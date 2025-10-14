MTV:n marraskuun kärkitärpit: Petos, Lomalle lompsis, Onnela, Olet mitä syöt, Suomalainen menestysresepti, Mielten vuoro, MM-rallikauden huipennus ja ATP-tennistä Helsingistä

MTV:n muutosneuvottelut ovat päättyneet 8.10.2025 09:45:00 EEST | Tiedote

MTV Oy tiedotti muutosneuvotteluista 8.9.2025. Muutosneuvottelut käynnistettiin taloudellisista, tuotannollisista sekä toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä. Muutosneuvottelujen keskeinen tavoite oli edistää MTV:n strategian toteutumisen vauhdittamista, uudistumista, digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen keskittymistä ja kustannustehokkuuden parantamista. Tavoitteena on tehdä MTV:stä pitkäjänteisesti kestävä ja kannattava mediatalo. Alun perin MTV:n neuvotteluesityksessä henkilöstön vähennystarve oli 45. Alkuperäistä vähennystarvetta saatiin neuvotteluiden myötä pienennettyä löytämällä henkilöstön kanssa hyviä vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia. Muutosneuvotteluiden jälkeen henkilöstön lopullinen vähennystarve on 35, joka voi muuttua vielä, ellei tarjottuja uusia työtehtäviä oteta vastaan. Muutokset MTV:n liiketoiminnassa MTV panostaa entisestään MTV Katsomo -suoratoistopalveluun sekä MTV:n aseman ylläpitoon Suomen johtavana kaupallisena Total TV -talona. Yhti