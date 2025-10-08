Starship Technologies keräsi rahoituskierroksella 50 miljoonaa dollaria liiketoiminnan laajentamiseen Euroopassa ja Yhdysvalloissa
Suomessakin vahvan jalansijan saanut robottikuljetusyritys laajentaa toimintaansa lisärahoituksen avulla Euroopan ja Yhdysvaltojen kaupungeissa.
Maailman johtava autonomisten kuljetuspalveluiden tarjoaja Starship Technologies on saanut päätökseen 50 miljoonan dollarin rahoituskierroksen, jota johti kansainvälinen sijoitusrahasto Plural. Starshipin perustajat Ahti Heinla ja Janus Friis, jotka kuuluivat myös Skypen perustajiin, ovat tähän mennessä keränneet sijoittajilta yli 280 miljoonaa dollaria rahoitusta. Starship kertoo, että kerätty pääoma käytetään palvelujen ja globaalin robottilaivueen laajentamiseen, myös Suomessa.
Vuonna 2014 perustettu Starship on osoittanut, että autonomiset kuljetuspalvelut toimivat laajassa kaupallisessa mittakaavassa. Yhtiön robotit ylittävät tällä hetkellä kaksi suojatietä joka sekunti, ja yhdeksän miljoonaa tehtyä toimitusta tarjoavat datapohjan toiminnan kehittämiseen. Siinä, missä monet kilpailijat vasta testaavat teknologiaansa, Starship pyörittää jo mittavaa ja käytännössä testattua kuljetuspalveluverkostoa.
”Jakelurobotit ovat seuraava iso aalto kaupunkilogistiikassa. Robotit mullistavat hiljalleen tavaraliikennettä kaupungeissa,” sanoo Starshipin Technologiesin toinen perustaja ja pääjohtaja Ahti Heinla. "Olemme jo vakiinnuttaneet asemamme Euroopan kaupungeissa ja Yhdysvaltain yliopistokampuksilla, ja nyt laajennamme toimintaamme edelleen tuodaksemme tämän teknologian useampien yhteisöjen saataville ympäri maailmaa. Muutaman vuoden kuluttua miljoonat ihmiset ympäri maailmaa saavat tilauksensa muutamassa minuutissa robottien toimittamina.”
Starship on onnistunut ratkaisemaan monta kuljetusrobotiikan alan haastetta, jotka yhä jarruttavat laajasti alan toimijoita, kuten turvallisuus, sääntely, toimintavarmuus kaikissa sääolosuhteissa ja kannattava skaalautuminen. Starshipin tekoälyteknologia toimii tason 4 autonomialla, mikä on mahdollistanut nopean kasvun ja kannattavan toiminnan.
Iso osa Starshipin robottiteknologian ja kuljetuspalvelun tuotekehityksestä on tehty Suomessa. Robottien ihmisystävällisen ulkomuodon on suunnitellut suomalainen huippumuotoiluyritys Aivan. Globaalisti Starship tekee tällä hetkellä yhteistyötä usean merkittävän ruuan ja ostosten kuljetuspalveluyhtiön kanssa. Kumppaneihin kuuluvat muun muassa Grubhub Yhdysvalloissa sekä Bolt, Wolt ja Foodora Euroopassa. Suomessa yhtiö tekee laajaa yhteistyötä S-ryhmän kanssa.
”Starship on pikkuhiljaa rakentanut maailman menestyneimmän autonomiseen teknologiaan keskittyneen yrityksen,” sanoo Pluralin partneri Taavet Hinrikus. "Starshipin kuljetuspalvelu toimii jo käytännössä ja yhtiön liiketoiminta on kannattavaa. He muuttavat parhaillaan tapaa, kuinka tavarat kuljetetaan kaupungeissa jatkossa. Sen vuoksi kasvatimme sijoitusosuuttamme. Starship on todistanut kykynsä kasvaa globaalisti ja sen potentiaali Yhdysvaltain markkinoilla on valtava."
Rahoituskierrokseen osallistuivat myös Plural, Karma.vc, Latitude, Coefficient Capital, SmartCap (Euroopan Unionin NextGenerationEU-ohjelman rahoittama) sekä Skaala. Uusi rahoitus vauhdittaa globaalia laajentumista, kasvattaa robottikalustoa ja tiivistää yhteistyötä suurten jälleenmyyjien kanssa, jotka hakevat luotettavaa ja jo toimivaksi todistettua autonomista toimitusinfrastruktuuria.
Faktoja:
-
Yli 9 miljoonaa tehtyä autonomista toimitusta 7 maassa – 5 kertaa enemmän kuin kaikki muut kilpailijat yhteensä
-
Robotit ovat kulkeneet yli 18 miljoonaa kilometriä.
-
Käytössä yli 2 700 robotti maailmanlaajuisesti. Tavoitteena yli 12 000 robottia vuoteen 2027 mennessä.
-
Toimii yli 30 kaupungissa Euroopassa ja yli 60 yliopistokampuksella Yhdysvalloissa.
-
Nollapäästöinen viimeisen kilometrin toimitus – Starship on vähentänyt CO2-päästöjä yli 650 tonnia Euroopan toiminnassaan.
-
Suomessa robotit ovat kulkeneet reippaasti yli miljoona kilometriä, ja ne ovat tehneet yli 700 000 toimitusta asiakkaille. Useita satoja Starship-robotteja toimii tällä hetkellä eri puolilla Suomea yli 140 toimipaikassa. Robottien määrä kasvaa koko ajan.
Lisätietoja:
Harri Kammonen
Viestintätoimisto Manifesto
+358 40 500 1120
harri.kammonen@manifesto.fi
Avainsanat
Kuvat
Tietoja Starship Technologiesista ja Pluralista
Starship Technologies
Skypen perustajien Ahti Heinlan ja Janus Friis vuonna 2014 perustama Starship Technologies mullistaa kuljetuspalvelut autonomisilla roboteilla. Robotit on suunniteltu toimittamaan ruoka- ja elintarvikkeita sekä paketteja paikallisesti muutamassa minuutissa.
Yhtiö on tehnyt jo yli 9 miljoonaa toimitusta maailmanlaajuisesti, ja sen 2 700 robottia toimivat yli 270 eri paikassa seitsemässä maassa. Starship on rakentanut maailman laajimman autonomisten toimitusten verkoston. https://www.starship.xyz
Plural
Plural on alkuvaiheen sijoitusrahasto, joka tukee yrityksiä, joiden tavoitteena on muuttaa maailmaa teknologian avulla. Plural perustettiin kesäkuussa 2022 tavoitteenaan yhdistää eurooppalaiset kasvuyritykset sekä kokeneet ja kunnianhimoiset sijoittajat. Rahastolla on toimistot Tallinnassa ja Lontoossa, ja sen tavoitteena on vaikuttaa Euroopan talouteen kokonaisvaltaisesti, vähentää toimialan systeemistä riskiä ja luoda tasavertaiset mahdollisuudet tukemiensa yritysten kautta. https://www.pluralplatform.com
