MTV:n marraskuun kärkitärpit: Petos, Lomalle lompsis, Onnela, Olet mitä syöt, Suomalainen menestysresepti, Mielten vuoro, MM-rallikauden huipennus ja ATP-tennistä Helsingistä
MTV:n marraskuussa loikataan loskan keskeltä reissutunnelmiin Lomalle lompsis -uutuusohjelmassa. Tutut suosikit Olet mitä syöt ja Suomalainen menestysresepti jatkuvat uusin kausin. Rikosdraamassa Petos lähiön kasvatti soluttautuu Helsingin eliittinuorten joukkoon. Lisää kotimaista draamaa tarjoilee Onnelan hulvaton kuudes kausi. Kolmiosainen Rikospaikka-dokumentti: Sumuinen Suomimarket valottaa Telegramissa rehottavaa rikollisuutta. Penkkiurheilijoille on luvassa Helsingissä pelattava ATP Challenger -tennisturnaus sekä tuhti kattaus sporttia kaukaloista ja viheriöiltä.
MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta.
Lokakuun tärppeihin pääset vielä tästä.
KOTIMAISET OHJELMAT
Mielten vuoro
su 9.11. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Mielten vuoro on puhuttelevan rehellinen kolmiosainen sarja, joka pureutuu miesten mielenterveyteen, vaiettuihin tunteisiin ja elämän kipeisiin käännekohtiin. Ensimmäisessä jaksossa teemana on ero, toisessa ahdistus ja kolmannessa riippuvuus. Kun sanat viimein löytyvät, ne avaavat oven omien tunteiden ja kokemusten ymmärtämiseen.
- Jokaisessa jaksossa kolme toisilleen tuntematonta miestä kohtaavat toisensa saunan lämmössä, jossa psykoterapeutti Jouni Pölösen johdolla keskustelu etenee lempeästi ja turvallisesti. Sauna tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön, jossa roolit putoavat ja ihminen on hetken paljaimmillaan – itsensä äärellä, mutta toisten rinnalla.
- Sarjassa nähdään muun muassa Jani Toivola, Jukka Rasila, Sami Uotila, Esko Kyrö sekä Arttu Kilpeläinen.
Onnela, kausi 6
ke 12.11. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Porvoon Poutaniemessä teeskennellään hampaat irvessä, että kaikki on hyvin, vaikka idyllisen perhe-elämän taakse kätkeytyy mehukas ihmissuhdevääntö.
- Onnelan kuudennella kaudella Antti ja Saara Hyvärinen (Eero Ritala ja Elena Leeve) ovat palanneet yhteen asumuseron ja lyhyiden suhteiden jälkeen, ja lapsiperhearki rullaa täydellä teholla. Antti ajautuu myymään grillikastikkeita lapsensa luokkaretken rahoittamiseksi ja Saara saa roolin epookkielokuvasta – mutta mikään ei mene suunnitellusti silloin, kun kuvioihin ilmestyy Kemppaisen Jorma (Santtu Karvonen). Markus (Max Forsman) puolestaan päättää repäistä ja jäädä työelämästä sapattivapaalle. Mette (Anna-Maija Tuokko) yrittää selvitä naapuriin muuttaneen entisen koulukiusaajansa kanssa.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
Lomalle lompsis
la 15.11. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Lomalle lompsis on uusi hulvaton matkailusarja, jossa tavalliset suomalaiset testaavat saman lomamatkan ja kertovat rehellisesti, mitä mieltä ovat! Onko kohde paratiisi vai painajainen? Se selviää, kun lompsauttajat antavat lomalle pisteet ja paljastavat, mikä reissu todella on matkaamisen arvoinen. Matkailua, naurua ja silmienpyörittelyä luvassa joka jaksossa!
- Tutustu lompsauttajiin täältä.
- MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon.
Suomalainen menestysresepti, kausi 5
ti 18.11. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Suomalainen menestysresepti seuraa kuuden tuotekehittäjän matkaa ideanikkarista ruoka-alan merkittäväksi tekijäksi. Kilpailijat saavat elämänsä mahdollisuuden osallistua tuotekehityksen kiihdytyskaistalle, jossa moninaisten tehtävien kautta ideoista voi tulla todellisia ruokatuotteita kauppojen hyllyille.
- Kuluttajilla on valtaa kauden aikana useampaan otteeseen, ja tuomaristo on luotsaamassa kilpailijoita parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Ohjelman aikana tuotekehityksen vaiheita arvioivat myös vierailevat tähdet, ja kilpailijat saavat opastusta, vertaistukea ja kannustusta aiempien kausien menestysreseptikonkareilta.
Rikospaikka-dokumentti: Sumuinen Suomimarket
ti 18.11. alkaen
MTV Katsomo
- Uusi kolmeosainen dokumenttisarja uppoutuu huumemaailmaan tavalla, jota ei ole Suomessa ennen nähty. Viestisovelluksissa, kuten Telegramissa, käydään huumekauppaa ympäri vuorokauden. Ostaa ja myydä voi kuka tahansa, mutta alustoilla tapahtuu myös paljon muuta sellaista, mistä vain harva tietää. Sarjassa uppoudutaan pimeään rikollismaailmaan siellä elävien omien kertomusten kautta.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa julkaistaan yksi jakso viikossa.
Score: Game Tour
la 22.11. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Luvassa on jälleen vauhdikas puolituntinen pelimaailman tekijöiden, tähtien ja esportsin parissa – unohtamatta laitteita ja vinkkejä pelimaailmaan. Kausi starttaa Suomesta Assembly-messuilta. Mukana somepersoonat Aslan ja Daniel Ahola.
Masked Singer Suomi: Pelastakaa Lasten joulu
la 29.11. klo 19.30
MTV Katsomo ja MTV3
- Masked Singer Suomi -kausi huipentuu joulun erikoisjaksoon. Jaksossa nähdään kolme tähtiluokan esiintyjää, jotka ovat valmiina antamaan aikaansa ja osaamisensa auttaakseen kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä yhdessä Pelastakaa Lasten kanssa.
- Joulujaksossa arvuutellaan kolmea täysin uutta hahmoa. Ketkä ovat Kynttilä, Lahjasäkki ja Pipari? Hahmot tuovat lavalle jouluntaikaa esittäessään joululauluista yllätyksellisiä versioita – ja mikä parasta, jokainen heistä poistaa maskinsa jo saman illan aikana.
- Viime kaudelta tuttu Poro, eli Olli Herman, starttaa jakson poromaisen räjäyttävällä esityksellä ja vierailevana etsivänä nähdään Marja Hintikka.
Olet mitä syöt, kausi 7
to 27.11. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Olet mitä syöt -ohjelman seitsemäs kausi sukeltaa jälleen hyvinvoinnin ytimeen. Lääkäri Pippa Laukka ottaa ohjat käsiinsä ja johdattaa kymmenen julkisuudesta tunnettua henkilöä kohti kokonaisvaltaisesti terveempää elämää, selvittäen heidän arkensa haasteet ja voimavarat. Henkilöt julkistetaan ma 20.10.
- Kauden aikana pureudutaan monipuolisesti erilaisten elintapojen vaikutuksiin: miten stressi ja kiire heijastuvat päivittäisiin valintoihin? Kuinka löytää tasapaino työn ja levon välillä, kun perfektionismi ajaa jatkuvaan suorittamiseen ja uupumukseen? Entä miten menneisyyden kokemukset muovaavat suhdetta itseen ja omaan kehoon?
- MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon.
Petos
su 30.11. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Kotimainen rikossarja Petos kertoo kahden eri maailman törmäyksestä, jossa tunteet lyövät kapuloita täydellisen rikoksen rattaisiin. Sarjassa lähiön kasvatti Riku soluttautuu Helsingin varakkaan eliitin ystäväpiiriin. Todellisuudessa Riku ei etsi uusia ystäviä, hän on täällä kostamassa. Pian Riku kuitenkin huomaa olevansa vaarallisen viehättynyt maailmasta, johon hänellä ei pitäisi olla pääsyä – ja tunteesta, jota hän ei voi hallita.
- Sarjaa tähdittävät muun muassa Daniel Virtanen, Marketta Tikkanen ja Karim Rapatti.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan ensimmäisellä viikolla kolme jaksoa, sen jälkeen yksi jakso viikossa. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
KANSAINVÄLISET OHJELMAT
Suurmestari Ruotsi, kausi 8
ma 3.11. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Ruotsin Suurmestari tarjoilee jälleen pähkähulluja tehtäviä ja suurmestarin mielivaltaisia pisteytyksiä. Uuden kauden avausjaksossa kilpailijat pääsevät sokkotreffeille, laulutehtävä haastaa improvisaatiokyvyn ja Davidin popcornhimo saa uusia ulottuvuuksia.
- Uusi jakso MTV Katsomossa ja MTV Subilla aina maanantaisin ja tiistaisin.
Haudattu salaisuus
ke 5.11. alkaen
MTV Katsomo
- Arkeologian maailmaan sijoittuvassa tuoreessa tanskalaisessa minisarjassa kansallismuseon johtajana toimivan Michaelin ja pienemmässä paikallismuseossa arkeologina työskentelevän Esterin parisuhde alkaa rakoilla, kun Ester tekee merkittävän arkeologisen löydön. Ester on aina kokenut jääneensä Michaelin varjoon, mutta tällä kertaa hän haluaa kunnian löydöstä itselleen. Myös parin lapsilla on omat haasteensa elämässä.
- Koko sarja julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa julkaistaan yksi jakso viikossa. Yhteensä jaksoja on kuusi.
Love Island Games, kausi 2
to 6.11. alkaen
MTV Katsomo
- Rakkautta, treffejä ja täyslaidallinen yllätyksiä! Love Island Games kokoaa yhteen saarelaisia ympäri maailmaa. Tunteet kuumenevat, parit vaihtuvat ja yllätyskäänteet iskevät pommin lailla.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa nähdään yksi uusi jakso joka arkipäivä.
Totuus, kausi 1
(Sanningen)
ma 10.11. klo 21
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla
- Henkilökohtaisen tragedian leimaama Iris Broman on juuri jättänyt Tukholman ja aloittanut Malmön selvittämättömien juttujen ryhmän uutena pomona. Samana päivänä metsässä tehdään kaamea löytö. Rikosdraaman pääosissa Sofia Helin ja Hedda Stiernstedt.
- Ruotsalaisen rikossarjan ensimmäinen kausi nähdään nyt MTV3-kanavalla ja maksutta MTV Katsomossa.
- Sarjan uunituore toinen kausi julkaistaan MTV Katsomossa loppuvuodesta.
Essexin miljonäärimurhat
ti 11.11. alkaen
MTV Katsomo
- Kuusikymppinen pariskunta löytyi kuolleena kotoaan Essexissä huhtikuussa 2023. Kuolinsyy oli pitkään arvoitus, mutta outo testamentti herätti poliisin epäilykset. Tutkinta alkoi pian keskittyä lähipiiriin, josta paljastuikin yllättäviä tietoja. Rikostutkijat ja pariskunnan tytär kertovat, miten tositapauksen tutkinta eteni.
- Kaksiosainen dokumentti julkaistaan kerralla MTV Katsomossa.
More than Machine
su 23.11. alkaen
MTV Katsomo
- Tuore seurantadokumentti vuoden 2025 rallin MM-sarjan tapahtumista. Ohjelmasarjassa mennään tulostaulukkoa syvemmälle ja tuodaan esiin lajin todelliset persoonat, aidot tunteet ja henkilökohtaiset kamppailut, jotka määrittävät lajin.
- Ajankohtainen seitsemänosainen dokumentti alkaa MTV Katsomossa samalla viikolla, jolloin ajetaan myös rallikauden päätöskilpailu Saudi-Arabiassa.
Nora Sand, kausi 2
ti 25.11. alkaen
MTV Katsomo
- Toisella kaudella Nora Sand tutkii epäilyttävää hukkumistapausta ja paljastaa petoksen, hyväksikäytön ja murhien verkon.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa nähdään yksi uusi jakso viikossa.
Celebrity Race Across the World, kausi 1
la 29.11. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Brittiläinen tosi-tv-sarja vie neljä julkkista kilpapareineen matkalle maata ja merta pitkin ilman kännyköitä, luottokortteja ja pienellä budjetilla.
- Kilpailu käynnistyy Marrakeshista, Marokosta. Parien on löydettävä nopein reitti ensimmäiselle välietapille Pinhãon kaupunkiin Portugaliin. Houkutus pysähtyä katselemaan paikkoja on suuri, mutta kello tikittää.
ELOKUVAT
Ismo – maailman hauskin ulkopuolinen
la 1.11. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Dokumenttielokuva stand up -koomikko Ismo Leikolasta, joka on onnistunut kääntämään ulkopuolisuuden tunteensa voimavaraksi ja nousemaan komediamaailman huipulle. Menestys on kuitenkin vaatinut veronsa. Dokumentissa ääneen pääsevät myös Leikolan lähipiiri sekä kollegat. Suomi 2024.
Itse ilkimys -elokuvia
la 1.11. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Superroisto Gru ja hänen hulvattomat kätyrinsä saapuvat MTV Katsomoon. Kerralla MTV Katsomossa julkaistaan Itse ilkimys, Itse ilkimys 2, Itse ilkimys 3, Kätyrit ja Kätyrit: Grun tarina.
Val
to 6.11. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Hän on näytellyt Icemania, Batmania ja Jim Morrisonia, hänet on nähty elokuvissa Heat, Tombstone ja viimeksi Top Gun: Maverick. Koko uransa ajan Val Kilmer on kuvannut itse materiaalia, johon tämä hänen elämästään tehty kiitetty dokumentti perustuu. Yhdysvallat 2021.
The Silent Hour
pe 7.11. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Bostonin poliisi Frank Shaw (Joel Kinnaman) menettää kuulonsa vakavan vamman seurauksena. Kun vanha kollega pyytää apua kuulusteluun, Frank suostuu vastahakoisesti tapaamaan Ava Fremontin (Sandra Mae Frank) – kuuron naisen, joka on murhan silminnäkijä. Pian he molemmat päätyvät loukkuun hylättyyn kerrostaloon ja keskelle hengenvaarallista vyyhtiä, jahtaajinaan korruptoituneet poliisit. Yhdysvallat 2024.
Lapua 1976
pe 7.11. klo 19.30
Nyt MTV3-kanavalla
- Nyt MTV3-kanavalla nähtävä menestyselokuva vuonna 1976 tapahtuneesta Lapuan patruunatehtaan räjähdyksestä.
- Kun tehtaanjohtajan tytär Kaisa palaa takaisin Lapualle ja aloittaa työt tehtaan lataamossa, vanha lempi tehtaalla ja tehtaan palokunnassa työskentelevän Matin kanssa alkaa lämmetä. Mutta onko nuorilla tulevaisuutta, kun kohtalokas päivä lähestyy vääjäämättä? Suomi 2023.
From Darkness to Light
ti 13.11. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Dokumentti yhdestä elokuvahistorian kuuluisimmista hylätyistä projekteista. Urahuipulla koomikko Jerry Lewis päätti ohjata draaman klovnista keskitysleirillä toisen maailmansodan aikaan. Elokuva The Day Clown Cried ajautui kuitenkin vaikeuksiin ja lopulta Lewis hylkäsi projektin. Tässä dokumentissa ääneen pääsevät Lewis ja hänen kollegansa. Samalla pureudutaan legendaariseen elokuvahankkeeseen, joka jäi kummittelemaan tekijänsä mieleen. Iso-Britannia 2024.
Bambi – tarina metsän elämästä
ke 14.11. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Felix Saltenin rakastettu tarina Bambista saa uuden elämän – tällä kertaa aidon luonnon keskellä. Bambin seikkailut kerrotaan uudella tavalla oikeiden luontokuvien kautta. Ranska 2024.
URHEILU
JÄÄKIEKKO
Liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Hockey Night Perjantai MTV3-kanavalla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Maajoukkuetaukoviikon (vko 45) myötä Liigassa pelataan marraskuussa kaikkiaan 60 ottelua. Kuukausi käynnistyy rivakasti täydellä kahdeksan pelin kierroksella heti lauantaina 1. marraskuuta. Tuolloin kalenterissa ovat mm. todelliset huippuottelut Kärpät–Tappara ja Ilves–KalPa sekä aina kiihkeä HIFK–Ässät. MTV Katsomossa seurataan iltaaHockey Night Lauantai -studiolähetyksen kera.
- Kaikki kauden ottelut ovat katsottavissa suorina lähetyksinä MTV Katsomosta. Suora Hockey Night Perjantai -ottelulähetys sytyttää viikonloppuihin MTV3-kanavalla.
Marraskuun studiolliset ottelulähetykset:
La 1.11. klo 16.30 Hockey Night Lauantai
Pe 14.11. klo 19.00 Hockey Night Perjantai: HIFK–Kärpät (myös MTV3)
La 15.11. klo 16.30 Hockey Night Lauantai
Pe 21.11. klo 19.00 Hockey Night Perjantai: Kärpät–TPS (myös MTV3)
La 22.11. klo 16.30 Hockey Night Lauantai
Pe 28.11. klo 19.00 Hockey Night Perjantai: Tappara–Ilves (myös MTV3)
Mestis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella ja MTV Subilla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Mestiksen marraskuuhun mahtuu 33 kamppailua arvokkaista sarjapisteistä – kaikki ottelut nähdään MTV Katsomossa.
- Yksi kuukauden ehdottomista kohokohdista koetaan pe 7.11., jolloin Helsingin Jokerit saa Veikkaus-areenaan vieraakseen Imatran Ketterän. Ottelu nähdään suorana MTV Katsomon lisäksi myös MTV Sub -kanavalla kello 19.15 alkaen. Liigan ja Mestiksen ollessa maajoukkuetauolla ottelu on Suomi-kiekon kahdella ylimmällä sarjatasolla viikon ainoa.
Muita poimintoja MTV Katsomon Mestis-tarjonnasta:
La 1.11. klo 16.45 K-Vantaa–Jokerit
Pe 14.11. klo 18.15 IPK–TUTO
La 15.11. klo 16.45 JoKP–TUTO
Pe 21.11. klo 18.15 IPK–JoKP ja K-Vantaa–Jokerit
La 29.11. klo 16.45 TUTO–Jokerit ja IPK–Ketterä
NHL
MTV Katsomo+ -tilauksella ja MTV Subilla
Myös MTV:n maksukanavilla
- NHL:ssä saadaan marraskuun myötä iso vaihde silmään. MTV Katsomossa ja MTV Subilla nähdään suorana kaikkiaan viisi ottelua maailman kovimmasta kiekkosarjasta.
- Heti marraskuun kärkeen vastakkain ovat Joonas Korpisalon ja Henri Jokiharjun Boston Bruins sekä Sebastian Ahon ja Jesperi Kotkaniemen tähdittämä Carolina Hurricanes.
- MTV Subilla ja MTV Katsomossa nähdään noin yksi NHL-ottelu viikossa läpi runkosarjan.
Marraskuun ottelulähetykset:
La 1.11. klo 19.00 Boston–Carolina
Su 9.11. klo 20.00 Detroit–Chicago
Su 16.11. klo 16.00 Pittsburgh–Nashville (Global Series Tukholma)
Su 23.11. klo 20.00 Buffalo–Carolina
La 29.11. klo 22.00 Colorado–Montreal
SHL
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Ruotsin pääsarja jatkuu kovatasoisena MTV Katsomossa myös marraskuussa. Maajoukkuetaukoa (vko 45) lukuun ottamatta SHL-kiekkoa on tarjolla 2–4 ottelua joka viikko. Viikoittain yksi selostetaan suomeksi.
Marraskuun suomeksi selostettavat ottelut:
To 13.11. klo 19.55 Luulaja–Djurgården
To 20.11. klo 19.55 Örebro–Luulaja
To 27.11. klo 19.55 Linköping–Brynäs
Sveitsin liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Sveitsin liigaa jännitetään MTV Katsomon marraskuussa kuuden suoran ottelulähetyksen verran. Lähetyksistä neljä selostetaan suomeksi ja kaksi välitetään englanninkielisen selostuksen kera.
- Ensimmäisessä suomenkielisessä ottelussa 14.11. Jussi Tapolan valmentama Bern janoaa lisää pisteitä vaikean alkukauden jäljiltä ottelussa Rapperswil-Jonaa vastaan.
- Seuraavalla viikolla valokeila kääntyy mm. kuumassa vireessä kauden avanneeseen Jesse Puljujärveen Geneven kohdatessa pe 21.11. vieraissa niin ikään Rapperswilin.
Marraskuun suomeksi selostettavat ottelut:
Pe 14.11. klo 20.40 Bern–Rapperswil
Ke 19.11. klo 20.40 Ajoie–Biel
Pe 21.11. klo 20.40 Rapperswil–Geneve
Ti 25.11. klo 20.40 Fribourg–Geneve
JALKAPALLO
Mestarien liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Marraskuussa Mestarien liigan kirkkaissa valoissa pelataan ottelupäivät neljä ja viisi.
- Euroopan kovimmat seurajoukkueet kisaavat tärkeistä pisteistä jokaisena otteluiltana, mm. 4.11. PSG vastaan Bayern München, 5.11. Manchester City vastaan Dortmund, 25.11. Chelsea–Barcelona ja 26.11. Atlético Madridin ja Interin kohtaaminen.
- MTV:n Mestarien liiga -studio avaa ovensa jokaisena otteluiltana klo 19 alkaen Peetu Pasasen johdolla. Pääsääntöisesti otteluita pelataan tiistaisin ja keskiviikkoisin kahdessa slotissa, klo 19.45 ja klo 22 alkaen.
- Kaikki Mestarien liigan ottelut ovat katsottavissa MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
4.–5.11. Ottelupäivä 4
25.–26.11. Ottelupäivä 5
La Liga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Espanjan kauneimmaksi kutsuttu El Gran Derbi, Sevillan derby, pelataan marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Joukkueiden kauden ensimmäistä kohtaamista isännöi Sevilla ja vastaan asettuu Real Betis.
- Paikallisotteluita nähdään läpi kuukauden. Marraskuun avaa heti 1.11. Real Sociedadin ja Athleticin välinen Baskimaan derby. Valencian derbyssä puolestaan kohtaavat Valencia ja Levante 22.–23.11. välisen viikonlopun aikana.
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
Serie A
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Italian suurin paikallisottelu, Milanon derby, pelataan 23.11. Huippujoukkueiden kauden ensimmäisessä kohtaamisessa Inter isännöi AC Milania.
- Marraskuussa nähdään myös Derby della Mole 9.11., jossa Juventus ja Torino vääntävät Torinon herruudesta sekä Roman ja Napolin välinen Derby del Sole 30.11.
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
FIFAn jalkapallon MM-karsinta
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- MTV Katsomossa seurataan Euroopan joukkueiden matkaa kohti ensi kesän maailmanmestaruuskisoja. Marraskuussa 13.-18.11. jaetaan ensimmäiset paikat kesän turnaukseen ja ratkaistaan kevään pudotuspeleihin etenevät joukkueet.
- MTV Katsomossa nähdään kaikki ottelut Suomen maajoukkueen pelejä lukuun ottamatta. Valikoidut ottelut on selostettu suomeksi.
MOOTTORIURHEILU
MM-ralli
to 6.11. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV3- ja MTV Max -kanavilla
- MM-rallikausi huipentuu kahteen viimeiseen kilpailuun. Samalla nähdään myös Kalle Rovanperän toistaiseksi viimeiset kilpailut rallin parissa. Japanin MM-ralli ajetaan 6.–9.11. ja kauden huipentava Saudi Arabian MM-ralli 26.–29.11.
- Kaikki erikoiskokeet nähdään suomeksi selostettuna MTV Katsomossa ja MTV Max -kanavalla.
- Ralliviikonlopun huipentava Power Stage nähdään rallistudion kera MTV3-kanavalla.
- Su 23.11. alkaen MTV Katsomossa nähdään myös seurantadokumentti More Than a Machine. Lisätietoja dokumentista ylempänä.
FIA WEC
pe 7.8. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Kestävyyskisojen WEC-sarja huipentuu 7.-8.11. ajettavaan 8 Hours of Bahrain -kilpailuun.
- Suorat englanninkieliset lähetykset katsottavissa muusta urheilutarjonnasta riippuen myös MTV:n maksukanavalla.
MUU URHEILU
ATP-tennis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Helsingin ATP Challenger -turnaus pelataan 3.-9.11. MTV Katsomossa seurataan tiiviisti turnausta, jossa mukana myös Suomen kärkipelaajat Otto Virtanen ja Emil Ruusuvuori. Lisäksi turnauksessa nähdään mm. Grand Slam -voittaja Marin Cilic. Lähetykset on selostettu englanniksi.
- Marraskuun huipentavat maailman kärkinimien tähdittämät ATP-finaalit 9.-16.11. MTV Katsomossa nähdään finaalien kaikki ottelut suomeksi selostettuna. Turnauksessa nähdään myös Harri Heliövaara ja Henry Patten.
Ravit
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Raveja seurataan vuoden ympäri ja lähes päivittäin. Lähetykset ovat katsottavissa MTV Katsomosta sekä muusta urheilutarjonnasta riippuen myös MTV:n maksukanavilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme