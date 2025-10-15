Muutoksia ikäihmisten asumispalveluihin Kanta-Hämeessä – asiakkaat ja omaiset mukaan suunnitteluun
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee maanantaina 20. lokakuuta useita muutoksia liittyen ikäihmisten asumispalveluiden toimintaan.
Palveluverkkopäätösten tavoitteena on varmistaa laadukkaat palvelut ja tilojen tarkoituksenmukainen käyttö. Tavoitteena on, että ikäihmisten lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen keskitetään kolmeen yksikköön/kiinteistöön vuoteen 2028 mennessä.
Muutokset suunnitellaan vaiheittain ja niiden toimeenpanossa kuullaan laajasti asiakkaita, omaisia ja henkilöstöä. Muutoksen kohteena olevissa ikäihmisten asumisyksikössä järjestetään infotilaisuudet ja ympärivuorokautisten pitkäaikaisten hoivan asiakkaiden sekä omaisten kanssa käydään henkilökohtaiset keskustelut.
Ikäihmisten asumispalvelut: mikä suunnitelman mukaan muuttuisi asiakkaiden näkökulmasta?
Janakkala ja Hämeenlinna/Riihimäki:
- Hämeenlinnan Ilveskodin toiminta (18 paikkaa) ja Janakkalan Tapailakodin toiminta (44 paikkaa) siirtyisivät Riihimäen ja Janakkalan sairaalan tiloihin keväällä 2026.
- Ilveskodin ja Tapailakodin pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa käydään henkilökohtaiset keskustelut ja yksiköissä järjestetään infotilaisuudet.
- Oma Häme luopuisi samalla Tapailakodin kiinteistöstä ja vuokrasopimuksesta, mikä toisi arviolta 0,5 miljoonan euron vuosisäästöt.
Loppi:
- Salmelan tyhjillään oleva rakennus otettaisiin käyttöön lyhyt- tai pitkäaikaiseksi yhteisöllisen asumisen yksiköksi.
- Aiemmin Salmelan tiloissa toiminut ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö on siirtynyt jo uusiin tiloihin Willa Eedilään syksyllä 2025.
Hämeenlinna (Tuulos):
- Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Birgittakoti (14 paikkaa) muutettaisiin pitkäaikaisen yhteisöllisen asumisen yksiköksi. Vanha toiminta jatkuisi yksikössä vielä hetken aikaa samanaikaisesti. Jokaiselle asiakkaalle tehtäisiin yksilöllinen suunnitelma jatkosta.
- Birgittakodin pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa käydään henkilökohtaiset keskustelut ja yksikössä järjestetään infotilaisuus.
Forssa:
- Forssaan syksyllä 2025 avattu uusi arviointi- ja kuntoutusyksikkö siirrettäisiin Forssan sairaalasta Heikanrinteen tiloihin Saksankadulle vuoden 2026 aikana.
Jokioinen:
- Intalankartanon Onnela (16 paikkaa) jatkaisi pitkäaikaisena ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkönä, aiemmin suunniteltuja muutoksia ei toteuttaisi.
Lisäksi muutamiin asumisyksiköihin olisi tulossa hallinnollisia muutoksia. Jokioisilla Intalankartanossa Onnela yhdistettäisiin hallinnollisesti Muistolan yksikköön ja Riihimäellä Tornin ja Lyhteen yksiköt yhdistettäisiin. Myös Forssassa Talvion ja Metsätähden yksiköt yhdistettäisiin. Kaikissa hallinnollisissa muutoksissa asiakkaiden osalta toiminta jatkuisi ennallaan, samoin asiakaspaikat ja henkilöstö pysyisivät samana. Muutoksella tavoitellaan hallinnon tehostamista.
Taustaa: Oma Hämeen palveluverkkomuutokset näkyvät vuoden 2026 alusta
Aluevaltuusto päätti Oma Hämeen palveluverkkomuutoksista huhtikuussa 2024. Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat muutokset alkavat näkyä asiakkaille pääsääntöisesti vuoden 2026 alussa. Oma Häme tiedottaa asiakkaita kaikista muistakin palvelumuutoksista suunnitelmien edetessä. Palveluverkkomuutosten toimeenpano etenee suunnitellusti Oma Hämeessä - Oma Häme
Palveluverkkomuutosten tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus, laatu ja kustannustehokkuus. Oma Häme kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja vastaamaan alueen asukkaiden muuttuvia tarpeita. Tavoitteena on tarjota palveluja niin, että asiakas saa oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
Palveluverkkomuutoksilla ei pyritä henkilöstön vähentämiseen. Joillekin toimialoilla ja tulosalueilla siirtyminen uuteen voi kuitenkin edellyttää yhteistoimintaneuvotteluita, jos henkilöstön työnkuviin ja työpisteisiin tulee olennaisia muutoksia.
Yhteyshenkilöt
Raila Lahtinenikäihmisten asumispalvelujen tulosaluejohtajaPuh:050 370 4754raila.lahtinen@omahame.fi
