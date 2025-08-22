Koe fantasiamusiikin maailma Tampere Filharmonian kanssa: SAGAS – Orchestral Fantasy Music -konserttiin lisäesitys 13.11.
Suuren kysynnän vuoksi Tampere Filharmonian SAGAS – Orchestral Fantasy Music -konsertti saa lisäesityksen torstaina 13.11.2025 klo 19 Tampere-talossa. Lipunmyynti torstain konserttiin avataan maanantaina 20.10. klo 17. Seikkailufantasialle omistetuissa konserteissa kuullaan musiikkia suosituimpien elokuvien ja pelien soundtrackeista ison orkesterin ja kuoron esittäminä.
Laita sandaalit jalkaan ja teroita miekkasi – Pohjoismaissa ilmiöksi noussut fantasiamusiikin konsertti SAGAS koetaan vihdoin Tampereella! Seikkailufantasian jylhät sävelet ja muhkeat teemat valtaavat marraskuussa Tampere-talon Ison salin kahtena iltana torstaina 13.11. ja perjantaina 14.11. klo 19.
Konserteissa kuullaan musiikkia aikamme suurista elokuvahiteistä ja pelimaailman syövereistä ison orkesterin ja kuoron tulkitsemina. Hayao Miyazakin animeklassikon Prinsessa Mononoke musiikin lisäksi kuullaan sävelmiä 80-luvun satuelokuvasta The Princess Bride (Prinsessan ryöstö) ja saman vuosikymmenen elokuvahitistä Conan the Barbarian (Conan – barbaari). Konserttien ohjelmaan on koottu musiikkia Narnian tarinoista, kaikista Peter Jacksonin alkuperäisen Taru sormusten herrasta -trilogian elokuvista, huippusuositun Game of Thrones -tv-sarjan valloittavia teemoja unohtamatta. Pelien eeppisistä teemoista mukana ovat Skyrim ja The Legend of Zelda.
Tampere Filharmonian musiikkimatkalla fantasian maailmoihin oppaina toimivat Skandinavian musiikkikentässä nopeasti nouseva kapellimestari Gudrun Dahlqvist, äänellisestä monipuolisuudestaan sekä lavaheittäytymisestään tunnettu koloratuurisopraano Marika Hölttä sekä vaikuttavista esityksistään kiitelty Tampereen Filharmoninen Kuoro.
Vuodesta 2015 lähtien useat huippuorkesterit Pohjoismaissa ovat esittäneet SAGAS-ohjelmaa. Konsertit ovat myyneet loppuun ennätyksellisen nopeasti ja keränneet yleisöltä kiitosta. Suomen puolella SAGAS-tuotannot ovat ehtineet vierailla Turussa jo kolmeen otteeseen; vuosina 2015, 2020 ja 2025. Konsertit valloittavat Tampereen nyt ensimmäistä kertaa, ja ne ovat yhteistyö The Concert Factoryn kanssa.
Tampereen konserteissa 13.11. ja 14.11.2025 kuultavat elokuva- ja pelimusiikin helmet ovat:
- Carl Orff – O Fortuna teoksesta Carmina Burana
- Joe Hisaishi – The Legend of Ashitaka elokuvasta Prinsessa Mononoke
- Harry Gregson-Williams – The Wardrobe/ To Aslan’s Camp elokuvasta Narnian tarinat
- Mark Knopfler – Once Upon a Time... Storybook of Love elokuvasta Prinsessan ryöstö (The Princess Bride)
- Howard Shore – Breaking of the Fellowship elokuvasta Taru sormusten herrasta: Sormuksen ritarit
- Emilíana Torrini/ Fran Walsh/ Howard Shore – Gollum’s song (Klonkun laulu) elokuvasta Taru sormusten herrasta: Kaksi tornia
- Annie Lennox/ Fran Walsh/ Howard Shore – Into the West elokuvasta Taru sormusten herrasta: Kuninkaan paluu
- Koji Kondo – Legend of Zelda Suite pelistä The Legend of Zelda
- Basil Poledouris – Anvil of Crom/ Rider's of Doom elokuvasta Conan – Barbaari
- Ramin Djawadi – Winter is Here/ The Rains of Castamere/ The Children tv-sarjasta Game of Thrones
- Jeremy Soule – The Dragonborn Comes pelistä The Elder Scrolls V: Skyrim
Tampere Filharmonia: SAGAS – Orchestral Fantasy Music
13.11.2025 ja 14.11.2025 klo 19, Tampere-talo, Iso sali
Gudrun Dahlkvist, kapellimestari
Marika Hölttä, sopraano
Tampereen Filharmoninen Kuoro
Konsertti on suunniteltu aikuisille ja nuorille, eikä sitä suositella perheen pienimmille.
Liput: 35 / 30 / 16 €. Tampere Filharmonian konserttilippuja voi ostaa Tampere-talon lipunmyynnistä, Kulttuurimyymälä Aplodista ja Lippu.fi-myyntikanavista. Lipunmyynti torstain 13.11.2025 konserttiin avautuu maanantaina 20.10. klo 17.00.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena Mäki-SuominenViestintäasiantuntijaTampere FilharmoniaPuh:+358 50 388 7168leena.maki-suominen@tampere.fi
Kuvat
Linkit
Tampere Filharmonia
Tampereen kaupunginorkesteri Tampere Filharmonia on 97 muusikon huipputasoinen sinfoniaorkesteri, joka soittaa myös kamarimusiikkia, viihdettä, lastenkonsertteja, oopperaa ja balettia Suomen suurimmassa konserttisalissa Tampere-talossa. Orkesterin ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja on Matthew Halls. tamperefilharmonia.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampere Filharmonia
MEDIAKUTSU MAAILMANENSI-ILTAAN: Tampere Filharmonia esittää Nightwishin Yesterwynde-albumin orkesteriversion Tampere-talossa torstaina 28.8. klo 1922.8.2025 09:15:00 EEST | Kutsu
Kutsumme kirjoittavia toimittajia ja median edustajia kokemaan suomalaisen metallimusiikin ikoniyhtyeen Nightwishin uutuuslevyn Yesterwynde sinfonisen maailmanensi-illan torstaina 28. elokuuta klo 19 Tampere-talossa! Konsertissa Tuomas Holopaisen säveltämän Yesterwynde-teoksen tulkitsevat Tampere Filharmonia, Tampereen Oopperan kuoro sekä lapsikuoro kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla.
Tampere Filharmonian 95-juhlasyksy käynnistyy Puistokonsertilla – koe livenä Sorsapuistossa ja löydä vapaalippu syksyn konsertteihin8.8.2025 15:13:47 EEST | Tiedote
Lauantai 9. elokuuta klo 18 alkaen Tampere Filharmonian Puistokonsertin sävelet soivat Sorsapuistossa. Orkesteria johtaa ylikapellimestari Matthew Halls ja solistina sädehtii sopraano Anu Komsi. Konserttiin on vapaa pääsy. Tänä vuonna Puistokonserttia ei televisioida, joten sen voi kokea ainoastaan livenä. Merkkivuotensa kunniaksi orkesteri jakaa 95 vapaalippua syksyn konsertteihin. Ensimmäiseksi VIP-konserttikortteja voi löytää Sorsapuistosta ja Tampere-talosta Puistokonsertin aikana.
Matthew Halls jatkaa Tampere Filharmonian ylikapellimestarina19.6.2025 10:57:00 EEST | Tiedote
Tampere Filharmonian ylikapellimestariksi ja taiteelliseksi johtajaksi vuonna 2022 nimitetty Matthew Halls jatkaa tehtävässään kesään 2027 asti. Sopimukseen kuuluu konsertteja, levytyksiä ja muita mahdollisia erikoisprojekteja sekä orkesterin taiteellinen suunnittelu ja kehittäminen. Seuraavaksi Halls ja tänä vuonna 95-juhlavuottaan viettävä Tampere Filharmonia konsertoivat yhdessä Tampereella 9. elokuuta perinteisessä Puistokonsertissa Sorsapuistossa.
Tampere Filharmonian kesäisessä Puistokonsertissa ihastuttavat aurinkoiset sävelmät ja klassiset suosikkiteokset11.6.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Tampere Filharmonia, Tampereen Energia ja Tampere-talo järjestävät loppukesän perinteisen Puistokonsertin Sorsapuistossa lauantaina 9. elokuuta 2025. Ylikapellimestari Matthew Hallsin johtaman orkesterin solistina säväyttää sopraano Anu Komsi. Konsertin ohjelmassa kuullaan musiikillisia satuja ja tarinoita sekä klassisia suosikkisävelmiä. Tampere Filharmonian konsertti alkaa klo 18, ja DJ Juissi virittää puistotunnelman jo klo 15 alkaen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Tampere Filharmonian odotettu levy SOUTH BY NORTHEAST – ETELÄSTÄ KOILLISEEN vaalii säveltäjä Jouni Kaipaisen musiikkiperintöä20.5.2025 18:15:00 EEST | Tiedote
Tänä vuonna 95-vuotisjuhlaansa viettävä Tampereen kaupunginorkesteri Tampere Filharmonia julkaisee pitkän tauon jälkeen uuden levyn, joka sisältää orkesterin edesmenneen nimikkosäveltäjän Jouni Kaipaisen teoksia maailman ensilevytyksenä. Albumilla SOUTH BY NORTHEAST orkesteria johtaa kapellimestari Hannu Lintu ja pianokonserton solistina esiintyy Juhani Lagerspetz. Albumi jatkaa Tampere Filharmonian yhteistyötä Alba Recordsin kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme