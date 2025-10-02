KHO:n ennakkopäätös, joka koskee hallintoriitaa

Hallinto-oikeuden päätöksellä oli vahvistettu, että hyvinvointialue oli velvollinen palauttamaan kunnalle kuntayhtymän ajalla 1.1.2016–31.12.2021 kunnalta perimät suoriteperusteiset maksut siltä osin kuin niihin oli sisältynyt eläkemenoperusteisia maksuja. Hallinto-oikeus oli lausunut, että asia voidaan saattaa uudella hakemuksella hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, jos osapuolet eivät pääse sopimukseen palautettavasta määrästä. Hallinto-oikeuden päätös oli siten luonteeltaan vahvistuspäätös eikä velvoittava päätös.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että hallintoriita-asiaa ei voida lähtökohtaisesti ratkaista siten, että vastoin asiassa esitettyä vaatimusta vastapuolen velvoittamisesta maksun suorittamiseen hallinto-oikeus antaa päätöksen, jolla vain vahvistetaan vastapuolen maksuvelvollisuus ja jätetään maksuvelvollisuuden toteuttaminen osapuolten neuvoteltavaksi. Hallinto-oikeudella ei ollut esillä olleessa asiassa perusteita poiketa muutoksenhakijan vaatimuksesta ja antaa asiassa pelkkä vahvistuspäätös. Asiassa ei ollut estettä velvoittavan päätöksen antamiseen.

Asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi siltä osin kuin hallinto-oikeus ei ollut antanut ratkaisua asiassa esitettyihin vaatimuksiin palautettavan summan määrästä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2025:66

Kort referat på svenska

HFD 2025:66