av stora evenemang stöds också av den nya flyttbara läktarhelheten Mässcentrum Arena, med plats för 5 000 personer, som togs i bruk i september.

”Evenemang ökar stadens livskraft och deras inkomst- och sysselsättningseffekter på omgivningen är betydande – samtidigt som de gör staden till en bättre plats att bo på. Ett exempel på evenemang som avsevärt har stärkt stadens attraktionskraft och internationella profil är startup-evenemanget Slush, som arrangeras årligen på Mässcentrum och förra året lockade nästan 9 000 startup-företagare och investerare till Helsingfors”, fortsätter Lumia Ankkuri.

Att satsa på Helsingfors evenemangsliv och förbättra förutsättningarna för evenemang är också viktigt ur ett ekonomiskt tillväxtperspektiv. Efter coronakrisen har återhämtningen inom turismen i Helsingfors släpat efter jämfört med andra nordiska huvudstäder. Samtidigt satsar till exempel Köpenhamn kraftigt på internationella stora evenemang som sträcker sig över olika delar av staden.

Helsingforsborna kan delta i planeringen av Kottby idrottspark genom att svara på en webbenkät eller delta i en workshop. I enkäten samlas bland annat idéer för parkens planering. Enkäten är öppen till den 7 november. Workshopen hålls torsdagen den 30 oktober kl. 17–19 i auditoriet vid Mäkelänrinteen lukio.

Bilder på Helsingfors Mässcentrums utrymmen, service och evenemang: bildbank

Lumia Ankkuri, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Helsingfors Mässcentrum, tel. +358 50 387 0023, lumia.ankkuri@messukeskus.com

Solar-evenemangsutrymmet är ett av de största byggprojekten och investeringarna i Helsingfors Mässcentrums historia. Byggnationen, som designats av Davidsson Tarkela Siren Arkitekterna, inleds våren 2026 och slutförs hösten 2027.YIT har valts till entreprenör för byggprojektet som är värt cirka 20 miljoner euro. Bild: Davidsson Tarkela Siren Arkitekterna.
Mässcentrum Arena omfattar ett läktarsystem för 5 000 personer. De hopfällbara och lättflyttade elementen möjliggör att utrymmena kan omvandlas från idrottsevenemang till seminarier och kongresser, konserter till middagar och galor. Den nya arenan syns nästa gång på huvudscenen vid Helsingfors bokmässa i oktober och på Helsinki International Horse Show i februari–mars 2026. Bild: Nordic Business Forum 2025.
Helsingfors Mässcentrum är Finlands största evenemangsarrangör och erbjuder högkvalitativa evenemang samt hyr ut sina lokaler och tjänster för olika typer av evenemang.

Koncernen Finlands Mässa Abp omfattar, förutom Mässcentrum, även mässarrangören Expomark Oy och AV-teknikföretaget SVV Oy. Koncernens omsättning uppgick till 58,4 miljoner euro, Mässcentrum ekonomiska påverkan på omgivningen till 245 miljoner euro och sysselsättningseffekten till 3 335 årsverken år 2024. I Messukeskus. The real social media. I messukeskus.com I @messukeskus 

