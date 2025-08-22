Koe fantasiamusiikin maailma Tampere Filharmonian kanssa: SAGAS – Orchestral Fantasy Music -konserttiin lisäesitys 13.11.

Laita sandaalit jalkaan ja teroita miekkasi – Pohjoismaissa ilmiöksi noussut fantasiamusiikin konsertti SAGAS koetaan vihdoin Tampereella! Seikkailufantasian jylhät sävelet ja muhkeat teemat valtaavat marraskuussa Tampere-talon Ison salin kahtena iltana torstaina 13.11. ja perjantaina 14.11. klo 19.

Konserteissa kuullaan musiikkia aikamme suurista elokuvahiteistä ja pelimaailman syövereistä ison orkesterin ja kuoron tulkitsemina. Hayao Miyazakin animeklassikon Prinsessa Mononoke musiikin lisäksi kuullaan sävelmiä 80-luvun satuelokuvasta The Princess Bride (Prinsessan ryöstö) ja saman vuosikymmenen elokuvahitistä Conan the Barbarian (Conan – barbaari). Konserttien ohjelmaan on koottu musiikkia Narnian tarinoista, kaikista Peter Jacksonin alkuperäisen Taru sormusten herrasta -trilogian elokuvista, huippusuositun Game of Thrones -tv-sarjan valloittavia teemoja unohtamatta. Pelien eeppisistä teemoista mukana ovat Skyrim ja The Legend of Zelda.

Tampere Filharmonian musiikkimatkalla fantasian maailmoihin oppaina toimivat Skandinavian musiikkikentässä nopeasti nouseva kapellimestari Gudrun Dahlqvist, äänellisestä monipuolisuudestaan sekä lavaheittäytymisestään tunnettu koloratuurisopraano Marika Hölttä sekä vaikuttavista esityksistään kiitelty Tampereen Filharmoninen Kuoro.

Vuodesta 2015 lähtien useat huippuorkesterit Pohjoismaissa ovat esittäneet SAGAS-ohjelmaa. Konsertit ovat myyneet loppuun ennätyksellisen nopeasti ja keränneet yleisöltä kiitosta. Suomen puolella SAGAS-tuotannot ovat ehtineet vierailla Turussa jo kolmeen otteeseen; vuosina 2015, 2020 ja 2025. Konsertit valloittavat Tampereen nyt ensimmäistä kertaa, ja ne ovat yhteistyö The Concert Factoryn kanssa.

Tampereen konserteissa 13.11. ja 14.11.2025 kuultavat elokuva- ja pelimusiikin helmet ovat:

Carl Orff – O Fortuna teoksesta Carmina Burana

– O Fortuna teoksesta Carmina Burana Joe Hisaishi – The Legend of Ashitaka elokuvasta Prinsessa Mononoke

– The Legend of Ashitaka elokuvasta Prinsessa Mononoke Harry Gregson-Williams – The Wardrobe/ To Aslan’s Camp elokuvasta Narnian tarinat

– The Wardrobe/ To Aslan’s Camp elokuvasta Narnian tarinat Mark Knopfler – Once Upon a Time... Storybook of Love elokuvasta Prinsessan ryöstö (The Princess Bride)

– Once Upon a Time... Storybook of Love elokuvasta Prinsessan ryöstö (The Princess Bride) Howard Shore – Breaking of the Fellowship elokuvasta Taru sormusten herrasta: Sormuksen ritarit

– Breaking of the Fellowship elokuvasta Taru sormusten herrasta: Sormuksen ritarit Emilíana Torrini/ Fran Walsh/ Howard Shore – Gollum’s song (Klonkun laulu) elokuvasta Taru sormusten herrasta: Kaksi tornia

– Gollum’s song (Klonkun laulu) elokuvasta Taru sormusten herrasta: Kaksi tornia Annie Lennox/ Fran Walsh/ Howard Shore – Into the West elokuvasta Taru sormusten herrasta: Kuninkaan paluu

– Into the West elokuvasta Taru sormusten herrasta: Kuninkaan paluu Koji Kondo – Legend of Zelda Suite pelistä The Legend of Zelda

– Legend of Zelda Suite pelistä The Legend of Zelda Basil Poledouris – Anvil of Crom/ Rider's of Doom elokuvasta Conan – Barbaari

– Anvil of Crom/ Rider's of Doom elokuvasta Conan – Barbaari Ramin Djawadi – Winter is Here/ The Rains of Castamere/ The Children tv-sarjasta Game of Thrones

– Winter is Here/ The Rains of Castamere/ The Children tv-sarjasta Game of Thrones Jeremy Soule – The Dragonborn Comes pelistä The Elder Scrolls V: Skyrim



Tampere Filharmonia: SAGAS – Orchestral Fantasy Music

13.11.2025 ja 14.11.2025 klo 19, Tampere-talo, Iso sali



Gudrun Dahlkvist, kapellimestari

Marika Hölttä, sopraano

Tampereen Filharmoninen Kuoro

Konsertti on suunniteltu aikuisille ja nuorille, eikä sitä suositella perheen pienimmille.



Liput: 35 / 30 / 16 €. Tampere Filharmonian konserttilippuja voi ostaa Tampere-talon lipunmyynnistä, Kulttuurimyymälä Aplodista ja Lippu.fi-myyntikanavista. Lipunmyynti torstain 13.11.2025 konserttiin avautuu maanantaina 20.10. klo 17.00.